Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Se trata de un espectáculo en el que uno de los personajes favoritos de la serie, Guaripolo, regresa al aire con nuevas secciones, entrevistas y canciones, acompañado de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y muchos más.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Luego de su exitoso paso por Tiny Desk, el cual ya acumula más de 14 millones de reproducciones en YouTube y ha sido ampliamente celebrado tanto por la crítica nacional como internacional, 31 Minutos se prepara para llevar un espectáculo a la Quinta Vergara de Viña del Mar.

    Se trata de Radio Guaripolo II, instancia en la que uno de los personajes favoritos de la serie, Guaripolo, regresa al aire con nuevas secciones, entrevistas y canciones, acompañado de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y muchos más.

    El espectáculo, estrenado en julio pasado con dos funciones completamente agotadas en el Movistar Arena de Santiago, regresa para celebrar el legado y vigencia de 31 Minutos, quienes han trascendido fronteras y plataformas conquistando a públicos de todas las edades en Chile y Latinoamérica.

    Esto es lo que debes saber del show, que también tendrá dos funciones en el Movistar Arena a principios de 2026 y además será presentado en el festival Lollapalooza Chile, según se detalla en la página oficial de 31 Minutos.

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cuándo será el show Radio Guaripolo II de 31 Minutos en la Quinta Vergara y dónde comprar las entradas

    31 Minutos presentará Radio Guaripolo II en la Quinta Vergara el próximo sábado 10 de enero.

    Las entradas pueden ser adquiridas a través del sistema Puntoticket, la única plataforma oficial de venta de tickets para este evento.

    Los precios de los boletos son los siguientes, incluido el cargo por servicio:

    • Palco: $66.700
    • Platea Preferencial: $55.200
    • Platea Premium: $50.600
    • Platea Golden: $43.700
    • Platea General: $39.100
    • Galería: $29.900
    • Silla de Ruedas: $39.100
    • Acompañante Silla de Ruedas: $39.100

    Cabe destacar que también se ofrece un 20% de descuento para los clientes de Banco Estado, el cual se aplica sobre los precios mencionados. El stock para este beneficio es limitado.

    Puedes conocer más detalles y comprar las entradas haciendo clic en este enlace.

