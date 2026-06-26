Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de junio
Se viene un tibio y largo fin de semana, en plenas vacaciones escolares de invierno. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Acá una lista llena de panoramas para familias, parejas, adultos y niños, la mayoría de ellos completamente gratuitos.
Día del Bombero gratis en el MUBO
Oficialmente, el Día del Bombero es el 30 de junio, fecha en que se creó el primer cuerpo en Valparaíso, en 1851. Pero en el Museo de Bomberos, ubicado a un costado del Cuartel General, lo están celebrando desde ya: este sábado tendrán entrada liberada para todo el público, con recorridos guiados por voluntarios, talleres de creación de chapitas, trivias bomberiles y sesiones de cuentacuentos. Ideal para apagar el aburrimiento en las vacaciones.
Dirección
Museo de Bomberos (Santo Domingo 978, Santiago)
Horario
Sábado, de 10 a 18:00
Entrada
Gratuita
Grabados, esculturas y cerámicas
Milena Vodanovic, exdirectora de Revista Paula, además de una reconocida periodista es ahora una consistente artista, que a sus trabajos en cerámica añadió grabados de gran formato, además de esculturas y aguafuertes, conformando una obra compleja, oscura e inquietante, donde la humanidad se confunde con la animalidad. Su primera exposición individual, “Cuerva”, coincide con la publicación de un libro ilustrado homónimo.
Dirección
Galería Madre (Juan de Valiente 3681, Vitacura)
Horario
Sábado, de 11 a 14:00
Entrada
Gratuita
Láminas y álbumes vintage de Salo
La locura desatada en Chile por el álbum del mundial quizá responda a nuestra costumbre de no participar en él: juntar láminas va siendo la única manera de sentirse involucrado en un torneo tan ajeno. Pero el fenómeno no es nuevo: antes de Panini existía Salo, que durante décadas lanzó álbumes de todo: fútbol, películas, teleseries, animales y animé. Algunos de ellos se mostrarán en esta exposición, ubicada a pocos metros de su histórica sede.
Dirección
Anfiteatro Patio Bellavista (Constitución 30, Providencia)
Horario
Sábado y domingo, de 10 a 20:30
Entrada
Gratuita
Medley de clásicos del ballet
Si alguien quiere ingresar al hermético mundo del ballet, ¿con qué obra conviene comenzar? ¿Con El lago de los cisnes? ¿Con El Cascanueces? ¿Con El Corsario o Don Quijote? Mejor introducirse con La Beauté du Ballet, un show que mezcla los pas de deux de todos estos clásicos bajo la dirección coreográfica de Ítalo Jorquera y la música de la Orquesta Filodramática de Chile. Suscriptores de La Tercera tienen 20% de descuento.
Dirección
Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)
Horario
Sábado y domingo, a las 14, 17 y 20:00
Entrada
Desde $19.854 en ticketplus.cl
Viaje al mundo de Peppa, Furby y Transformers
Para los padres, las vacaciones de invierno suelen ser una compleja gincana logística, dos semanas donde al trabajo habitual se le añaden las caras ansiosas y aburridas de sus hijos. Para redimirse está el fin de semana, que se puede aprovechar en actividades como el Family Fest de Hasbro, un recorrido lleno de juegos y experiencias con personajes y franquicias como Peppa, My Little Pony, Play-Doh, Monopoly y muchas más.
Dirección
Cenco Mall Florida Center (Vicuña Mackenna 6100, La Florida)
Horario
Sábado y domingo, de 9:30 a 19:00
Entrada
Desde $10.900 en ticketmaster.cl
Obras chilenas gratis en Los Ángeles
Dieciocho años cumple el festival Biobío Teatro Abierto, el más importante de la región y el único que se realiza en la ciudad de Los Ángeles. Con funciones hasta el martes 30, este fin de semana se presentan dos obras, ambas gratis: el sábado la penquista Mil máquinas, escrita por George Swaneck y dirigida por Carolina Henríquez; y el domingo Flora y Flora, de Isidora Stevenson y protagonizada por Catalina Saavedra.
Dirección
Teatro Municipal Los Ángeles (Colo Colo 484, Los Ángeles)
Horario
Sábado y domingo, 19:30
Entrada
Gratuita (por orden de llegada)
Carnaval de marionetas gigantes en Santa Isabel
Ante la falta de precipitaciones, no es mala una Lluvia de Muñecos, el festival de teatro que, por esta semana, inundará de marionetas el Espacio Diana, muy cerca del Parque Almagro. Habrá sombras chinescas, muñecos a escala humana, el diminuto teatro lambe lambe y títeres manejadas con hilos, pero el clímax llegará con el Carnaval de Marionetas Gigantes, que recorrerá el barrio con figuras de hasta 3 metros de altura.
Dirección
Plaza Bernardo Leighton (Santa Isabel 951, Santiago)
Horario
Sábado, desde las 13:00
Entrada
Gratuita
Feria de la Naturaleza en el Zoo
El zoológico nacional no necesita de demasiadas excusas para ser visitado en familia: hay muchos animales, está en un cerro y es gratis. Su infraestructura, además, mejora cada año, tanto para las distintas especies como para los visitantes. Pero en estos días, por si faltan ganas, habrá una Feria de la Naturaleza, con juegos dedicados a animales nativos, funciones de teatro, talleres con guardafaunas y mucho más.
Dirección
Zoológico Nacional (Pío Nono 450, Providencia)
Horario
Sábado y domingo, de 10 a 17:00
Entrada
Gratuita (tickets en parquemet.cl)
Trekking nocturno cordillerano
Santiago es una ciudad que se ve mejor desde arriba, lejos del tráfico y los edificios, con la distancia que permite confirmar que su principal belleza se la dan los cerros que la rodean y salpican. Imbatible es apreciarla al atardecer y desde un sendero alternativo como el de Los Peumos, en el Parque Aguas de Ramón, con un recorrido guiado que empieza justo cuando termina el día, sin otro sonido que el de los propios pasos.
Dirección
Parque Aguas de Ramón (Valenzuela Puelma 10329, Las Condes)
Horario
Sábado, 17:00
Entrada
$4.500 en tur.com
Un romance camionero en la frontera mexicana
Un joven conocido como Veneno vive al límite en los bordes de una ciudad limítrofe como Juárez, ofreciendo su cuerpo a los camioneros que no dejan de pasar por la frontera. Pero a uno de ellos lo acompaña en un viaje que no será solo sexual: en la ruta pasarán por el amor, por sus pasados y por las miserias de la desarraigada vida en los márgenes de la carretera. Así es En el camino, una dura pero bellísima historia del director mexicano David Pablos.
Dirección
Cinépolis La Reina (Av Ossa 655, La Reina)
Horario
Domingo, 17:05
Entrada
$5.700 en cinepolischile.cl
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