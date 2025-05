Vuelve Ñam, el festival latinoamericano de la cocina

Si eres un gastronómico de corazón, entonces no puedes perderte Ñam 2023.

Tampco si al igual que Rafael Rincón, director y cofundador del festival, eres del grupo de los que grita ¡cambiemos el mundo comiendo!

Es decir, de aquellos que ven en la cocina no sólo cultura y disfrute por cierto, sino también una potente herramienta de transformación social.

Uno de los principios de Ñam 2023, el festival latinoamericano de cocina que es uno de los más importantes del mundo y que después de tres años sin efectuarse por pandemia, vuelve en sunueva versión.

La edición número 10, que se realizará desde el martes 25 al domingo 30 de abril, con dos patitas, una en el GAM y otra en el cerro Santa Lucía.

Los mejores de la cocina en Ñam Innova

Tomás-Kalika-.jpg la-tercera

Foto: Tomás Kalika

De hecho, hay distintas instancias en las que puedes participar en Ñam 2023 y una de ellas es Ñam Innova.

Se trata de charlas abiertasal público, que se realizarán entre el 25 y 26 de abril en el GAM, en donde chefs y personas más importantes de la cocina Latinoamérica actual expondrán sobre temas que marcan desde el punto de vista social.

Entre ellos innovación social, dónde cultivan y qué es lo que motiva sus cocinas.

De los invitados destacan Pía León, la chef limeña que fue elegida en 2021 como la mejor chef del mundo por la lista The World’s 50 Best y brilla en Kjolle, número 8 en la lista Latin America's 50 Best Restaurants.

Pía-León-.jpg la-tercera

Foto: Pía León

También Tomás Kalika, el chef detrás de Mishiguene, el restaurante de cocina judía en Buenos Aires, número 15 en la lista de Latin America's 50 Best Restaurants.

Además de Mitsuharu Tsumura, más conocido como "Micha", el chef detrás de Maido en Lima.

Ojo, que la entrada a Ñam Innova es gratuita. Puedes ver todos los chefs asistentes e inscribirte aquí.

Ñam Mercado en cerro Santa Lucía

Imagen-ñam-5.jpg la-tercera

Foto: Ñam

Otra de los imperdibles de Ñam 2023 es Ñam Mercado, la fiesta gastronómica que se realizará entre el jueves 27 y domingo 30 de abril en el Cerro Santa Lucía.

Ahí, te encontrarás con un recorrido por Chile, sus productos, platos, saberes y sabores.

Además de distintos restaurantes y food trucks, que llevarán platos especiales para la ocasión.

Como las carnes ahumadas de CuracaRibs por ejemplo; las donuts artesanales de Free The Donut; opciones veganas de Siam Thai; o los mantecados y gomitas 100% artesanales de Fiol Dulcería, por nombrar algunos.

CuracaRibs-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

La entrada a Ñam 2023 en cerro Santa Lucía costará $ 8.000 y puedes comprarla a través de Puntoticket desde el 22 de marzo. Es gratis para los niños menores de 9 años.

También en las boleterías que encontrarás en los lugares de acceso los días del evento.