Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Las pinturas de un arquitecto

Peter Pollak ha dedicado su vida principalmente a la arquitectura, y con mucho éxito, pero sin abandonar por eso la que parece su mayor pasión: la pintura. Sus óleos, elaborados con espátula y de inspiración expresionista, funden naturaleza con humanidad. Son paisajes y retratos intensos, cargados a lo simbólico, que se reúnen en su primera exposición individual, recién inaugurada, en Vitacura.

Dirección

Galería Eduardo Lira (Luis Pasteur 5782, Vitacura)

Horario

Sábado, de 10 a 14:00

Entrada

Gratuita

La versatilidad de Ed Motta en Chile

Un rareza de la música popular brasileña ha sido Ed Motta, capaz del reconocimiento masivo —llena teatros en Sudamérica y Europa— sin traicionar su inquietud experimental. Una curiosidad que partió con el rock pesado y que ha transitado por el funk, el acid jazz o el soul, siempre con su sello carioca, incluso cuando canta en inglés. Su virtuosismo —al grabar suele tocar todos los instrumentos— vuelve a Santiago.

Dirección

Teatro Nescafé de las Artes (Manuel Montt 032, Providencia)

Horario

Sábado, 20:30

Entrada

Desde $36.800 en ticketmaster.cl

Dieciocho chico en el GAM

Si algún insaciable quedó con gusto a poco después de las extendidas Fiestas Patrias, este fin de semana se festeja el Dieciocho chico, excusa disfrazada de tradición para quienes no pueden bajarse de la pelota. El GAM tendrá su propia versión este sábado, con un cartel de seis grupos chilenos —desde la cumbia de Tomo como Rey hasta las cuecas y tonadas de Maria Esther Zamora—, gastronomía y juegos infantiles.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

Un cabaret se instala en Amanda

Ítalo Tai, el reconocido coreógrafo, director y bailarín chileno, añade otro formato a su muy surtida carrera, el del cabaret y burlesque, un género tan representativo hace cien años y que ahora, en un lenguaje actual y moderno, lo homenajea con un show lleno de plumas, lentejuelas y piernas. Habrá danza pero también humor, acrobacias y música, con un show de 70 minutos y solo para mayores de 21 años.

Dirección

Club Amanda (Embajador Doussinague 1767, local D, Vitacura)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

Desde $20 mil en passline.com

Otra más de Pedro Pascal

El actor chileno está poniendo a prueba el cariño global del público con su omnipresencia. Este año, sin contar series, comerciales ni alfombras rojas, solo en el cine se han estrenado tres blockbusters con Pascal de protagonista: la floja Materialistas, Los Cuatro Fantásticos y ahora Eddington, la mejor recibida de todas, un particular western moderno dirigido por Ari Aster y acompañado de Joaquin Phoenix.

Dirección

Sala K U. Mayor (Marín 321, Santiago)

Horario

Sábado, 20:00

Entrada

$3.000 en ticketplus.cl

Cultura japonesa en el Parque Forestal

Se instala la primavera y de su mano también las ferias temáticas en los parques, instancias donde, a pesar del caos, la esperanza por la humanidad se renueva. Este fin de semana, en el Parque Forestal, artistas, reposteros, coleccionistas, artesanos y mucha otra gente bien intencionada se reunirá en La Japanese, evento de inspiración oriental, inclinado hacia la ilustración, el diseño, el cosplay y el animé.

Dirección

Frontis MAC Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 14 a 20:00

Entrada

Gratuita

Aventura en el Parque Metropolitano

Ahora que el sol se pone más tarde y el día dura más, muchos lugares ajustan sus horarios y se alargan los panoramas. En el Parque Aventura, ubicado a los pies del San Cristóbal, al lado del Teleférico, donde hay muro de escalada, canopy, mini golf y puentes colgantes, las puertas estarán abiertas hasta las 20:00. Un panorama que se hace a sí mismo, ideal para estos días verdes, soleados pero aún no abrasivos.

Dirección

Parque Aventura (Av. El Cerro 750, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

Desde $8.990 en turistik.com

Festival medieval en Franklin

En el colegio la enseñan como la era del oscurantismo, llena de guerras, enfermedades y claustros, pero algo debe tener la Edad Media, con sus armas, armaduras y barbas, que mil años después todavía cautiva, especialmente a jóvenes urbanos. Una fiesta en honor a esta época se celebrará el sábado y domingo en Franklin, con hidromiel y cervezas artesanales, juegos medievales, y música celta y escocesa.

Dirección

Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 19:30

Entrada

Gratuita

Textiles africanos en La Moneda

En octubre comenzará la segunda Bienal de Arte Textil de Santiago, pero anticipándose a las inauguraciones, en el Centro Cultural La Moneda ya se expone Abolir el desierto, una muestra de 25 piezas de diez países de ese continente. Diseños enormes y ceremoniales, como el kente ghanés o el bogolan de Mali, se exhibirán junto a otros telares, mantos y telas, de creación anónima y colectiva.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita