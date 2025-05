Los 15 estrenos imperdibles de agosto en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y HBO Max

Se inicia otro mes y también la llegada a las plataformas de películas y series en estreno, o renovadas temporadas, que se mueven entre géneros tan diversos como la comedia y el suspenso, y tienen entre sus protagonistas a actores de la talla de Sigourney Weaver, Matthew Broderick y Meryl Streep.

Donde se destacan títulos como Star Wars: Ahsoka, en Disney+, y la versión en largometraje de la novela Rojo, blanco y sangre azul, en Prime Video; junto a los nuevos ciclos de exitosos espacios como Heartstopper, de Netflix; Only murders in the building, en Star+, y Lakers: tiempo de ganar, por HBO Max.

Sin olvidar a Heart of Stone, la cinta de acción con Gal Gadot como una agente secreta en problemas, y la versión en acción real del famoso manga One Piece, del japonés Eiichiro Oda.

Algunos de los estrenos agosto 2023 imperdibles, cuyas fechas de estreno y detalles sobre sus tramas y elencos exponemos a continuación.

Physical 3

2 de agosto | Apple TV+

Physical-2.jpg la-tercera

Physical | Apple TV+

La comedia negra es el ingrediente principal de la serie creada por Annie Weisman que debutó en Apple TV+ hace ya dos años, para mostrar a Rose Byrne, que además es su productora, en el papel de Sheila Rubin.

La dueña de casa de la ciudad de San Diego que al inicio del relato, en el año 81, estaba casada con el profesor Danny (Rory Scovel), tenía una hija pequeña y bajo su apariencia calmada escondía varios problemas.

Momento en que conoció la gimnasia aeróbica y todo cambió, llegando a transformarse en una figura de esta disciplina, mientras ponía fin a su matrimonio y mantenía una relación peligrosa con John Breem (Paul Sparks).

Para ahora, en la tercera y última temporada del espacio, ver cómo su imperio del fitness tambalea con la aparición de Kelly Kilmartin (Zooey Deschanel), quien se convierte en una amenaza profesional y personal.

Heartstopper 2

3 de agosto | Netflix

Heartstopper-3.jpg Teddy Cavendish/Netflix

Heartstopper | Netflix

Después de encantar a los suscriptores alrededor del mundo de Netflix con su entrañable historia en abril de 2022, Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke), están de vuelta con la segunda temporada de su serie.

En la que la pareja de adolescentes nacida en el webcomic homónimo de la escritora británica Alice Oseman -quien también es creadora del espacio-, enfrenta el siguiente paso en su relación amorosa.

Al mismo tiempo que Tara (Corinna Brown) y Darcy (Kizzy Edgell) encaran retos imprevistos, y Tao (William Gao) y Elle (Yasmin Finney) se preguntan si alguna vez podrán ser algo más que amigos.

Además de enfrentar los exámenes escolares, un viaje a París y un baile de graduación por planificar, a medida que todos ellos viajan por nuevas etapas de la vida, el amor y la amistad.

Las flores perdidas de Alice Hart

4 de agosto | Prime Video

Las-flores-perdidas-de-Alice-Hart.jpg Hugh Stewart

Las flores perdidas de Alice Hart | Prime Video

Aunque el motor de su carrera son las películas y sagas como las de Alien y Avatar, Sigourney Weaver también se ha dado un tiempo en aparecer en series como Las flores perdidas de Alice Hart.

El nuevo espacio de Prime Video que lleva a la pantalla la novela homónima de Holly Ringland, galardonada con el ABIA -el premio de la industria editorial australiana- a mejor libro de ficción de 2019.

Lo que realiza a través de siete episodios centrados en Alice (Alycia Debnam-Carey), quien tras perder a los 9 años a sus padres en un misterioso incendio, fue llevada a vivir con su abuela June (Weaver).

La que posee la granja de flores Thornfield, donde Alice al crecer descubrirá que hay secretos dentro de los secretos sobre su pasado y el de su familia, además de encarar una traición que la hará escapar.

Lakers: tiempo de ganar 2

6 de agosto | HBO Max

Lakers-tiempo-de-ganar.jpeg la-tercera

Lakers: tiempo de ganar 2 | HBO Max

En 2022, tras ser guionista de películas de ficción como Godzilla (2014) y Godzilla vs. Kong (2021), Max Borenstein incursionó por primera vez en un título basado en la realidad: Lakers: tiempo de ganar.

La serie dramática de HBO que él creó junto a Jim Hecht, teniendo como base el libro multiventas Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers dynasty of the 1980s, de Jeff Pearlman.

Cuya segunda temporada, de tan solo siete episodios, continúa explorando la vida profesional y personal de los jugadores del famoso equipo de básquetbol californiano, en la década de los 80.

Para lo que se enfoca en el período inmediatamente posterior a las Finales en 1980 hasta 1984, que culmina con la primera revancha profesional de las estrellas de la era: Magic Johnson y Larry Bird.

