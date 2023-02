Curanilahue, Lumaco y Ránquil: alcaldes de comunas afectadas debaten sobre intencionalidad de incendios

La temporada de incendios forestales ha dejado hasta el momento más de 458 mil hectáreas quemadas a lo largo del país, 391 mil de las cuales se han concentrado en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía.

Frente a esto, los alcaldes de las comunas de Ránquil, Curanilahue y Lumaco comentan cómo se han visto afectadas sus comunas, sobre todo luego de que Conaf anunciara que estas presentan uno de los índices más altos en cuanto a intencionalidad.

Alejandra Burgos (Ind., Curanilahue): “Hay que ser cuidadosos con el dato de intencionalidad, tiene que haber una investigación judicial”

¿Cuál es la situación actual de Curanilahue?

Curanilahue es una de las comunas con menos afectación por incendios forestales. No porque no hayamos tenido, sino que han sido combatidos oportunamente evitando que se expandan.

Nos venimos preparando hace mucho tiempo. Eso ha significado que hemos hecho un trabajo con la comunidad rural y con la comunidad que vive al interior del perímetro urbano que son en su mayoría tomas, campamentos. Ellos son quienes hoy nos ayudan a hacer el trabajo de protección en la zona periurbana, salen a hacer rondas por la noche y cosas por el estilo.

¿Eso ha permitido disminuir el riesgo de incendios?

Eso nos ha permitido bajar bastante la afectación debido a que rápidamente somos informados como municipio, así como Bomberos y Carabineros cuando se produce un incendio forestal. Partimos en diciembre con algunos incendios intencionales que se estaban produciendo en los sectores que se usaban como balnearios irregularmente, lugares donde la gente va a bañarse.

¿Cómo han enfrentado la intencionalidad en la zona?

La denuncia de la intencionalidad no la veo tan compleja en el sentido de que sabemos que existen personas que realizan este tipo de acciones para distintas cosas, como generar pánico en la comunidad. Pero en el caso de Curanilahue la mayoría son incendios que se han reportado como provocados y ha sido también por el trabajo de denuncias de los vecinos. Cualquier actividad que se considere sospechosa, como un vehículo que no se conoce en la zona, es avisado y denunciado.

¿Se han llevado esas pruebas a la fiscalía?

El trabajo que llevamos es con Carabineros. A ellos les damos aviso, la gente toma fotos y las ofrece a las autoridades para denunciar, a través de denuncia segura que tiene canales de denuncia anónima y acá hacemos campaña de eso en el sector.

El sistema SIDCO de Conaf establece que en Curanilahue ha habido un alto porcentaje de incendios cuya causa es precisamente intencional… Hay que entender de qué manera Conaf define intencionalidad que no es a través de una investigación, sino más bien es lo que se presume que sucedió con el incendio. En ese sentido hay que ser cuidadosos con el dato, porque efectivamente la intencionalidad debe investigarse por otras vías y tiene que haber una investigación judicial. En todo caso, no me extraña esta cifra. No digo que sea buena, creo que es una alerta para seguir trabajando en la concientización.

Nicolás Torres (RN, Ránquil): “Nada es casualidad... aquí vecinos han denunciado a personas sospechosas”

Alcalde de Ranquil

¿Cómo ha sobrellevado la comuna los incendios forestales?

Ránquil es una de las comunas más pequeñas de la región de Ñuble, con 5.800 habitantes aproximadamente. Lamentablemente ha sido una de las más golpeadas con la catástrofe. Durante siete días consecutivos tuvimos un incendio que no solo fue forestal sino que traspasó a los distintos sectores de la comuna arrasando con casas, bodegas, viñas, cosechas, frutales, invernaderos, animales y nos dejó con una tremenda cantidad de familias damnificadas y afectadas por el incendio.

¿Cuál es el rango de afectación de la comuna?

Hasta la semana pasada contábamos con 75 estructuras siniestradas, más de 4.500 hectáreas consumidas y 17 sectores de la comuna afectados. Cerca de 250 familias han sido perjudicadas dada la pérdida no solo de casas, no solo de bodegas sino que también su producción agrícola: viñas, tomates, frutales, invernaderos, hortalizas, entre otros. La reconstrucción, en general, ha sido un poco lenta.

Según datos de Conaf, su comuna es una dentro de la región del Ñuble que presenta mayor índice de intencionalidad por incendios, específicamente un 64%. ¿Cómo se afronta eso?

