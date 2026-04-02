Semana Santa en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para el primer feriado del año

Parque Tricao contará con una serie de actividades para quienes quieran pasar Semana Santa en la naturaleza.

Ubicado en Santo Domingo (Región de Valparaíso), a menos de dos horas de Santiago, este ecosistema de 100 hectáreas ofrece un panorama ideal para visitas por el día.

El encargado de servicios del Parque Tricao, Robinson Vega, declaró a través de un comunicado: “Este primer feriado del año representa una oportunidad perfecta para reconectar con la naturaleza después del intenso regreso a la rutina” .

“Ofrecemos un espacio donde las familias pueden desconectarse y descubrir juntos la biodiversidad del secano costero chileno” .

Semana Santa en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para el primer feriado del año Cortesía

Qué actividades tendrá Parque Tricao en Semana Santa

Al igual que en otras instancias del año, el parque contará con una serie de actividades que prometen conquistar a los amantes de la naturaleza, independiente de si buscan momentos de relajación y/o oportunidades para conectarse con el entorno a través del deporte.

Entre los principales atractivos se encuentra el Humedal Giverny , inspirado en los jardines franceses que retrató el pintor Claude Monet.

Desde Parque Tricao resaltan que “este espacio no solo destaca por su valor estético, sino por ser el hogar de cientos de aves nativas y migratorias, como patos, garzas, cisnes y taguas”.

También está “El Milagro”, un imponente murallón de agua recientemente recuperado , que durante años permaneció oculto bajo capas de zarzamora. Se trata de un oasis natural que permite observar cómo el agua cae suavemente por su superficie rocosa, lo que crea una experiencia tanto visual como auditiva.

Otra de las atracciones imperdibles es el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica , aseguran desde Parque Tricao.

“En sus dos hectáreas de extensión y 27 metros de altura, los visitantes pueden observar más de 800 aves de 52 especies que conviven entre estanques, senderos y el denso follaje de los árboles. El recorrido culmina en un puente colgante de 52 metros de largo, que ofrece una perspectiva única para admirar el colorido vuelo de loros, turacos y mirlos en su hábitat natural”.

Semana Santa en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para el primer feriado del año Cortesía

Los amantes de la acción pueden encontrar actividades como canopy, que ofrece una perspectiva desde 40 metros de altura y permite contemplar el paisaje mientras se desliza por un kilómetro de cables de acero.

“Aprovechando aún el buen clima, el tranque ofrece una experiencia refrescante, a través de paseos en balsa , donde los pasajeros pueden observar de cerca el ecosistema que ha florecido en este espacio: patos colorados, cisnes de cuello negro, garzas y diversas especies acuáticas que han encontrado aquí su hábitat ideal”, afirman desde el parque.

Y agregan: “ Para los más aventureros, la opción de kayak permite explorar el tranque a su propio ritmo , deslizándose suavemente por aguas cristalinas mientras disfrutan de vistas privilegiadas del entorno natural”.

Lo describen como “una oportunidad perfecta para capturar fotografías desde una perspectiva única o simplemente para disfrutar del sonido del agua y la brisa mientras se rema en este entorno protegido”.

Quienes buscan actividad física pueden disfrutar de los senderos de trekking y circuitos de mountain bike , los cuales ofrecen rutas panorámicas a través del bosque esclerófilo y permiten descubrir la flora nativa que ha sido cuidadosamente recuperada y preservada.

Semana Santa en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para el primer feriado del año Cortesía

Cuáles son los horarios de Parque Tricao y dónde comprar las entradas

Parque Tricao abre sus puertas de miércoles a domingo, de 9:00 a 18:00 .

La venta de entradas es exclusivamente a través del sitio web, al cual puedes acceder haciendo clic en este enlace . Cabe precisar que los tickets no se pueden comprar en portería.

Desde el parque recomiendan adquirir los boletos con anticipación .

Puedes conocer más información y novedades a través de su cuenta de Instagram (@parquetricao) y su página web oficial.