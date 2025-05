Ranking: Las series originales de Netflix más aplaudidas de 2018

Como el año ya casi llega a su fin, hacemos un recuento con lo mejor de 2018.

En este caso, y basándonos en el índice de frescura y popularidad de Rotten Tomatoes, elegimos las 10 mejores series de Netflix estrenadas en 2018.

Ojo, que nos referimos sólo a las producciones originales de esta cadena de streaming.

10. Elite

Desde que se estrenó en octubre, Elite se convirtió rápidamente en un éxito. Y es que desde su origen, esta serie española estuvo destinada a ser un hit, sobre todo por tener en su elenco a María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente, tres actores que lograron fama mundial luego de ser parte de La Casa de Papel (como Alison Parker, Río y Denver, respectivamente).

Ahora ellos se trasladan hasta Las Encinas, el colegio más exclusivo de toda España, donde sólo asisten los hijos de las personas más poderosas del país. Esta historia cargada de misterio comienza cuando tres alumnos de origen humilde son becados en este colegio, pero no tienen la mejor recepción por parte de sus compañeros.

Aunque su inclusión no es fácil, el recién llegado Samuel (Itzan Escamilla) rápidamente entabla una amistad con Marina (Pedraza), la hija de un empresario que debe enfrentar a la justicia por un escandaloso crimen. Pero ella esconde secretos aún más oscuros que los de su padre, que poco a poco salen a la luz cuando comienza un romance con Nano (Lorente), el hermano de Samuel.

Sexo, drogas, racismo y homofobia son algunos de los pilares fundamentales de esta serie, que sabe llevar a la pantalla estos conflictos de forma algo superficial, pero bastante inteligente.

No es la mejor serie del año, pero es imposible dejarla fuera de este ranking.

En Rotten Tomatoes tiene un 83% de aprobación de la audiencia.

9. Luis Miguel, la serie

En 2018 las series habladas en español brillaron en Netflix porque, si a principios de año La Casa de Papel se convertía en un fenómeno de alcance mundial, pocos meses más tarde la serie biográfica centrada en el cantante mexicano Luis Miguel se convertiría en uno de los mayores éxitos del año.

Tanto así que las reproducciones de las canciones del "Sol de México" aumentaron un 200% en Spotify.

La serie es, en todo sentido, un culebrón de aquellos... pero uno de muy buena factura.

La primera temporada sigue a Luis Miguel en los inicios de la carrera musical que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes ídolos del país azteca. Desde su niñez hasta los primeros romances de su juventud, la historia revela secretos familiares desconocidos para muchos y la nefasta relación que mantenía con su padre, que en el drama se convierte en un villano detestable.

En Rotten Tomatoes aún no está calificada por la crítica, pero tiene un 87% de aprobación por parte de la audiencia.

8. Maniac

Una de las series más esperadas de 2018 era Maniac, sobre todo por su protagonista, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz Principal por La Laland, Emma Stone.

Pero cuando se estrenó en septiembre no tuvo la mejor recepción de la crítica ni de la audiencia.

Maniac sufre por la ambición de sus creadores que, sin mucho éxito, intentaron llevar a la pantalla un relato pretencioso, complejo y lleno de cabos sueltos que no logra convencer del todo, y que sólo se sostiene en los pergaminos obtenidos previamente por Stone.

A eso se suma que Johan Hill, su otro protagonista, tampoco logra dar en el clavo con su actuación.

La historia sigue a Annie Landsberg (Stone) y Owen Milgrim (Hill), dos jóvenes llenos de problemas que se inscriben voluntariamente en un examen para probar una nueva droga que promete sanar la depresión y cualquier trauma sicológico. Pero el ensayo, a cargo de un grupo de excéntricos científicos, se sale de control alterando gravemente los resultados esperados.

A pesar de que para nosotros fue una decepción, en Rotten Tomatoes tiene un 81% de frescura y un 83% de aprobación de la audiencia.

