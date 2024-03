Con techo, pero sin habitabilidad: la denuncia de los beneficiarios de las viviendas de emergencia en Viña del Mar

A casi dos meses de los megaincendios en la Región de Valparaíso y ad portas del anuncio del plan de reconstrucción que hará la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (Mideso), existe un 39% de avance en la entrega de las viviendas de emergencia, a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), dependiente del Ministerio del Interior. Ese proceso comenzó hace casi un mes, el 24 de febrero, y según Senapred equivale a 472 viviendas instaladas de un total de 1.200.

El conflicto, según la denuncia de los vecinos de los sectores de Villa Independencia y Población Manuel Bustos, es el nivel de habitabilidad de las viviendas entregadas en la emergencia. En concreto -aseguran-, estas tienen casi nula funcionalidad de los baños.

Caminando por la calle Augusto d’Halmar desde la Escuela Villa Independencia, se pueden ver varias viviendas de emergencia ya instaladas unas al lado de las otras. Vecinos de esa misma cuadra comentan que las casas se las instalaron a todos en los mismos días casi, hace tres semanas. Pero desde esa misma calle hacia arriba en la cuesta del cerro la situación no es la misma: allí se encuentran varias casas prefabricadas, levantadas por los vecinos con sus propios medios económicos, ayudas externas privadas y bonos del gobierno.

En los alrededores de la cuadra donde están concentradas las viviendas de emergencia todavía hay casas destruidas, pero ya se nota cierta normalidad. Hay hasta un almacén instalado a partir del levantamiento de una vivienda de emergencia.

En la población Manuel Bustos las viviendas recién comenzaron a llegar el fin de semana pasado, las primeras fueron recepcionadas hace un mes.

“De aquí al invierno, a que partan las lluvias, todas las familias deben tener un techo donde resguardarse, sea en las viviendas de emergencia o algunas de las alternativas”, decía el Presidente Gabriel Boric a principios de marzo respecto al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios, momento en el que ya se databa en más de 6 mil beneficiarios del bono de acogida y casi 8 mil bonos de recuperación, además de 6 mil familias que habían recibido alguna de las soluciones transitorias de habitabilidad.

20 MARZO 2024 RECOSTRUCCION EN ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO EN VILLA INDEPENDENCIA DE VINA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE

Los ripios de la emergencia le costaron la salida al exdirector nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal, quien a su vez apuntó al rol de los municipios encabezados por Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué, respectivamente.

Debido a la falta de servicios higiénicos y alcantarillado, una gran parte de las familias no está residiendo en las viviendas de emergencia. Acusan que no funcionan los baños por problemas con la conexión a alcantarillados.

A Graciela Astorga le instalaron su vivienda de emergencia hace tres semanas en Villa Independencia, pero junto a su marido tomaron la decisión de arrendar otro lugar para vivir, ya que la solución habitacional no les permite quedarse día y noche, debido a que no fue posible instalar una conexión al alcantarillado para que pudieran tener ese servicio disponible. “El baño depende de la factibilidad de cada propiedad; en el caso de nosotros, como la vivienda quedó a ras de piso, es imposible instalar el alcantarillado debido a la pendiente que tiene hacia la calle, entonces tenemos el baño instalado pero no lo podemos utilizar”, cuenta a La Tercera.

La funcionalidad de las viviendas depende de las características de cada terreno. Prueba de eso es que a un par de casas de la vivienda de Graciela, por la misma calle Augusto d’Halmar, el almacén de Alejandra Rivas, que se levantó a partir de la instalación de emergencia, no tuvo problemas con el alcantarillado. “Nos ha servido mucho porque ahora tenemos un techo para vivir. Además, justo cuando nos íbamos a quedar en carpa para resguardar el lugar, nos instalaron la casa”, dice.

20 MARZO 2024 RECOSTRUCCION EN ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO EN VILLA INDEPENDENCIA DE VINA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE

Una situación muy distinta vive Kevin Ulloa, vecino de la Población Manuel Bustos, donde la mayoría de las viviendas de emergencia comenzaron a llegar esta semana. Él fue uno de los pocos que la tienen hace un mes. Ulloa comenta que en ese sector tampoco cuentan con alcantarillado. La solución fue instalar una fosa séptica y aún no le dan una fecha de normalización de su vivienda. “Cuando instalaron la casa dijeron que para ellos era un problema hacer la fosa séptica (...) Nosotros por mientras estamos viviendo en un hotel con mi pareja y su hija porque no podemos estar acá, y muchos vecinos están haciendo lo mismo. Están acá durante el día y después se van”, relata.

Olga Estay, presidenta del Comité Bellavista en Manuel Bustos, explica que las casas de emergencia han llegado muy atrasadas e incluso “la gente se ha endeudado comprándose casas prefabricadas porque ya se nos viene el invierno y pasaremos frío”. Además, cuenta que cuando comenzaron a llegar las casas tuvieron problemas en torno al desnivel de los terrenos.

“La gente a la que ya les entregaron las viviendas de emergencia aún no las han podido ocupar con regularidad por el tema de los baños. Aquí antes teníamos pozos instalados. Según lo que entiendo, es que deberían instalar una fosa”, comenta Olga. Dice que el problema lo sufren varios vecinos.

20 MARZO 2024 RECOSTRUCCIÓN EN ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO EN VILLA INDEPENDENCIA DE VIÑA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE

Todo esto ocurre justo en momentos en que se reconoce que faltan personas por catastrar. Según la Subsecretaría de Servicios Sociales, a la fecha se ha catastrado al 97% de hogares afectados, con un poco más de 8 mil fichas FIBE aplicadas.

La Tercera consultó a Senapred por los plazos para la normalización de las viviendas de emergencias, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.