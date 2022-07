31 actividades en 24 días: la alta exposición que ha asumido Boric y los riesgos de su apuesta

Una licencia se tomó el Presidente Gabriel Boric este martes en entrevista con una radio local de Melipilla. En el marco del día del campesino y la campesina, en una de las más de 16 comunas que ha visitado el último mes, el Jefe de Estado leyó al aire en las emisoras Caricia y Serrano algunos pasajes de la propuesta de nueva Constitución que le entregó el pasado 4 de julio la Convención Constitucional.

Desde esa jornada, en que el Mandatario -además- se reunió con los tres poderes del Estado y emitió una cadena nacional valorando el proceso y asegurando que el texto “aborda mucha de las deudas que tiene nuestro país con su gente”, su agenda se ha visto considerablemente recargada.

Y pese a que Boric ha reiterado que “el plebiscito no es ni debe ser un juicio” a su gobierno, lo cierto es que en las últimas semanas la intensificación de su despliegue -cuando quedan 39 días para el referéndum-se ha hecho evidente. Así lo refleja un conteo realizado por La Tercera PM de todas las actividades públicas informadas previamente a la prensa, aquellas privadas que han sido posteriormente socializadas por sus equipos, y otras espontáneas que ha tenido desde el 4 al 27 de julio.

En los últimos 24 días, desde que recibió la propuesta constitucional, el Presidente ha participado en al menos 31 actividades y, dentro de los márgenes de la prescindencia que pesa sobre su cargo, no se ha inhibido, por ejemplo, de reiterar dónde está puesto su “corazoncito” -sin decir explícitamente que espera que gane el Apruebo- de cara al referéndum o de firmar ejemplares de los más de 900 mil textos impresos por el gobierno en el marco de la campaña Chile Vota Informado.

Así lo hizo el jueves pasado -cuando al lanzar el primer spot televisivo junto a los ministros Camila Vallejo (Segegob), Giorgio Jackson (Segpres) y Jeannet Vega (DD.SS.)-, visitó Peñalolén y se quedó un buen rato conversando con vecinos y vecinas que le pedían estampar un mensaje en los textos.

Una situación similar se dio el lunes 18, cuando decidió liderar el comité político en la comuna de Renca, para luego recorrer -junto al alcalde Claudio Castro- algunas calles de la zona. Ahí, también se repartieron algunos ejemplares de la propuesta constitucional.

En La Moneda reconocen el aumento de la exposición del Mandatario y su apuesta, pero recalcan que quienes esperaban que él fuese un líder que gobernara desde Palacio y tuviera un perfil bajo, perdieron esa batalla hace mucho tiempo. Las mismas fuentes advierten que el estilo que ha implementado el Jefe de Estado es de estar en terreno e involucrarse en los temas relevantes, como es el destino del plebiscito constitucional, pese a los riesgos que esto pueda conllevar para su propia figura.

En este periodo, además, Boric dio dos señales sigificativas. La primera, a inicios de mes, cuando dijo que el texto era mejorable y, la segunda, cuando el 15 de julio pasado -en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión- anunció que, en caso de ganar la opción del Rechazo, convocaría un nuevo proceso constituyente. Así, el despliegue en matinales, también es parte del diseño de La Moneda. De hecho, por estos días el Mandatario participará del programa Mucho Gusto de Mega, donde podría incluso hacer un recorrido por alguna comuna de la Región Metropolitana.

Esta semana, por ejemplo, en tres días, el Jefe de Estado ha visitado cuatro comunas: Pirque el lunes, Melipilla y Talagante el martes y hoy Cerro Navia, donde al cierre de esta edición, anunciaba el fin del copago institucional para los afiliados de Fonasa. Este jueves, además, podría participar de un consejo de gabinete que tendría lugar fuera de La Moneda.

El aumento de la exposición del Mandatario o “sobreexposición”, para algunos dirigentes políticos, ha sido comentario obligado, por ejemplo, en la derecha. Además, analistas abordan los riesgos que esto podría implicar.

El columnista y Premio Nacional de Periodismo 2021, Ascanio Cavallo, asegura que “hubo un cambio; el gobierno inicialmente había decidido tomar cierta distancia del plebiscito, yo creo que por la razón lógica de que no quieren que esto se transforme en una evaluación al gobierno. Pero esto le da razón a Pepe Auth, quien ha dicho que este es un salvataje del gobierno al plebiscito. En un esfuerzo por evitar que siga aumentando la inclinación por el Rechazo”.

Asimismo, sobre los riegos que podría enfrentar la figura de Boric y su mandato, más allá del resultado de los comicios de septiembre, agrega que es “una operación de mucho riesgo. Cómo son los salvatajes: cuando uno se tira a salvar a alguien también se puede hundir con él. Así es que creo que el Presidente toma un riesgo alto (...). Este proceso no es como cualquiera, es muy divisivo, crea una raya de separación entre los chilenos que es muy fuerte. Cómo la vivimos en el plebiscito del 88, que deja una herida muy grande en el país. Esa es una cuestión que un Presidente debería tomar en consideración para medir, para graduar, su participación en esto. Como ya estamos viendo, esto se va a poner cada vez más feo. Y eso no es algo que le convenga ni al país ni al mandato presidencial, que dura cuatro años”.

En el mismo sentido, el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, sostiene que el Presidente ha llenado el vacío de liderazgos que -a su juicio- enfrentaría el mundo que defiende una nueva Constitución. “El Apruebo sabe que el texto no se defiende solo, y que tiene limitaciones que hacen difícil un consenso masivo en torno a esa opción. Además, no cuenta con un elenco de líderes reconocidos que puedan cumplir el rol de ‘atajo informacional’. Es decir, que parte importante de los electores no leerá el texto, y se dejará llevar por las opciones de líderes relevantes. Ante ese vacío, es el Presidente quien asume el rol. Él sabe que su gobierno y su coalición se juegan la vida en este plebiscito, y también sabe que es el único que puede impactar en las preferencias de los chilenos que, al menos hasta ahora, se inclinan por el Rechazo. De ahí la exposición más frecuente del Mandatario. Y esta estrategia podría funcionar, pero tiene un límite”, afirma.

En el oficialismo, en todo caso, ven con atención el despliegue de Boric y advierten, en privado, que su diseño de estrategia podría verse afectado dependiendo de cuánto cale en La Moneda la auditoria especial que abrió ayer la Contraloría con el objetivo de indagar si, eventualmente, ha habido mal uso de recursos públicos u otros actos irregulares en el marco de la campaña Chile Vota Informado a cargo de la Segegob. Si bien, hasta ahora, la investigación del organismo fiscalizador no apunta al rol del Mandatario, en el sector no descartan que pueda tener una repercusión.

Hasta el momento en las coaliciones oficialistas (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) no han dicho nada públicamente respecto a si les genera inquietud o no que Boric asuma una mayor exposición, como, por ejemplo, ocurrió en administraciones anteriores. El caso más cercano fue con el exmandatario Sebastián Piñera quien, durante su segundo gobierno y en circunstancias diferentes, fue objeto de críticas por parte de Chile Vamos quienes -a inicios de 2019- le pedían replegarse, exponerse solo en temas de “gran relevancia” y dar más espacio a sus ministros.