7. The Alienist

Luego de un humilde estreno en enero por la cadena TNT, Netflix se dispusó a comprar los derechos de The Alienist para incluirla en abril de este año como una nueva producción original para su catálogo. Y fue en ese momento cuando alcanzó real popularidad.

La serie, basada en la novela homónima de Caleb Carr, sigue al Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), uno de los pocos médicos de EE.UU. que en 1896 se dedicada a tratar a los "alienados" o personas con discapacidades intelectuales.

Kreizler, junto al ilustrador John Moore (Luke Evans) y Sarah Howard (Dakota Fanning) ayudan a Theodore Roosevelt (Brian Geraghty), el nuevo comisionado de Nueva York, a investigar una serie de grotescos y sangrientos crímenes realizados por un asesino en serie que aterroriza a una ciudad que esconde ocultos secretos.

Si te gusta el suspenso, los crímenes y el drama, The Alienist es perfecta para ti.

En Rotten Tomatoes tiene un 64% de frescura, y un 77% de aprobación de la audiencia.

6. (Des)encanto

Fue tanta la expectación generada por ver la nueva serie de animación de Matt Groening que, en su estreno, (Des)encanto no tuvo la mejor recepción de la crítica y de los fanáticos.

Y es que a diferencia de sus predecesoras, esta serie presenta una nueva mirada de Groening al narrar la historia, sobre todo porque lleva un relato lineal, que no cuenta con las imparables oleadas de gags y bromas tan comunes en series como Los Simpsons.

Pero, no por tener un ritmo más calmado significa que sea una serie aburrida. Al contrario. (Des)encanto centra sus esfuerzos en mostrar cómo se desarrollan y evolucionan sus personajes que, con el paso de los episodios, deben tomar decisiones cada vez más difíciles. Y lógico que las situaciones que enfrentan, una mezcla entre lo trágico y lo bizarro, provocan carcajadas.

La historia, ambientada en la Edad Media, sigue a la alcohólica y muy poco glamorosa princesa Bean del reino de Utopía. Ella es una rebelde que no está interesada en contraer matrimonio, como lo desea su padre, el entrañable rey Zog.

Por diversas coincidencias, termina haciéndose amiga del torpe y poco inteligente Elfo y Luci, un pequeño demonio al que todos confunden con un gato negro.

En Rotten Tomatoes está calificada con un 64% de frescura, y una aprobación del 75% por parte de la audiencia.

5. La Casa de las Flores

Solo unos meses después de que Luis Miguel, la serie se convirtiera en un éxito, una nueva producción mexicana llegó a Netflix para convertirse en un fenómeno.

Y es que con un elenco encabezado por la versátil e imparable actriz Verónica Castro y una historia que se mueve a la perfección entre el drama y la comedia, La Casa de las Flores no tuvo problemas para encantar a la audiencia.

La serie se centra en los De la Mora, una familia rica que es dueña de la conocida florería "La casa de las flores". Luego de un desafortunado suceso, los De la Mora ven en riesgo sus finanzas, lo que termina por destapar una serie de secretos que incluyen infidelidades, líos con la homosexualidad y transexualidad, y drogas.

La matriarca de la familia, Virginia De la Mora (Castro), es quien debe lidiar con todos estos problemas, los que logra soportar gracias a la marihuana y su particular sentido del humor.

Si aún no la viste, dale una oportunidad, porque su primera temporada cuenta con 13 capítulos de sólo 30 minutos cada uno que realmente se pasan volando ¡Ideal para una maratón!

En Rotten Tomatoes no tiene consenso de la crítica, pero cuenta con un 93% de aprobación por parte de la audiencia.

4. Seven Seconds

Imposible dejar fuera de este ranking a una de las series de Netflix que triunfó en la última ceremonia de los Emmy, en que Regina King recibió el premio a Mejor actriz protagonista de una miniserie.

Creada por Veena Sud, que también está detrás de la exitosa The Killing, esta serie estrenada en febrero es una suerte de protesta contra la violencia sistemática que sufre la comunidad afroamericana en EE.UU. y el mundo.

