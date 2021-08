Diputado mexicano indagado por presunto enriquecimiento ilícito: “No creo en la justicia de México y por eso estoy aquí, creo en la justicia de Chile”

Una chaqueta color verde, que tiene bordadas en la espalda las palabras Peace y Love. Las letras son coloridas, por lo que es difícil obviar el mensaje. Esa fue la tenida elegida por el diputado federal mexicano Mauricio Toledo el pasado miércoles, día en que ahondó con La Tercera los motivos por los cuales se encuentra en Chile y entregó su versión sobre los hechos que le imputan en su país de origen, y que significaron que se dictara una orden de detención en su contra.

Como en todo caso judicial, existen dos versiones. Por un lado está la que entregó la Fiscalía de Ciudad de México, que acusa a Toledo de un presunto enriquecimiento ilícito, pues se habría detectado un incremento sospechoso de su patrimonio entre 2012 y 2015, cuando fue delegado por Coyoacán. El fiscal Rafael Chong lo conminó a regresar a México para enfrentar la justicia. Por este hecho, el parlamentario fue desaforado por sus pares.

La otra versión la entrega el mismo Toledo, diputado por el Partido del Trabajo (PT), quien asegura que tras las acusaciones se encuentra un revanchismo político que quiere verlo caer, afirma que sus adversarios políticos están utilizando el sistema de persecución penal para afectarlo, relata que tiene un respaldo justificado por todos sus ingresos y dice que su presencia en Chile se debe a una visita a sus familiares, pues sus padres son chilenos, y que el viaje se realizó antes que se dictara la orden de detención en su contra.

Para defender su postura, en Chile contrató a los abogados Gonzalo Cisternas, Luis Masferrer y Samuel Donoso. A comienzos de semana acudieron a la Corte Suprema para dejar registro de su dirección, en caso que México inicie los trámites de la extradición.

“Todo inicia en Coyoacán. Coyoacán es una alcaldía donde vive la clase política. Desde los 21 años, mi trabajo de organización partidaria y personal y mi liderazgo, ha logrado que tenga un control y una mayoría política electoral”, comienza indicando. Luego, añade que “en México ha iniciado una persecución política en mi persona, donde actores políticos que nacieron y crecieron en Coyoacán, durante mucho tiempo fueron derrotados por mi partido, por mi proyecto, por mi persona y por mi equipo político”.

¿Qué es lo que espera de su estadía en Chile?

Soy un perseguido político, porque me están investigando a la mala, porque me desaforaron y nunca leyeron mis pruebas, porque intentaron no una, ni dos, ni tres veces desaforarme. En Chile, o en una sociedad moderna como en Alemania, el desafuero no lo hace un órgano político, lo hace un órgano autónomo. Intentaron durante casi nueve meses desaforarme de manera permanente. Hasta que lograron construir una mayoría a partir de presiones políticas, a partir de filtraciones en medios de comunicación. Y desafortunadamente, no creo en la justicia de México y por eso estoy aquí, porque creo en la justicia de Chile, porque creo que es autónoma, porque los jueces son profundamente capacitados, pero sobre todo no tienen presiones políticas, financieras, mediáticas.

El fiscal Rafael Chong dijo que nada hay que temer en volver a México y enfrentar la justicia. ¿Qué le diría a ese fiscal?

Que es una persona irresponsable, que el juzgador debe ser imparcial, que debe ser una persona que no tenga militancia partidaria, que no puede tener una opinión política, ideológica. Y su jefa, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que es jefa del fiscal, tiene una militancia partidaria. Además, hasta el día de hoy no me han permitido ingresar a la carpeta de investigación para acreditar mis pruebas. No me ha citado el Ministerio Público ni el juez para proveer mis pruebas.

¿Qué tiene que decir de esta imputación de presunto enriquecimiento ilícito?

Tengo copias del 98% de los cheques de mis ingresos. El 80% es del servicio público, el resto incluye el servicio privado y el arriendo de dos departamentos que tengo. Además, tengo un dictamen fiscal de peritos en que coinciden mis ingresos y egresos. No tengo ni un depósito en efectivo de Islas Caimanes, de Miami, de Singapur o de Hong Kong, de un paraíso fiscal. Pero el debate de fondo aquí sí lo voy a decir. Es cuánto realmente ganan los diputados y los senadores en México, y si hay otras partidas del erario que nos pagan. Hay que decirle la verdad a la sociedad. Y que ahí deben hacer un cruce de nuestros ingresos, pero ni un depósito mío viene del narcotráfico, de una persona física que venga de un paraíso fiscal, ni algo similar. A mí lo que me preocupa es la persecución. Han estado buscando amigos personales míos, empresarios, para presionarlos y utilizarlos en mi contra.

Si usted pudiera resumir cual es el motivo por el cual lo persiguen México, ¿qué diría?

Porque nunca pudieron ganarme en un proceso electoral, porque fui el principal opositor a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la Ciudad de México. Y tercero, porque me metí al Partido del Trabajo, un partido aliado a ellos y que sabían que desde el interior del Partido del Trabajo iba a consolidar una fuerza de izquierda en la ciudad que podía darle un contrapeso, un equilibro, a la jefa de gobierno, y sabían que podía crecer y acrecentar la fuerza política. Y era el momento de pararme. Primer año de diputado, nada. Segundo año de diputado, nada. ¿Por qué hasta el tercer año electoral? ¿Y por qué fue durante el proceso electoral? ¿Y por qué lo celebran? Porque sabían que si yo pasaba el primero de septiembre (momento en que asumen los diputados elctos), ya la mayoría no la tendrían ellos. Antes tenían las dos terceras partes, por cierto operada por mí, porque yo operé, porque yo le aporté al presidente López Obrador para darle un voto de oportunidad. Yo le di el voto de confianza para que tuviera rumbo, estabilidad económica, política y que su reforma saliera. Y sorpresa, si así tratan a los aliados, imagínate los contrincantes.

¿Qué ha pensado hacer durante esta estadía extendida en el país?

Ya Reginaldo Sandoval, el diputado suplente que va ocupar el puesto, Jaime Valtierra y la diputada Ana Laura, y hasta diputados y senadores de Movimiento Ciudadanos, y un diputado del PRI, me han ofertado trabajo. Entonces tuve que conseguir este trabajo porque los ahorros no son eternos. Entonces, haré asesoría a los diputados del Partido del Trabajo, documentos con iniciativas de ley para trabajar en temas laborales y en estos días estamos tratando, justamente, de elaborar una serie de documentos para mi partido. Y segundo, también un poco regresar a mis orígenes. Quiero visitar la tumba de mis abuelos.