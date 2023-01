¿Cara a cara presidencial en Argentina? Boric se toparía por primera vez con Nicolás Maduro en la Celac

A las 19.00 de este lunes el Presidente Gabriel Boric tomará un avión a la capital argentina de Buenos Aires. Lo hará junto a su canciller Antonia Urrejola para participar de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Ese escenario podría ser el telón de fondo de la primera vez en que el Mandatario y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, se vean las caras. Ambos se han criticado duramente. En febrero del año pasado, por ejemplo, Boric acusó que ese país había tenido un retroceso democrático “brutal”, lo que fue contestado por el propio jefe de Estado venezolano. “Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico, y en atacarme a mí como presidente”, dijo Maduro.

Mientras que en noviembre, ya pasado el plebiscito constitucional en el que ganó el Rechazo, no dudó en arremeter otra vez en contra de Boric. “Con dolor por Chile, con dolor por el pueblo de Allende, con dolor por más de 2.000 presos políticos jóvenes que están todavía tras las cárceles, tengo que decir que en Venezuela ha surgido un pueblo, un líder y un proyecto que convirtió una Constitución victoria en refundacional para una nueva república. A diferencia de Chile, lamentable, donde hubo pueblo pero no hubo vanguardia ni liderazgo. Y al final el pueblo terminó votando contra un gobierno repudiado y rechazado”, dijo Maduro ante el Foro de Sao Paulo.

En las últimas horas, la prensa argentina confirmó que el líder del régimen -en que se han constatado violaciones a los derechos humanos- participará del evento multilateral, información que generó polémica en el país transandino.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, pidió lisa y llanamente la detención del mandatario venezolano una vez que ponga un pie en territorio argentino, complicando al Mandatario Alberto Fernández. “Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998″, escribió en Twitter la líder opositora y una de las referentes de la coalición Juntos por el Cambio. Y agregó: “La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos”.

En el gobierno chileno, en tanto, la posibilidad de que Maduro apareciera en el encuentro no fue una sorpresa. En la Cancillería entendían que era probable su participación, dada la sintonía con el gobierno de Fernández. Pese a ello, recalcan que el Presidente Boric no tiene actividades contempladas con el líder venezolano.

Eso sí, señalan las mismas fuentes, tampoco serán una voz que se oponga a que participe Maduro participe sobre todo porque fue Chile quien defendió una política de no exclusión el año pasado cuando tanto Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron vetados de la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos, justamente por la violación de derechos humanos cometidas en esas naciones.

“Acá deberíamos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua (...). La urgente necesidad de la liberación de los reos políticos de Nicaragua, o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba, esas cosas es importante que cuando estemos en desacuerdo, como ustedes bien lo han dicho, nos lo podamos decir a la cara”, dijo en junio de 2022, al participar de ese foro multilateral.

En la Celac, además, el Mandatario chileno podría toparse por primera vez con el expresidente boliviano, Evo Morales, quien también está invitado al evento. También está confirmada la presencia del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mientras que Daniel Ortega (Nicaragua) ya descartó su presencia en el evento, aunque enviará en su reemplazo a su canciller Denis Moncada.

El foro estará marcado -además- por la novedad del regreso de Brasil, luego de la autoexclusión decidida por Jair Bolsonaro. Su recién asumido sucesor Luis Inácio Lula Da Silva llegaría a Buenos Aires para participar del evento antes del martes.

Por otro lado, pese a que se Argentina hizo una invitación formal al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente concurrirá su el senador Chris Dodd, asesor especial del Mandatario para las Américas.