La historia se centra en Latrice Butler (King), una madre que hará todo lo posible frente a un sistema burocrático para que se haga justicia por su joven hijo, quien es gravemente herido por un policía blanco que escapa de la escena del crimen (¿te suena?).

En Rotten Tomatoes tiene un 77% de frescura y un 84% de aprobación de la audiencia.

3. El método Kominsky

Llegó en noviembre a Netflix y tuvo tan poca promoción que su estreno pasó desapercidibo para muchos. Eso, en todo caso, no significa demasiado, porque El método Kominsky es una de las mejores series originales de la cadena de streaming estrenadas este año.

Y, aunque aún no ha competido por ninguna estatuilla, pergaminos no le faltan. Partiendo por su creador, guionista y productor, Chuck Lorre, el mismo que estuvo detrás de series como The Big Bang Theory, Two and a Half Men y Mom.

Lo mismo sucede con sus protagonistas, Michael Douglas y Alan Arkin, dos legendarios actores ganadores del Oscar, que se lucen al dar vida a los amigos Sandy Kominsky y Norman Newlander.

Aunque la serie está catalogada como una sitcom (comedia de situación), tiene altas dosis de drama. Lo que es completamente comprensible teniendo en cuenta que la historia se centra en dos amigos de la tercera edad que, por cada día que pasa, ven la muerte más cerca de su puerta.

Y es precisamente ese drama el que Lorre sabe convertir inteligentemente en comedia, a través de estos dos viejos que saben reírse de la vida y de si mismos.

En Rotten Tomatoes tiene un 78% de frescura y un 96% de aprobación por la audiencia.

2. La Maldición de Hill House

Pocos días antes de que se celebrara la noche de Halloween, Netflix dio en el clavo al estrenar La Maldición de Hill House, una de las series más aterradoras del año.

Basada en el libro homónimo publicado en 1959 por Shiley Jackson, y dirigida por Mike Flanagan, la serie narra la inquietante historia de la familia Crain, compuesta por un matrimonio y sus cinco hijos. Cuando llegan a habitar su nuevo hogar, una antigua mansión ubicada a las afueras de la ciudad, comienzan a suceder sucesos paranormales que los marcarán de por vida.

Seguro que si viste Memento de Christopher Nolan esta serie te traerá más de algún recuerdo, porque los saltos temporales son de lo más común. Todo para mostrar cómo los incidentes del pasado siguen repercutiendo en el presente para los Crain.

Ojo que, entre las muchas críticas que ha recibido, el escritor Stephen King dijo que es “un trabajo de un genio”.

Es una de las series mejor calificadas de Netflix en Rotten Tomatoes, donde tiene un 92% de frescura y un 91% de aprobación de la audiencia.

1. Guardaespaldas

En un año en que las series se estrenaron en grandes cantidades y con ritmo apabullante, la más destacada para Finde fue Guardaespaldas, un drama actual protagonizado por el actor escocés Richard Madden, que saltó a la fama luego de encarnar a Robb Stark en Game of Thrones.

No por nada esta mini serie —de sólo seis capítulos— logró conseguir la audiencia más alta para un nuevo drama producido por (una de las filiales de) la cadena BBC.

¿Por qué verla? Son varios los elementos que la convierten en un imperdible pero, además de las brillantes actuaciones a cargo de Madden y Keeley Hawes, su argumento es uno de sus mayores atractivos.

La historia se centra en David Budd (Madden), un ex soldado británico que tras participar en la guerra se le asigna la misión de servir como guardaespaldas a la Ministra del Interior Julia Montague (Hawes), una ambiciosa y gélida política con la que tiene muy poco en común.

Poco a poco todo se va enredando en su trabajo y pronto se ve sumido en un complejo entramado de corrupción formado por políticos, empresarios y policías.

Sin dudas es la serie original de Netflix mejor calificada este año. En Rotten Tomatoes tiene un 98% de frescura y un 85% de aprobación de la audiencia.