Only murders in the building 3

8 de agosto | Star+

Only-murders-in-the-building.jpg Patrick Harbron

Only murders in the building | Star+

Tras descubrir la verdad en torno a las muertes de Tim Kono y Bunny Folger, y de paso comenzar su podcast, Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez están de vuelta con una tercera temporada de su serie.

Donde una vez más como sus personajes de Charles-Haden Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora, respectivamente, deben descubrir quién mató a uno de sus conocidos, en este caso un actor.

La estrella de la acción fílmica Ben Glenroy (Paul Rudd), que iba a debutar en Broadway en una obra dirigida por Oliver, hasta que alguien decide acabar con su existencia sobre el escenario.

A lo que sigue la esperada investigación para hallar al culpable, donde el trío de amigos y vecinos contará con la ayuda de la coprotagonista en el espectáculo de Oliver, Loretta Durkin (Meryl Streep).

Strange planet

9 de agosto | Apple TV+

Strange-planet-2.jpg la-tercera

Strange planet | Apple TV+

Una nueva serie para adultos se une al streaming: Strange planet, el espacio basado en el trabajo de Nathan W. Pyle, que nació como webcomic para luego convertirse en la novela gráfica más vendida del New York Times.

La misma que llega a la plataforma de Apple TV+ en el espacio animado homónimo de 10 capítulos, que ofrece una mirada humorística y perspicaz a un mundo distante, no muy diferente al nuestro.

En el cual, en medio algodones de azúcar rosados y morados, habitan seres azules -sin género o raza- cuyas vivencias sirven para exponer y explorar el absurdo de las tradiciones humanas cotidianas.

La serie fue concebida y producida por el mismo Pyle junto al guionista Dan Harmon, el premiado ideólogo de la sitcom Community y co-creador de la famosa serie animada Rick and Morty, entre otros títulos.

High school musical: el musical: la serie 4

9 de agosto | Disney+

High-school-musical-el-musical-la-serie.jpg la-tercera

High school musical: el musical: la serie | Disney+

Desde que se estrenó el primer telefilme sobre los estudiantes de la East High School, su mezcla de musical, juventud y romance se convirtió en favorita de los espectadores de Disney Channel.

Una popularidad que fue aumentando a lo largo de las distintas cintas que conformaron su saga fílmica, reafirmada por espacios para la pantalla chica como High school musical: el musical: la serie.

El espacio de Disney+ que desde 2019 presenta una renovada historia en torno a los alumnos que quieren ser parte de la puesta en escena de una obra sobre High school musical.

El cual finaliza en su cuarta temporada, que mostrará el regreso de los Wildcats a East High y cómo todo se complica cuando Disney anuncia que la película High school musical 4 se rodará en su secundaria.

Medicina letal

10 de agosto | Netflix

Medicina-letal-2.png la-tercera

Medicina letal | Netflix

En 1996, como un analgésico supuestamente inofensivo, Purdue Pharma puso en el mercado de EE.UU. el calmante recetado OxyContin, en lo que hoy se conoce como el inicio de la Crisis de Opioides.

El fenómeno que ha provocado la dependencia de cientos de estadounidenses a los opioides legales, que ahora inspira la serie de Netflix creada por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster.

La cual a través de seis episodios explora los orígenes y las consecuencias de esta crisis, destacando las historias de aquellos cuyas vidas se vieron alteradas para siempre por la invención del OxyContin.

Las que se basan en el libro Pain killer, de Barry Meier, y en el artículo The family that built an empire of pain, de Patrick Radden Keefe. Su elenco es encabezado por Uzo Aduba y Matthew Broderick.

Rojo, blanco y sangre azul

11 de agosto | Prime Video

Rojo-blanco-y-sangre-azul.jpg Jonathan Prime

Rojo, blanco y sangre azul | Prime Video

Hace ya cuatro años, en abril de 2019, Amazon Studios adquirió los derechos de la novelaRojo, blanco y sangre azul, libro que se convirtió en uno de los más vendidos en EE.UU., como lo consignó The New York Times.

El mismo que finalmente llega al streaming a través de Prime Video convertido en la película que lleva a la pantalla el romance LGBT concebido por Casey McQuiston, bajo la dirección de Matthew López.

En la que Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine son los encargados de interpretar a su pareja protagónica: Alex Claremont-Diaz, el hijo de la presidenta de los Estados Unidos, y el príncipe Henry de Gran Bretaña.

Los que comparten el ser atractivos y populares, pero no se soportan el uno al otro. Hasta que en un evento de la realeza se enfrentan y para evitar un conflicto diplomático deben efectuar una "tregua" escenificada.

Heart of Stone

11 de agosto | Netflix

Agente-Stone-2.jpg la-tercera

Heart of Stone | Netflix

Tras protagonizar junto a Dwayne Johnson y Ryan Reynolds la película Alerta roja, la más vista de la plataforma, Gal Gadot retorna a Netflix en otra cinta que tiene como ingredientes esenciales la acción y el suspenso.

Aunque esta vez sin comedia, ya que en el nuevo largometraje dirigido por Tom Harper la actriz interpreta a la agente secreta Rachel Stone cuando debe enfrentar una misión para asegurar la estabilidad mundial.

