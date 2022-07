Cristián Pertuzé, consejero del INDH: “Micco hizo todo lo que se tenía que hacer con los antecedentes que se tenían”

No es una novedad que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está fracturado, al menos, desde el estallido social. La relación entre sus integrantes, desde ese entonces, no ha sido la mejor, y a juicio de Cristián Pertuzé, ingeniero comercial designado como miembro por la Cámara de Diputados en 2019, la petición de renuncia de Sergio Micco como director -por parte de cinco consejeros del ala más progresista- no hizo más que incrementar las tensiones.

Según planteó a La Tercera PM, la solicitud que firmaron Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Consuelo Contreras, Fernando Ugás y Yerko Ljubetic, sólo sirvió para “desconcentrar” a la entidad de sus labores y “dañar la institucionalidad”.

Y es que según él, el trabajo realizado los últimos tres años con el abogado DC a la cabeza fue correcto: “Creo que Micco hizo todo lo que se tenía que hacer en función de los antecedentes que se tenían. Nada no se hizo, hubo un trabajo bastante eficiente”, sostuvo.

¿Cómo evalúa el periodo de Sergio Micco como director?

Creo que fue una gestión súper compleja, que estuvo cruzada por el estallido social a los pocos meses que asumió y después por la pandemia. Pero el nombre de Sergio desde un inicio fue cuestionado por diferentes personas y organizaciones. Inclusive dentro del consejo se cuestionó que fuera director, por los valores que legítimamente tiene y que no van en contra de los derechos humanos en ningún caso. Creo que hay que valorar que en un momento donde nadie estaba preparado, el instituto pudo abordar sus tareas de manera correcta.

¿Le parece injusta entonces la crítica que se hizo por parte de los consejeros que le pidieron la renuncia?

El instituto está llamado a perseguir las violaciones a los derechos humanos de los que se tenga antecedentes. No está llamado a hacer una acción política. El instituto, con sus funcionarios en todas las regiones, trabajó arduamente para presentar todas las querellas ante todas las denuncias que se tuvo a la vista. En algunos casos sólo hay críticas políticas, cuando debiesen ser por el trabajo técnico que se realizó. Han sido un poquito sobredimensionadas. La figura de Sergio Micco se posicionó como un ícono para criticar y criticar la gestión, y se hizo desde un inicio.

¿No le extrañó que se planteara lo de la dimisión a 17 días de finalizar el cargo?

Sí me sorprendió, porque yo creo que faltando tan pocas semanas para que Sergio terminara el cargo, se podría haber esperado. Me sorprendió que se hiciera otra problemática que desconcentró al consejo y al instituto mismo. Afectó la institucionalidad y la institución entró en un debate sobre esa salida.

¿Y por qué él terminó accediendo a esta petición? ¿Lo conversó con usted?

Sergio lo planteó en la sesión de consejo el lunes recién pasado. Planteó que él ya no contaba con una mayoría en el consejo. Dijo bueno, renuncio o vamos a seguir en el mismo asunto. Y él siempre lo planteó que si no contaba con la mayoría del consejo, estaba dispuesto a renunciar al cargo.

¿Cree que se manejó bien?

Creo que todo este asunto estuvo mal manejado desde la petición de la renuncia. Y en retrospectiva, creo que esto partió mal desde el momento en que se criticó que él pudiera ser director del instituto cuando era un consejero, y la ley faculta a cualquier consejero a hacer de director. Esto partió mal desde un inicio y claramente se cierra mal con la petición de renuncia.

Desde la UDI se aseguró que en este caso estaría la mano del actual gobierno presente. ¿Coincide con esa mirada?

No tengo ningún antecedente de que el gobierno haya metido la mano y tampoco de que no lo haya hecho. Desgraciadamente hay un posicionamiento político de los consejeros que le pidieron la renuncia a Sergio, pero no tengo ningún antecedente para asegurar que hubo o no intervención del gobierno.

“No fuimos capaces de establecer un clima de mayor entendimiento”

La consejera Constanza Valdés defiende la solicitud en razón de que el daño institucional, según ellos, estaba hecho. ¿Qué autocrítica hace?

No fuimos capaces de establecer un clima de mayor entendimiento, de mayor aceptación. Podemos tener muchas diferencias, pero se fue fraguando un clima muy conflictivo al interior del instituto: paros, la toma. Fue bastante complejo y yo creo que todos somos un poco culpables de eso. Y partir con una crítica al director de parte de algunos consejeros me parece que no es la forma.

Siendo un organismo técnico, ¿por qué cree que cayeron en esa denominada política de trincheras?

Creo que de verdad la sociedad chilena todavía está muy cruzada por temáticas que nos dividen. Eso se plasmó en el propio instituto y con lo que fue el estallido. Eso fue llevando a este clima, como te digo, en que no aportamos ninguno. Pero además, creo que nos hemos preocupado mucho de la defensa de los derechos humanos, de las acciones judiciales y en lo que estamos al debe, es en el fortalecimiento de la promoción de los derechos humanos. En la medida que tú potencies la promoción, el entender claramente qué son los derechos humanos, que no son algo de trinchera política, vamos a tener una mejor defensa de los mismos, porque van a haber menos posibilidades de que se estén violando, como lo vemos en diferentes material.

¿Estima que el fallido nombramiento de Fernando Pairican daña la institucionalidad?

Como analista político, creo que obviamente los errores no forzado van dañando a cualquier gobierno, no importa del color que sea. Y cuando uno llega al gobierno tiene que tener los menores errores posibles para poder hacer buenas políticas para el desarrollo de las personas que habitan el territorio. Entonces ese es un tema que afecta al instituto, obviamente, pero espero que haya un nombramiento rápido, concreto y que podamos ir conformando el Concejo de buena manera

¿Nuevas querellas?

Los nuevos consejeros están pidiendo nuevos antecedentes a la unidad técnica del organismo para reevaluar la presentación de querellas por la responsabilidad política en torno a los delitos de lesa humanidad. ¿Está disponible?

Lo que dijimos nosotros cuando votamos el tema, es que existiendo nuevos antecedentes, obviamente se tenía que reevaluar la situación. Si efectivamente hay nuevos antecedentes, tenemos que reevaluarlo, es parte de nuestra función, no lo veo como una cuestión política propiamente tal, sino como un hecho de la naturaleza de la institución.

En mayo anunciaron querellas contra los altos mandos de Carabineros por los hechos ocurridos. ¿Por qué no se han presentado?

Lo que aprobamos en el Consejo fue que se presentaran y que se iban a evaluar, entonces se tenían que ver los antecedentes. Sobre eso estamos a la espera de que se presente efectivamente la propuesta de querella para ver si se aprueba o si se rechaza.