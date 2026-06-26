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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de junio

    Se viene un tibio y largo fin de semana, en plenas vacaciones escolares de invierno. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Acá una lista llena de panoramas para familias, parejas, adultos y niños, la mayoría de ellos completamente gratuitos.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    Día del Bombero gratis en el MUBO

    Macarena A. Cabrera

    Oficialmente, el Día del Bombero es el 30 de junio, fecha en que se creó el primer cuerpo en Valparaíso, en 1851. Pero en el Museo de Bomberos, ubicado a un costado del Cuartel General, lo están celebrando desde ya: este sábado tendrán entrada liberada para todo el público, con recorridos guiados por voluntarios, talleres de creación de chapitas, trivias bomberiles y sesiones de cuentacuentos. Ideal para apagar el aburrimiento en las vacaciones.

    Dirección

    Museo de Bomberos (Santo Domingo 978, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 10 a 18:00

    Entrada

    Gratuita

    Grabados, esculturas y cerámicas

    Milena Vodanovic, exdirectora de Revista Paula, además de una reconocida periodista es ahora una consistente artista, que a sus trabajos en cerámica añadió grabados de gran formato, además de esculturas y aguafuertes, conformando una obra compleja, oscura e inquietante, donde la humanidad se confunde con la animalidad. Su primera exposición individual, “Cuerva”, coincide con la publicación de un libro ilustrado homónimo.

    Dirección

    Galería Madre (Juan de Valiente 3681, Vitacura)

    Horario

    Sábado, de 11 a 14:00

    Entrada

    Gratuita

    Láminas y álbumes vintage de Salo

    La locura desatada en Chile por el álbum del mundial quizá responda a nuestra costumbre de no participar en él: juntar láminas va siendo la única manera de sentirse involucrado en un torneo tan ajeno. Pero el fenómeno no es nuevo: antes de Panini existía Salo, que durante décadas lanzó álbumes de todo: fútbol, películas, teleseries, animales y animé. Algunos de ellos se mostrarán en esta exposición, ubicada a pocos metros de su histórica sede.

    Dirección

    Anfiteatro Patio Bellavista (Constitución 30, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 20:30

    Entrada

    Gratuita

    Medley de clásicos del ballet

    Si alguien quiere ingresar al hermético mundo del ballet, ¿con qué obra conviene comenzar? ¿Con El lago de los cisnes? ¿Con El Cascanueces? ¿Con El Corsario o Don Quijote? Mejor introducirse con La Beauté du Ballet, un show que mezcla los pas de deux de todos estos clásicos bajo la dirección coreográfica de Ítalo Jorquera y la música de la Orquesta Filodramática de Chile. Suscriptores de La Tercera tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, a las 14, 17 y 20:00

    Entrada

    Desde $19.854 en ticketplus.cl

    Viaje al mundo de Peppa, Furby y Transformers

    Para los padres, las vacaciones de invierno suelen ser una compleja gincana logística, dos semanas donde al trabajo habitual se le añaden las caras ansiosas y aburridas de sus hijos. Para redimirse está el fin de semana, que se puede aprovechar en actividades como el Family Fest de Hasbro, un recorrido lleno de juegos y experiencias con personajes y franquicias como Peppa, My Little Pony, Play-Doh, Monopoly y muchas más.

    Dirección

    Cenco Mall Florida Center (Vicuña Mackenna 6100, La Florida)

    Horario

    Sábado y domingo, de 9:30 a 19:00

    Entrada

    Desde $10.900 en ticketmaster.cl

    Obras chilenas gratis en Los Ángeles

    Dieciocho años cumple el festival Biobío Teatro Abierto, el más importante de la región y el único que se realiza en la ciudad de Los Ángeles. Con funciones hasta el martes 30, este fin de semana se presentan dos obras, ambas gratis: el sábado la penquista Mil máquinas, escrita por George Swaneck y dirigida por Carolina Henríquez; y el domingo Flora y Flora, de Isidora Stevenson y protagonizada por Catalina Saavedra.

    Dirección

    Teatro Municipal Los Ángeles (Colo Colo 484, Los Ángeles)

    Horario

    Sábado y domingo, 19:30

    Entrada

    Gratuita (por orden de llegada)

    Carnaval de marionetas gigantes en Santa Isabel

    Ante la falta de precipitaciones, no es mala una Lluvia de Muñecos, el festival de teatro que, por esta semana, inundará de marionetas el Espacio Diana, muy cerca del Parque Almagro. Habrá sombras chinescas, muñecos a escala humana, el diminuto teatro lambe lambe y títeres manejadas con hilos, pero el clímax llegará con el Carnaval de Marionetas Gigantes, que recorrerá el barrio con figuras de hasta 3 metros de altura.

    Dirección

    Plaza Bernardo Leighton (Santa Isabel 951, Santiago)

    Horario

    Sábado, desde las 13:00

    Entrada

    Gratuita

    Feria de la Naturaleza en el Zoo

    El zoológico nacional no necesita de demasiadas excusas para ser visitado en familia: hay muchos animales, está en un cerro y es gratis. Su infraestructura, además, mejora cada año, tanto para las distintas especies como para los visitantes. Pero en estos días, por si faltan ganas, habrá una Feria de la Naturaleza, con juegos dedicados a animales nativos, funciones de teatro, talleres con guardafaunas y mucho más.

    Dirección

    Zoológico Nacional (Pío Nono 450, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 17:00

    Entrada

    Gratuita (tickets en parquemet.cl)

    Trekking nocturno cordillerano

    Santiago es una ciudad que se ve mejor desde arriba, lejos del tráfico y los edificios, con la distancia que permite confirmar que su principal belleza se la dan los cerros que la rodean y salpican. Imbatible es apreciarla al atardecer y desde un sendero alternativo como el de Los Peumos, en el Parque Aguas de Ramón, con un recorrido guiado que empieza justo cuando termina el día, sin otro sonido que el de los propios pasos.

    Dirección

    Parque Aguas de Ramón (Valenzuela Puelma 10329, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 17:00

    Entrada

    $4.500 en tur.com

    Un romance camionero en la frontera mexicana

    Un joven conocido como Veneno vive al límite en los bordes de una ciudad limítrofe como Juárez, ofreciendo su cuerpo a los camioneros que no dejan de pasar por la frontera. Pero a uno de ellos lo acompaña en un viaje que no será solo sexual: en la ruta pasarán por el amor, por sus pasados y por las miserias de la desarraigada vida en los márgenes de la carretera. Así es En el camino, una dura pero bellísima historia del director mexicano David Pablos.

    Dirección

    Cinépolis La Reina (Av Ossa 655, La Reina)

    Horario

    Domingo, 17:05

    Entrada

    $5.700 en cinepolischile.cl

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