La cual aparenta ser una empleada más una unidad de élite del MI6 -la inteligencia británica-, pero realmente trabaja para una organización encubierta cuya función es mantener la paz planetaria.

Sin embargo, cuando una misteriosa hacker arruina una misión de rutina, los dos mundos de Rachel colisionan. Acompañan a Gadot en el elenco Jamie Dornan, Alia Bhatt , Sophie Okonedo y Matthias Schweighöfer.

Refugio

18 de agosto | Prime Video

Refugio.jpg Michael Parmelee

Refugio | Prime Video

El escritor estadounidense Harlan Coben es ya un viejo conocido del streaming gracias a las producciones de Netflix basadas en sus novelas, a las que ahora se suma una serie para Prime Video.

La cual tiene al mismo Coben como showrunner y productor ejecutivo, junto a Allen MacDonald, del relato inspirado en su saga literaria para jóvenes que se enfoca en Mickey Bolitar.

El cual muestra la historia del adolescente Mickey (Jaden Michael) después de que la repentina muerte de su padre lo lleva a comenzar una renovada existencia en Kasselton, Nueva Jersey.

Cuando una estudiante desaparece y él y sus nuevos amigos, Spoon (Adrian Greensmith) y Ema (Abby Corrigan), se embarcan en la búsqueda de la verdad y se ven envueltos en una red de misterios y muertes.

Invasión 2

23 de agosto | Apple TV+

Invasión-2.jpg Courtesy of Apple

Invasión | Apple TV+

Simon Kinberg se ha hecho de un nombre como productor y guionista de conocidas películas, entre las que se cuentan Deadpool y Logan. Sin embargo, también ha incursionado en el mundo de las series.

Apartado donde puso su firma como creador de la animada Star Wars Rebels e Invasión, el espacio de ciencia ficción que debutó en Apple TV+ en octubre de 2021, para ahora volver con un segundo ciclo.

El que se sitúa solo unos meses después de que los alienígenas, que en la primera temporada invadieron todos los rincones de la Tierra, intensificaran sus ataques en una guerra total contra los humanos.

Lo que se conoce a través de personajes que habitan en diferentes lugares del mundo. La serie es protagonizada por Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown y Billy Barratt, entre otros.

El oso 2

23 de agosto | Star+

El-oso.jpg Chuck Hodes

El oso | Star+

Sus 13 nominaciones recientes a los premios Emmy, que incluyen las para Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor Principal, confirman a The bear como uno de los espacios más destacados del último tiempo.

Por lo cual es imperdible el poder ver su segunda temporada a través de Star+, plataforma a la llegarán las 10 emisiones que ya debutaron el 22 de junio pasado en Estados Unidos por el servicio de Hulu.

En las cuales Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), trabajan para sacar adelante su local de sándwiches y darle otro nivel.

Un proceso de remodelación durante el cual cada uno de ellos atraviesa un proceso de transformación personal, que los obliga a enfrentar sus respectivos pasados y decidir quiénes serán en el futuro.

Star Wars: Ahsoka

23 de agosto | Disney+

Star-Wars-Ahsoka.jpg la-tercera

Star Wars: Ahsoka | Disney+

Después de que Andor hiciera noticia con sus ocho nominaciones a los próximos premios Emmy, incluida la para Mejor Serie de Drama, llega a Disney+ otro espacio del universo creado por George Lucas, Star Wars: Ahsoka.

La nueva producción de Lucasfilm que se centra en la jedi Ahsoka Tano, el personaje creado por el mismo Lucas y Dave Filoni, que nació como la aprendiz adolescente de un joven Anakin Skywalker.

Para luego presentarse en una versión animada en la película Star Wars: The Clone Wars y series como Star Wars Rebels, y ahora protagonizar la realización en acción real donde es encarnada por Rosario Dawson.

En un total de ocho episodios donde Ahsoka investiga una amenaza emergente para la galaxia tras la caída del Imperio. También actúan Natasha Liu Bordizzo como Sabine y Mary Elizabeth Winstead como Hera.

One Piece

31 de agosto | Netflix

One-Piece-2.jpg CASEY CRAFFORD/NETFLIX

One Piece | Netflix

El famoso manga de Eiichiro Oda, uno de los más aplaudidos y vendidos de la historia, se convierte en una serie con personajes de carne y hueso, luego de haber inspirado el anime realizado por Kōnosuke Uda.

Además de largometrajes, videojuegos y especiales centrados en el particular grupo encabezado por Monkey D. Luffy, cuyas aventuras en papel y tinta comenzaron a publicarse en Japón hace ya 26 años.

Las mismas que ahora llegan al streaming en el espacio de ocho episodios concebido por Matt Owens (Luke Cage) y Steven Maeda (Lost), que incluye entre sus productores ejecutivos al mismo Oda.

Los que mostrarán en acción real a Luffy, con un sombrero de paja y cuerpo de goma -tras comer Gomu Gomu-, cuando inicia su viaje para convertirse en el nuevo rey de los piratas junto a Zoro, Nami, Usopp y Sanji.