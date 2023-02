Diputados, exconvencionales y un presidente de partido: ¿Quiénes son los jefes de campaña de los candidatos al Consejo Constitucional?

Ad portas de que se inicie el periodo de propaganda electoral, el próximo 8 de marzo, los candidatos al Consejo Constitucional comenzaron a tomar algunas definiciones estratégicas. Una de ellas no es menor: definir a sus jefes de campaña.

Así, por ejemplo, el diputado socialista Tomás de Rementería hace unos días comenzó a recorrer todos los rincones de Valparaíso con una de las cartas del partido por la zona: el exparlamentario Marcelo Schilling, quien asumió el desafío de disputar un escaño en el Consejo Constitucional.

Ambos se conocen desde que De Rementería era niño, debido a la amistad que el actual candidato tiene con su papá. “Lo admiro políticamente, fue uno de los que me invitaron a participar en la última elección parlamentaria. Fue muy importante para mí, me enseñó mucho. Es, hasta ahora, el coordinador de nuestra bancada de diputados, es una voz que está constantemente dándonos consejos”, cuenta el diputado.

Como Schilling -quien es una de las cartas de la lista Unidad Para Chile- fue determinante para que De Rementería se convirtiera en diputado, hoy el plan del parlamentario es devolverle la mano. “Marcelo (Schilling) no estaba tan convencido de ser candidato y logramos convencerlo. Me señaló que necesitaba ayuda y yo obviamente me ofrecí, he hecho todas las funciones, desde manejarle, fui como su chofer”, detalla. Así, en los últimos días, juntos han recorrido comunas como San Antonio, Concón, Viña del Mar, entre otras, como parte de la campaña de Schilling.

Diputado Tomás de Rementería en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene.

De Rementería no es el único parlamentario que asumió como jefe de campaña. También lo hizo el diputado radical Tomás Lagomarsino. Y por partida triple. Él, según cuenta, se hará cargo de las campañas de Andrés Sepúlveda (Región Metropolitana), Carla Allendes (Valparaíso) y Christian Inostroza (Valparaíso), quienes, a través de un cupo del Partido Radical, integran la lista Todo por Chile, de la que también forman parte el PPD y la Democracia Cristiana.

El diputado conoció a Sepúlveda en las últimas elecciones de directiva del Partido Radical. Aunque ninguno de los dos salió electo, estrecharon relaciones. “Es un gran candidato, el abogado que destapó el caso La Polar en 2011. En un momento en que había que impulsar mejorares candidaturas para la Región Metropolitana, no me entró duda de que él es un tremendo candidato”, afirma Lagomarsino.

A Inostroza y Allendes, en tanto, los conoció cuando era candidato a diputado. De hecho, con la última fueron competidores por el cargo que finalmente Lagomarsino consiguió. “Creo que con un apoyo como el que estoy poniéndole a disposición, (ella) puede tener un mucho mejor desempeño que el que tuvo cuando fue candidata y no salió electa”, señala el parlamentario.

Sobre sus funciones, Lagomarsino especifica que se abocará a realizar el diseño de la campaña, tanto en el despliegue territorial, en medios, como en redes sociales. “Durante el mes de febrero he dedicado buena parte de mi tiempo a esta materia”, dice.

Diputado Tomás Lagomarsino junto al candidato Christian Inostroza.

Por su parte, la también candidata por Valparaíso María Pardo (Convergencia Social) tendrá a dos diputados detrás de su candidatura. Diego Ibáñez, quien además es el presidente de Convergencia Social, asumió como su jefe de campaña, mientras que la diputada Francisca Bello será su coordinadora de territorio.

Pardo explica que “Ibáñez es el líder del comité político de la campaña y tiene la función de articular el funcionamiento del comando. Junto con Nataly Campusano -consejera regional de Valparaíso- son los dos liderazgos principales detrás del desarrollo de la estrategia de mi campaña”.

Sobre su rol, Bello explica que “estará enmarcado en generar incidencia territorial junto con las y los vecinos de la región. También nuestra labor junto a Sebastián (Farfán) -también consejero regional- será organizar a la militancia en la región, compañeros y compañeras de distintas y diversas comunas”.

En cuanto a su cercanía con Pardo, la diputada agrega que “nos conocemos desde su rol de profesora de Derecho Constitucional, particularmente desde espacios que buscan impulsar los derechos de las mujeres en la Constitución”.

Diputada Francisca Bello junto a la candidata por Valparaíso María Pardo.

Detrás de los candidatos no hay solo diputados. El exconvencional Maximiliano Hurtado (PS) participará activamente de la campaña del exsenador socialista Ricardo Núñez en la Región de Atacama. Junto a él, también colaborará en el despliegue el diputado Juan Santana (PS).

Aunque aún no ha habido una propuesta formal, al interior de la directiva del PPD han evaluado proponerle al expresidente Ricardo Lagos que asuma como jefe de campaña, ya sea de la candidatura de la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, quien compite por la Región Metropolitana, o de la lista Todo por Chile completa. Otros integrantes de la mesa, en cambio, son partidarios de que asuma un rol más bien intelectual durante el período de campaña.

Nicolás Preuss (DC), en tanto, se hará cargo de ser el jefe de campaña de los 24 candidatos de la Democracia Cristiana. Sobre sus funciones, Preuss, quien es consejero nacional de la DC, dice que “vamos a hacer una coordinación a nivel nacional con nuestras distintas autoridades, ya sean gobernadores, alcaldes, concejales, CORE, parlamentarios, para poder desplegarnos en el territorio de manera eficiente. Vamos a utilizar herramientas de coaching y redes sociales en aquellos candidatos que necesitan mayor despliegue (...)”.

¿Y en la derecha?

En el caso de la lista del Partido Republicano, asumirá como jefe de campaña el también exconstituyente Martín Arrau, quien actualmente milita en dicha colectividad.

En la lista Chile Seguro, que integran los partidos de Chile Vamos, Nicolás Duhalde, quien fue jefe de gabinete del subsecretario de Redes Asistenciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, será el jefe de campaña del candidato Bruno Baranda (Renovación Nacional). En tanto, el responsable del despliegue de Rodrigo Delgado (UDI) será Andrés Chacón, quien fue su jefe de gabinete cuando era ministro del Interior.

Por otro lado, Felipe Uribe, quien fue gobernador de Cachapoal y actual jefe de gabinete del diputado Diego Schalper (Renovación Nacional), será el jefe de campaña del candidato Juan Sutil (IND-RN).

En Valparaíso, la candidata de RN Leslie Briones tiene al exsenador y exembajador Sergio Romero como jefe de campaña. En esa misma zona, la carta de la UDI Edmundo Eluchans tiene como generalísimo al exdiputado y presidente regional del gremialismo en la zona Osvaldo Urrutia.

Al interior de Evópoli afirman que a cargo de la candidatura de Jaime Ravinet en la Región Metropolitana están el expresidente de Metro Clemente Pérez (como coordinador general), el exjefe de campaña de Sebastián Sichel, Juan José Santa Cruz (como coordinador comunicacional), y Nicolás Mendoza, quien protagonizó la franja del Rechazo.