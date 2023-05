“Nos enteramos por la prensa, lo considero una estupidez”: los descargos del dueño de Hites acusado de sacar una foto íntima al ex senador Pizarro

La fiscal Carolina Núñez ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el que pide 541 días de cárcel en contra de Andrés Hites Moscovich (58). ¿El motivo? Lo acusa de haber captado una imagen de forma ilegal del senador Jaime Pizarro (DC) mientras descansaba en una reposera de su piscina en el verano de 2022. La fotografía después fue ampliamente viralizada en redes sociales, incluso por un diputado, y generó que el parlamentario se querellara y exigiera al Ministerio Público perseguir penalmente a quienes habían realizado esta conducta delictiva.

El tribunal ya agendó para el 13 de junio el procedimiento simplificado solicitado por el ente perseguidor. “En el caso que el imputado no admita responsabilidad, se procederá de inmediato a la preparación de juicio propiamente tal”, se lee en la resolución de la jueza María Carolina Herrera a la que accedió La Tercera PM.

En el relato de hechos que hace la fiscal Núñez se sostiene que “el día 17 de febrero del 2022, alrededor de las 18:00 horas, la víctima Jorge Pizarro Soto se encontraba en su domicilio ubicado en el edificio de calle Vía Aurora N° 9833, departamento 401, comuna de Vitacura, el cual cuenta con una terraza y dentro de ésta se emplaza una pequeña piscina, quién después de bañarse en la citada piscina, la cual sólo puede ser vista desde el estacionamiento del mismo edificio, procedió a sacarse su traje de baño, cubriéndose con una toalla, para luego descansar sobre una reposera contigua”.

A esa misma hora, se lee en la acusación, Hites junto a su hijo Nicolás visitaban un departamento contiguo a la vivienda del parlamentario el cual iban a comprar. “El imputado se asomó por sobre el muro que separa los espacios comunes con la terraza del departamento de la víctima, viendo a éste recostado en una reposera, solo con una toalla en su cintura, para en dicho instante, obtener, mediante su celular, una imagen o fotografía de la víctima”, sostuvo la fiscal. Además agregó que Pizarro estaba en un espacio privado y de no libre acceso público.

“Hecho lo anterior, el imputado se dirigió hasta la conserjería del edificio, consultándole al conserje en funciones en ese momento, si el senador Pizarro vivía en el condominio. Posteriormente, la imagen capturada por el imputado fue difundida circulando por diversas cuentas pertenecientes a la red social Twitter”, concluye la acusación del Ministerio Público.

Empresario niega hechos

En su interrogatorio ante la PDI, Andrés Hites niega haber tomado fotografía alguna y da cuenta de su versión de lo que ocurrió aquel día. “Concurrí al condominio Vía Aurora alrededor de las 12:00 y 16:00 horas, fui en compañía de mi hijo Nicolás. Ese día fuimos a visitar un departamento en Lo Curro, Vitacura, llegamos y el portón estaba abierto, entramos y lo primero que me dijo fue ‘te gusta la vista a Santiago’ y le dije que sí, que estaba bien (...) Le pregunté al conserje quiénes son los vecinos que habitaban, me dijo que Checho Hirane, el señor Riesco, amigo de toda la vida, y luego nos fuimos. La visita no duró más de 15 minutos”, declaró.

Luego de eso los policías le consultaron si había visto a la víctima. “Yo divisé a una persona, yo soy corto de vista, a una persona que estaba en la piscina, pero no sé quién era. Al caminar desde el portón eléctrico hasta conserjería, no había más gente, no vi a nadie, sólo al conserje que estaba más aburrido que conejo de mago. A su pregunta de si mi hijo tomó fotos con vista a Santiago, declaro que no, que sólo recibía llamados de su señora que está embarazada”, explicó.

Finalmente aseguró que “ni mi hijo, ni yo sacamos fotografía alguna. Nos enteramos de todo esto por la prensa, lo considero una estupidez, estoy indignado, lo encuentro penca, estoy molesto, estoy desagradado, y esto tiene que llegar a un final en algún momento”.

Ese día también aseguró no tener vínculo con el diputado Gonzalo de la Carrera, a quien se le sindica en la denuncia como uno de los que difundió la imagen en redes sociales. Éste último también declaró y sostuvo que la foto le llegó por whatsapp, no recordando quién se la envió.

Pese a la negativa de Hites, el informe pericial de la PDI estableció que la persona que vio el senador Pizarro asomarse hacia su patio usaba jockey, la misma vestimenta del imputado ese día y que en las horas que fue captada la foto, sólo estuvieron en el condominio el dueño de la multitienda que lleva su apellido y su primogénito.

Ahora el 13 de junio se verá si continúa con la estrategia de desconocer el delito o decide aceptar los cargos y cumplir una condena en libertad, pero que podría jugar en su contra en otro lío judicial en que está querellado por su principal competencia, la firma La Polar que lo acusa de estar tras la falsificación de prendas.