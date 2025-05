La picada con las mejores humitas de La Vega

Más de 55 años lleva Carmen Pizarro en La Vega, específicamente donde hoy existe el Mercado Tirso de Molina.

Ahí, en el primer piso de este mercado, antes de cumplir los 15, Carmencita (hoy de 72 años) empezó vendiendo frutas, verduras, y algunos platos típicos, como porotos granados y cazuelas. Recetas que aprendió de su madre y que hoy vende en "La Carmencita", el local 346 que está en el segundo piso del remodelado Tirso de Molina.

La-picá-de-la-Carmencita.jpg

Es conocido por su gentil atención, y en esta época, por las humitas ($ 2.000 c/u), las reinas del verano. Son de muy buen porte, hechas sólo con choclo, sal, albahaca y una pizca de manteca para darle sabor.

Tan buenas son esta humitass que ya gozan de fama, de hecho su clientela pasa por ellas tempranito y las pide para llevar, o incluso para guardarlas congeladas. También puede probarlas en el local, acompañadas de una buena ensalada chilena, pan y pebre.

Si ya está ahí, aproveche de probar otra de las especialidades de Carmencita, como la enjundiosa cazuelita ($ 4.000) o las "guatitas a la jardinera" ($ 3.500) con una buena cantidad de arroz y papas fritas.

Ojo que los jueves está cerrado.

TELÉFONO: 9.87391231 HORARIO: Lu. a mi., 8 AM a 7 PM. Vi. a do., 8 AM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina.