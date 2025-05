Royal Pie, un rincón donde probar los pasteles de carne ingleses rellenos de sabor

Royal Pie 10 ok

Royal Pie es el nuevo local de la Galería Francisco de Aguirre, esa que está a pasos del Metro Tobalaba y donde encuentras lugares sabrosos como Pardeshi Tadka y el Black Rock Pub.

Funciona en el primer piso de la galería, en un rincón pequeño donde sorprende con una preparación novedosa en Santiago: el meat pie.

Royal-Pie-22-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Te hablamos del pastel de carne popular en el Reino Unido y en los países con influencia británica, como Australia y Nueva Zelanda.

Son los mismos que fascinaron a Paula Tortella y Edmundo Lazo, una pareja de publicistas chilenos que tras viajes por estos países, decidió traer a Chile estos pastelitos rellenos de sabor.

Los pastelitos de Royal Pie

Royal-Pie-17-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Por si no los has probado, te contamos que los meat pie consisten en una masa de hojaldre, hecha con mantequilla, que se hornean con diferentes rellenos salados, de carne y verduras.

En Royal Pie encuentra seis variedades de estos pasteles, que cuestan todos $ 3.500 y que tienen nombres de la realeza británica.

Son todos rellenos caseros, bien enjundiosos y que por lo mismo son perfectos como almuerzo al paso.

El más tradicional de todos es el "William", que lleva trozos de carne que se cocinan con cerveza Ale y cebolla.

Bien jugosito es, en cambio, el relleno del "Elizabeth", que es beef stew, un guiso de carne cocinado por horas con papas cortadas en cubo, arvejas, zanahoria y apio.

¿Uno para irse a la segura? El "Harry", que adentro lleva butter chicken, la preparación india de pollo marinado con especias, verduras, castañas de cajú y mucha mantequilla. Tan rico, que dan ganas de repetirse.

Si no comes carne no te preocupes, que hay una opción vegetariana.

Muy rica también es la masa, una hoja suave que se deshace apenas entra en tu boca.

Ojo, que estos pasteles de carne los puedes pedir en combos con ensalada y agua o bebida.

Además, en Royal Pie encuentras sausage roll, una especie de chaparrita británica, y pasteles como torta de zanahoria y rollos de canela.