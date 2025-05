Sumérgete en la lectura durante el Mes del Libro con estos panoramas para grandes y chicos

Si te interesa el mundo de la literatura, seguro esperabas con ansias el Mes del Libro 2022.

La celebración partió por el Día del Libro, que se festeja cada 23 de abril, pero su importancia es tanta que las actividades se extienden durante todo el mes.

Este año, hay varios panoramas entretenidos para acercar la lectura a grandes y chicos. Acá te contamos de varios gratuitos, virtuales y presenciales.

Actividades en la Biblioteca de Santiago

Biblioteca-de-Santiago-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Biblioteca de Santiago

Como cada año, la Biblioteca de Santiago también se hará presente en este Mes del Libro 2022, con actividades presenciales y virtuales.

La más llamativa será la vuelta de Bibliobús, una biblioteca móvil que recorre las calles de Santiago con una amplia variedad de libros, que puedes pedir prestados ahí.

La Granja, Independencia, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, La Granja Sur, Lo Espejo, Cerrillos y Lo Prado serán los lugares por lo que transitará este bus, con lecturas para grandes y chicos.

En el sitio web de la Biblioteca de Santiago puedes ver el calendario con los lugares y fechas exactas en que estará en Bibliobús.

Otra actividad imperdible que se hará este mes es Mistery Book, que consistirá en el préstamo de libros “secretos”, que se entregarán a los socios y socias sin más información que una breve reseña.

La idea es que recibas un texto inesperado, y que te sorprenda cuando lo leas. Puedes ir a buscar el tuyo a un stand ubicado en el espacio de préstamos de la biblioteca.

Si no eres de Santiago o no puedes asistir de manera presencial, no te preocupes, que también hay una cartelera virtual que puedes disfrutar sin salir de casa.

Por ejemplo, te podrás conectar a alguna de las charlas Miércoles de ciencia, que reúne a expertas y expertos de disciplinas científicas para exponerla y acercarla al público. Anatomía Forense y Astronomía son los temas de este mes.

También se harán lanzamientos de libros, entrevistas, cuentacuentos y clubes de lectura. Toda la programación está disponible en la web de la Biblioteca de Santiago.

Ferias, charlas y concursos organizados por el Ministerio de las Culturas

Mes del Libro 2022 la-tercera

Foto: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio también se sumará a los festejos del Mes del Libro 2022.

Ferias, charlas, concursos, convocatorias y lanzamientos son sólo algunas de las actividades que están organizando durante todo abril.

Por ejemplo, el 22 de abril se hará una charla virtual sobre movimientos socioambientales y sus causas, con la participación del activista Sebastián Benfeld y la periodista Soledad Camponovo.

Ahí se recomendarán libros y autores, destacando el rol de la lectura en estos temas.

También podrás asistir al conversatorio Lecturas e ilustraciones: en búsqueda de la conservación de la biodiversidad, en que participarán los autores Alicia Hoffmann, Raquel Echenique y Tomás Infante, y se transmitirá a través del canal de Youtube de Bibliometro.

Otro imperdible para este mes es la Feria del Libro del GAM, que contará con stands de editoriales nacionales e importantes librerías.

Se hará el sábado 23 de abril, entre las 11 AM y las 5.45 PM, y tendrá también actividades como firmas de libros, cuentacuentos y lecturas.

Todo el detalle de la programación del Mes del Libro, lo puedes revisar en la web de Elige Cultura.

Encuentros con Pablo Simonetti y Claudia Huaiquimilla

foto_0000000120170506182527.jpeg la-tercera

En la foto: Claudia Huaiquimilla

Santiago en 100 Palabras es un clásico del Mes del Libro 2022.

El concurso de relatos breves sobre la vida en la capital estará abierto hasta este 29 de abril, y trae consigo un puñado de actividades para celebrar.

Una de ellas es el encuentro con el escritor chileno Pablo Simonetti, que llegará hasta la Biblioteca Nacional para conversar sobre sus procesos creativos.

Escribir también es inspirar es el nombre de la actividad, donde el autor de Madre que estás en los cielos hablará de cómo surgen sus ideas y cómo las plasma en sus textos.

El miércoles 27 de abril será el turno de Claudia Huaiquimilla, la cineasta nacional que dirigió las exitosas películasMala Junta y Mis hermanos sueñan despiertos.

La premiada artista será la protagonista del encuentro Escribir también es registrar, en el que abordará la elaboración de relatos breves a partir del registro audiovisual.

Ambas actividades son gratuitas, y para asistir debes inscribirte previamente a través de un formulario disponible en la web de Santiago en 100 Palabras.

Cuentacuentos en el GAM

talleres-GAM.jpg la-tercera

Foto: GAM

Si lo que buscas es un panorama para hacer en familia, puedes asistir a los Sábados de cuentos, una actividad organizada por el GAM.

Durante todos los sábados de abril se hará una lectura de cuentos infantiles en BiblioGAM, dirigida a niños y niñas de 5 a 10 años acompañados por sus familiares.

Títulos como Edmundo, ladrón de segundos y Los libros de la señora Jella se revisarán de manera didáctica y entretenida para acercar a los más chicos y chicas a la lectura.

Son encuentros gratuitos, para asistir sólo debes inscribirte previamente en la web del GAM.

Actividades para grandes y chicos en el Palacio Álamos

cuentacuentos-online.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Los más chicos y chicas de la casa también podrán celebrar el Mes del Libro 2022 con las actividades de Santiago Cultura.

Durante cuatro días, el cuentacuentos Nico Toro contará divertidas historias de reconocidas editoriales chilenas de literatura infantil.

Durante cada encuentro se leerán tres cuentos, y además asistirán autores, ilustradores y editores de libros infantiles, que conversarán con las y los asistentes.

La primera jornada fue el viernes 8 de abril, y las siguientes están programadas para el jueves 14, el viernes 22 y el viernes 30 de este mes.

Para asistir, sólo debes ir durante esas fechas hasta el Palacio Álamos, que está en la calle Santo Domingo, a las 6 PM.

Ten en cuenta que el aforo es limitado, y el ingreso es por orden de llegada.

Durante los mismos días y en el mismo lugar, justo después de los cuentacuentos, se llevará a cabo el ciclo del Ecosistema del Libro, donde destacadas y destacados agentes nacionales de la lectura contarán sus experiencias, conocimientos y reflexiones.

El poeta Sergio Parra, la librera Graziella Rivano, la artista visual e ilustradora de libros Gabriela Lyon y el periodista Nicolás Rojas, son sólo algunos de los expertos que van a formar parte de los encuentros.