Duelo de tronos en la Fiscalía: el respiro del “chahuanismo” tras la caída de Morales en el Senado y lo que viene en la Suprema

“Con el resultado en el Senado yo creo que hicieron una fiesta ayer en la Fiscalía Nacional. Esto, sin duda, fue un tremendo alivio para ellos”.

Esa es parte de la reflexión que hacen cercanos a José Morales, un día después de que la Cámara Alta rechazara su nombre para presidir el Ministerio Público los próximos ocho años. Esto, porque la opción propuesta por el Presidente Gabriel Boric requería de 33 votos para convertirse en el mandamás del organismo, pero sólo obtuvo el respaldo de 31 parlamentarios.

Y si bien quienes optaron por rechazar o abstenerse ante la propuesta de La Moneda justificaron su opciones haciendo referencia a diferentes argumentos, lo cierto es que el resultado se tradujo en un respiro para quienes llevan 15 años en altos cargos de la Fiscalía Nacional y que están desde la época de Sabas Chahuán y que luego tuvieron continuidad laboran en la de Jorge Abbott. Porque, entre otros aspectos, Morales estaba jugado por introducir fuertes modificaciones y por llevar su propio equipo a la Fiscalía Nacional.

De hecho, entre quienes componen el círculo más íntimo del aún fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, aseguran que ellos representaban el grupo “de cambio” y eso era resentido por varios funcionarios “chahuanistas”. Como indicaron a La Tercera PM, el equipo que apoyó a Morales querían cambiar el rostro al organismo y “hacer de la fiscalía un espacio distinto, porque no fuimos escuchados por mucho tiempo y porque siempre hubo poca sintonía con lo que se requiere en el Ministerio Público desde la perspectiva técnica”.

Eso, de acuerdo con lo que indican los cercanos a Morales, generaba miedos entre quienes están desde las administración anteriores y, por lo mismo, al ver que el persecutor oriundo de La Serena se posicionaba como una carta sólida para encabezar la entidad, activaron sus redes. Y en eso jugó un rol clave el despliegue que realizó Sabas Chahuán en la jornada previa a la votación del Senado dando una ronda de entrevistas, la primera de ellas a Mega, criticando la nominación de un “enemigo público” en su era.

Según sincera Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y amigo de Morales, “fue muy imprudente y extraño que el exfiscal nacional Sabas Chahuán interviniera en este proceso exponiendo situaciones ocurridas hace siete años con manifestaciones o expresiones que el nunca vertió en el momento en que tomó ciertas decisiones”.

“Yo no tengo nada que cuestionar respecto de las facultades de un fiscal nacional en orden a instruir que una causa quede radicada en otra persona, ese no es el punto. No hay cuestionamiento respecto de ello, pero lo que llama la atención es que, en mi opinión, de forma un tanto destemplada él interviniera cuando se estaba tomando la última decisión. Habiendo conocido el programa y propuesta de José Morales, sé que el apostaba por cambios profundos, y esa propuesta finalmente fue desechada”, manifestó el también persecutor.

Es por ello que aún cuando en el círculo del fiscal tenían claro que la apuesta podría fracasar, hoy en las dependencias de la Fiscalía Local Santiago Norte el ambiente era de tristeza. “Acá amanecimos todos como con los brazos caídos, estamos muy decepcionados de cómo fue el proceso, de que se instalaran mentiras impulsadas desde la propia institución y que con su brillante exposición el fiscal no pudiera revertir la campaña sucia en su contra”, comenta una de las funcionarias que se desempeña en ese edificio.

Según la misma profesional, luego de que se conociera la decisión del Senado, en los chat internos de la fiscalía todos manifestaron su pesar y hoy varios llegaron a saludar a Morales a su oficina, pues aunque sintió la derrota, antes de las 8 de la mañana estaba en su escritorio para seguir con sus causas. “Él es un hombre que sigue adelante, no se detiene”, comentó la misma fuente.

Lo que viene

Dado que es primera vez que el nombre propuesto por La Moneda al Senado para fiscal nacional se cae, esta jornada la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco salió rápidamente a aclarar qué es lo que sigue.

Lo primero es que llegue el oficio donde se les de cuenta formalmente del resultado obtenido por José Morales y de la necesidad de completar nuevamente la quina con el nombre que faltaría. Una vez que ese documento llegue, el pleno se reunirá para decidir cuándo votarían, ahora, entre los 12 candidatos inscritos que inicialmente no ingresaron al selecto grupo.

A esto se suma que Rodrigo Ríos -quien estaba en la quina pero había manifestado que no seguiría en carrera por un tema personal-, este jueves presentó finalmente su renuncia formal al concurso. Entonces el próximo lunes 5 el máximo tribunal deberá reconformar el listado con dos nuevos candidatos. Incluso aquellos que obtuvieron cero preferencias, podrían hoy tener chances.

En esta oportunidad cada ministro tendrá un voto y quien obtenga la mayoría se sumará a Marta Herrera, Carlos Palma, Ángel Valencia y Rodrigo Ríos. Si hay empate se deberá hacer un sorteo entre quienes queden igualados. Entre ellos, entonces, Boric tendrá que volver a escoger un aspirante y proponérselo al Senado.

La denominada “guerra sucia” en el Senado entre candidatos del Ministerio Público, dicen parlamentarios consultados, hacen reactivar con fuerza el nombre de Valencia, un externo que conoce del ente perseguidor penal, obtuvo una rotunda mayoría en la Suprema y es de gusto de varios sectores del Congreso. El arribo del abogado también supondrían una reforma radical en las altas esferas del organismo, por lo que el “respiro” del “chahuanismo” podría ser breve.

Escenario abierto

Como indica el abogado Marcelo Duce, académico de la Universidad Diego Portales, volvemos a estar un escenario totalmente incierto, donde puede pasar cualquier cosa.

“Espero que esto se haga de forma rápida, con los mayores niveles de transparencia y con ojalá una argumentación de por qué se elige a quien. La situación de la gente que quedó es de muy baja votación o sin votos. Entonces, en principio, pareciera ser que estamos ante un escenario abierto. Además, la mayoría de los ministros votó por quienes ya quedaron en la quina, lo que los hace partir desde cero”, comentó.

Por lo demás, agrega que: “El juego se empieza a jugar de nuevo. Si una de las especulaciones era que la alta votación que tuvieron dos de las candidaturas en la Suprema marcaba su viabilidad, sabemos hoy que eso no es correcto porque el Senado acaba de rechazar a una de esas dos mayorías. El presidente podrá elegir a cualquiera, porque además, ahora sabemos que no es tan relevante el que haya tenido 17 votos”.