Desconocía esa cifra, pero creo que el porcentaje es mayor. Porque varias cuadrillas de vecinos, de gente, ha visto personas con elementos extraños en los sectores que comúnmente en esta fecha son poco visitados.

Nada es casualidad. Aquí vecinos han denunciado a personas sospechosas que han iniciado distintos siniestros en lugares donde no tiene por dónde prender el fuego. Pero desconocemos más allá. Creo que esos son temas que corresponden a la Policía de Investigaciones y aquí están interponiendo querellas criminales en cuanto al tema.

¿Han realizado denuncias a fiscalía?

No. Nosotros nos acogimos a las denuncias y demandas que han formulado desde el gobierno regional.

Frente al Estado de excepción, ¿cómo ha sido el despliegue de militares?

Contamos con una patrulla de militares que ha estado resguardando y fiscalizando luego de los incendios. Pero sí, necesitamos refuerzo de Carabineros. Creo que todas las comunas van a solicitar lo mismo. Somos comunas chicas y en mi caso contamos solo con un retén de Carabineros que no son más de 4 que están de turno. Con un solo móvil para 27 sectores rurales.

¿Cómo se puede frenar el incendio?

Vemos incendios en todas partes. La única forma de frenarlo es que llegue el invierno. No sabemos de qué otro modo más. Ya con los militares y fuerza pública siguen existiendo focos en las distintas comunas y regiones. No veo otra forma, esto siguen agrandándose pese a la ocupación de drones, de alta tecnología. No se pueden frenar los incendios que en su mayoría son intencionales.

Richard Leonelli (ex Chile Vamos, Lumaco): “No me vengan a decir que fue una casualidad o que fue otro motivo”

¿Cómo se encuentra Lumaco hoy?

Tenemos una afectación de más de 950 familias que se traduce en más de 3 mil personas que si bien no perdieron su vivienda, tienen la afectación de sectores de su hogar, predios quemados. Se quemaron galpones, cobertizos, huertos, cercos, fuentes de agua, animales. También sus pequeños bosques, las personas del campo a través de años van manteniendo bosques de eucalipto, pino para poder vender en un futuro. Los principales afectados son de los sectores rurales.

Según reportes de Conaf, Lumaco es una de las comunas que presenta un 74% de intencionalidad en los incendios. ¿Esa cifra es correcta?

No me atrevería a dar porcentajes, pero aquí la mayoría de los incendios fueron intencionales. He sido claro, aquí hay vecinos que sorprendieron a gente prendiendo fuego, así como funcionarios. A mi no me vengan a decir que fue una casualidad o que fue otro motivo. Aquí nosotros comprobamos que había gente. Obviamente no se puede identificar porque cuando te prenden fuego cerca de tu casa la gente lo primero que hace es apagar el fuego. Hubo vecinos que persiguieron a las personas, pero se iban por caminos interiores y era difícil dar con ellos.

¿Hay pruebas de aquello? ¿Se ha hecho una denuncia a fiscalía?

Esa información ya fue entregada a las policías y producto de eso yo he interpuesto una querella criminal en el juzgado de letras y garantía de la ciudad de Traiguén contra quienes resulten responsables por los fuegos intencionales que causaron un daño histórico en la comuna. Aquí hay intencionalidad en el fuego y no se debe disfrazar.

Según usted, ¿el gobierno central trata de minimizar la intencionalidad?

No digo que el gobierno lo esté haciendo. Lo que no quiero es que se haga, porque claramente en mi comuna ha habido intencionalidad en la mayoría de los incendios.

¿Cómo ha funcionado el estado de excepción en La Araucanía?

Tenemos militares en la ciudad de Lumaco y contingentes en Capitán Pastene. Yo he solicitado que se coloquen check points en puntos precisos para controlar de alguna forma el libre tránsito de las personas que no quieren hacer daño. Eso se debe hacer de manera efectiva. Las policías deben ver los horarios, la estrategia para que esto resulte. Y si no lo hacemos no tendremos resultado.

¿Ha funcionado esta medida?

Sí funciona porque genera a la ciudadanía una sensación de seguridad. Pero insisto, esto también tiene que llevar de la mano estrategias y medidas efectivas para que rinda frutos. El solo hecho de patrullar sin tener controles no es efectivo.