Chile saca cuentas negativas: Conmebol rebaja premios de Copa América, mientras la ANFP negocia bono para los jugadores

La Conmebol golpea el bolsillo de las federaciones. En una circular enviada a las 10 selecciones participantes de la Copa América, la entidad que rige al fútbol sudamericano detalla una serie de modificaciones a considerar en los premios que se repartirán durante el certamen que hoy se juega en Brasil. La misiva salió con fecha 3 de junio, con el asunto: “Nuevos montos por participación, preparación, logística y premios”.

Lo cierto es que ya no estarán los premios millonarios que se habían ofrecido para este evento, que iba a ser el más jugoso de la historia. Solo se mantendrán los US$ 10 millones para el campeón del certamen. Todo el resto de los estímulos económicos sufrirá una baja cercana al 70%. ¿El motivo? “Esta edición de la Copa América se disputará sin público, lo que arrojará pérdidas económicas para la Conmebol. En realidad, en esta Copa América no existe búsqueda de ganancias”, dice el comunicado emitido desde Luque. “El torneo fue aprobado con la finalidad de llegar con equipos competitivos, afinados y con rodajes a la Copa Mundial de la FIFA a realizarse en Qatar el próximo año”, agrega. Cabe recordar que cada Selección recibió US$ 4 millones de manera adelantada para preparar el certamen. Ese monto no se tocó pues ya había sido distribuido con anterioridad.

En el caso de Chile, sin embargo, esa suma no es tan real. Pasa que, afectada por las malas finanzas, la presidencia de Sebastián Moreno solicitó un adelanto de este monto que se destina para la logística. Específicamente, recibió US$ 2,5 millones, que se ocuparon en otros asuntos de la administración. Vale decir que, para el viaje de la Roja a Brasil, la federación dirigida por Pablo Milad obtuvo US$ 1,5 millones, que se ocupan principalmente en viajes, traslados internos y hospedaje de la delegación en Brasil. Una cifra que dado el delicado momento económico del fútbol chileno, se hace poca. Por lo mismo, Milad pidió un adelanto de US$ 1 millón, que corresponden a las platas que repartirá la Confederación entre sus asociados para la Copa América 2024.

Los ajustes en Brasil

En la planificación inicial de premios, se estipulaba que del quinto al octavo lugar recibirían US$ 1 millón. Hoy, ese bono sufre modificaciones: el octavo percibirá US$ 250 mil; el séptimo, US$ 300 mil; el sexto, US$ 350 mil; y el quinto, US$ 400 mil.

Los cuatro semifinalistas también se repartirán menos dinero. El cuarto lugar pasará de US$ 2,5 millones a recibir US$ 500 mil; el tercero, de US$ 3,5 millones a US$ 500 mil; y el subcampeón, de US$ 5 millones a US$ 1,1 millones. El campeón se quedará con los US$ 10 millones.

La Copa América de Brasil ya suma 53 casos positivos de Covid-19. FOTO: THIAGO RIBEIRO/AGIF/AGENCIAUNO

Las negociaciones entre la ANFP y los futbolistas

Pablo Milad, el presidente, ya ha sostendido reuniones con los referentes de la Selección para intentar sellar el acuerdo. El pasado viernes, por ejemplo, el curicano estuvo conversando con Gary Medel, quien lidera las negociaciones por los premios, para informar la considerable baja de los estímulos que reparte la Conmebol y allanar el camino para un acuerdo que deje tranquilo a ambas partes.

El acuerdo aún no está, pese a que según supo El Deportivo existe buena disposición de ambas partes para ir avanzando. El tema de los premios siempre ha sido complicado para los presidentes de la ANFP, considerando que los jugadores están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero. Por ejemplo, en el camino a Rusia 2018 se repartió más de 12 mil millones de pesos, sin ni siquiera conseguir el objetivo final que consistía en firmar la participación en el Mundial.

En la ANFP, no obstante, reconocen que la falta de caja hoy es uno de los mayores problemas considerando lo golpeado que ha estado la actividad por la pandemia. En Quilín han dejado de recibir dinero de uno de sus principales auspiciadores: Nike, con quien hoy mantiene un litigio. La marca no ha cancelado la cuota correspondiente a los meses de julio de 2019 a julio de 2020. Según el contrato que ambas partes firmaron, la empresa que viste a la Roja desde 2015 debía cancelar $4.248.500.000 por el año calendario, a lo que hoy se busca abonarle la multa por no pagar en el plazo establecido, que fue fijado en $5.860.000.000.

Otro de los puntos que ha perjudicado a la Selección es la imposibilidad de contar con público para los partidos de las Eliminatorias. La Roja, en cada duelo de local, ha dejado de percibir cerca de US$ 1,5 millones. Hoy, ya se anotan US$ 4,5 millones considerando que ya se jugó en Santiago frente a Colombia, Perú y Bolivia.