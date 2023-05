José Luis Espert: “El kirchnerismo ha sido lo peor que le pasó a la Argentina en democracia”

En medio del agitado panorama político en Argentina de cara a las PASO (primarias) que se realizarán el próximo 13 de agosto, el economista libertario José Luis Espert confirmó que será precandidato presidencial por su partido Avanza Libertad, dentro del frente que conformó con la coalición opositora Juntos por el Cambio.

El anuncio lo llevó a cabo tras la presentación de su quinto libro La Argentina Deseada, en el que sostiene que abrirse al mundo ayudará a ese país a volver a tener mejor educación y más seguridad.

En 2019, Espert fue candidato presidencial y en 2021 fue elegido diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente Avanza Libertad. En esta entrevista con La Tercera analiza no solo sus aspiraciones presidenciales, sino que también habla sobre el estado de la política argentina.

Usted primero dijo que se iba a presentar como candidato a gobernador, pero luego anunció sus aspiraciones presidenciales, ¿qué lo motivó a cambiar de parecer?

Cuando presenté mi candidatura a gobernador en noviembre del año pasado, fue una continuación de lo que había pasado en noviembre de 2021, cuando al competir en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado nacional obtuve el tercer lugar en la elección. Es la mejor elección que el liberalismo haya hecho en una legislativa desde la vuelta de la democracia en Argentina. En ese momento ocurrieron dos cosas que para mí fueron críticas y me hicieron cambiar de decisión. En 2019, cuando fui candidato a presidente, al recorrer el país tomé más clara noción que los problemas que tiene Buenos Aires son los mismos problemas que tiene el país. Entonces ahí empecé a pensar en una candidatura presidencial y luego, casi en paralelo, comenzó esta posibilidad con Juntos por el Cambio de conformar un nuevo espacio opositor que incluyera a los liberales, en un pie de igualdad con los restantes miembros que tiene Juntos por el Cambio, o sea, el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo de Miguel Ángel Pichetto. Entonces, estas dos cosas fueron las que me hicieron cambiar la decisión, uno puede verlo como una continuidad.

¿Qué aspectos encontró en común con Juntos por el Cambio y qué los diferencia?

Una cosa que nos une es la definición, la decisión, el deseo de ganarle al kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales de octubre y que el kirchnerismo no vuelva nunca más a gobernar en la Argentina. El kirchnerismo ha sido lo peor que le pasó a la Argentina en democracia. Es lo peor, porque creo que el kirchnerismo es una psicopatología social que ha hecho negocio al transformar a la Argentina en un país miserable. Yo diría que en gran medida lo han logrado. Y si todos somos miserables pasamos a depender de algún cheque del Estado para poder comer. Y ahí es donde el clientelismo alcanza su máxima expresión y todo lo que uno ve de droga, narcotráfico, inseguridad es una consecuencia del objetivo deliberado del kirchnerismo de hacer de la Argentina una gran villa miseria. Lo que nos une también es un profundo respeto a las instituciones, a la ley, a la Constitución, a la división de poderes, el no personalismo sobre todo lo institucional. Nos separa la profundidad de las reformas económicas que Argentina tiene que hacer para salir de esa decadencia. Por ejemplo, creemos que el tema crítico en la Argentina es que se abra al comercio mundial y que deje de vivir con ese proteccionismo industrial que tanto daño nos ha hecho. Ampliar el mercado interno, poder generar más trabajo, la creación de nuevas empresas, incorporar buenas costumbres, incorporar capital. En fin, ese el tema crítico que no está tan presente en el resto de los partidos que forman este espacio.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, conmemora el vigésimo aniversario de la toma de posesión de su difunto esposo, el Presidente Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2023, en un mitin en Plaza de Mayo, en Buenos Aire. Foto: AP

La prensa argentina ha mencionado que no ha podido limar asperezas con el ala dura del PRO, ¿cómo es su relación con ellos?

El 13 de mayo presenté mi nuevo libro que se llama La Argentina Deseada y ese día anuncié mi precandidatura presidencial y ahí estaban, en la primera fila, todos los representantes de Juntos por el Cambio, tanto del ala dura del PRO como el ala más blanda. El resto de Cambiemos siempre estuvo en línea, así que no. José Luis Espert y su espacio de Avanza Libertad ya están dentro de este nuevo espacio que hemos conformado con Juntos por el Cambio. No hay nada más por discutir sobre ese tema. Probablemente lo que ha sido noticia es que yo sigo reuniéndome con todos los miembros de Juntos por el Cambio, para crear affectio societatis, porque nunca hemos trabajado juntos y hemos comenzado y vamos a tener que trabajar mucho juntos este año y las reuniones van a continuar. Yo me reúno con parte del PRO, con la Coalición Cívica.

¿A qué razones atribuye el fenómeno electoral de Javier Milei, el candidato autodenominado libertario?

Naturalmente, Javier siempre fue un imán para los jóvenes, es un fenómeno que ha trascendido la franja etaria juvenil y eso tiene que ver con que ha explotado muy bien la bronca que la gente tiene contra la clase política, que es la responsable de que los argentinos la estén pasando tan mal. Ahí está, explotar la bronca.

El congresista argentino y precandidato presidencial, Javier Milei, camina entre sus partidarios antes de la presentación de su libro "El fin de la inflación", en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el 14 de mayo de 2023. Foto: Reuters

Milei lo acusó en la Feria del Libro de Buenos Aires de “traidor y delincuente”. ¿Cómo responde a eso?

Eso no lo dijo para mí. Después aclaró que lo dijo para otro, para Ricardo López Murphy. En cualquier caso, aunque lo hubiera dicho para mí, yo no contesto agravios, no contesto descalificaciones. Yo estoy muy concentrado en hacer que las ideas de la libertad sigan creciendo. Esto en el 2011 no existía. Recién comenzamos a sembrar la plantita. Hoy esa plantita es un árbol grande, hasta el punto que todo el mundo se disputa mi padrinazgo y las ideas de libertad. Así que estoy muy concentrado en tratar que las ideas y el sentido común de la libertad lleguen lo más alto posible para cortar con la decadencia argentina.

¿Cómo ha ido avanzando el liberalismo en Argentina?

Cuando nosotros pusimos al liberalismo en la elección presidencial, hacía 30 años que había desaparecido en Argentina en una discusión de alto nivel como una presidencial. Hoy está todo el mundo tratando de apoderarse de la marca liberal y del sentido común que representamos los liberales. Así que el crecimiento que hemos tenido es extraordinario. Hemos torcido la opinión pública hacia un lado de muchísima más sensatez.