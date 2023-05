“Esto es desafortunado”: El fiasco de DeSantis en el lanzamiento de su candidatura en Twitter Spaces y las burlas de Trump y Biden

Se suponía que sería una ocasión monumental para Twitter, como lo graficó The Washington Post. Por primera vez, un candidato presidencial usaría la principal función de audio de la plataforma para anunciar su candidatura a la Casa Blanca. Y lo haría en una entrevista exclusiva con el nuevo CEO Elon Musk.

Pero la tarde del miércoles, solo unos minutos después de iniciada la sesión de Twitter Spaces con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, el sitio se bloqueó repetidamente debido a fallas técnicas, ya que más de 600.000 personas lo sintonizaron. Los usuarios se estaban yendo, incluido el propio DeSantis. Musk, nervioso, se apresuró a encaminar la conversación, pero su propio sitio web lo frustró. “Tenemos una gran cantidad de personas en línea”, dijo el magnate. “Así que los servidores se están esforzando un poco”, intentó explicar.

Casi 20 minutos después de la conversación, Musk y el moderador de la conversación, el inversionista David Sacks, todavía estaban lidiando con los problemas técnicos. “Muy bien, me gustaría dar la bienvenida al gobernador DeSantis por…”, anunció Musk antes de que se cortara el audio. “Esto es desafortunado; nunca habíamos visto esto antes”, se lamentó. Una voz de fondo dijo: “Hay tanta gente”, señaló el Post.

Finalmente, DeSantis se unió a un nuevo Twitter Space con Sacks, donde DeSantis pudo hacer el anuncio, pero aproximadamente media hora tarde. Se sintonizaron unos 150.000 usuarios. Musk explicó las fallas como resultado de “algunos problemas de escala relacionados con mi cuenta”, culpando al gran alcance de su perfil de Twitter, que tiene más de 140 millones de seguidores.

La prensa estadounidense fue lapidaria. “El gran momento de DeSantis sale mal con un colapso de Twitter”, apuntó The New York Times, mientras la cadena CNN destacó que “fallos técnicos, ecos y ‘derretimiento de los servidores’ bloquean el lanzamiento de la campaña de DeSantis en Twitter”. “Las fallas de Twitter obstaculizan las ambiciones mediáticas de Elon Musk”, agregó The Wall Street Journal.

En su intento por quitar terreno al expresidente Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca, expertos citados por CNN predicen que DeSantis intentará recuperar la narrativa posicionándose como la opción poco convencional para el partido. Y el anuncio de su candidatura a través de Twitter Spaces sería parte de esa estrategia. Pero las cosas no salieron según lo calculado. “Failure to Launch”, “Crashed” y #DeSaster fueron algunos de los trending topics de Twitter en Estados Unidos durante la sesión Twitter Spaces de Musk con DeSantis.

Varios habían advertido, sin embargo, que algo así podía suceder. Empleados actuales y antiguos de Twitter dijeron previamente a Reuters que los fuertes despidos pondrían a la plataforma en riesgo de colapsar en momentos de alto tráfico. Desde que Musk se hizo cargo de la plataforma de redes sociales en octubre, ha despedido a miles de empleados, entre ellos muchos ingenieros que se encargaban de corregir errores de software, detalló la agencia de noticias.

The Washington Post entregó más detalles sobre los supuestos problemas operativos de Twitter. “Los recortes de empleos de Musk han reducido el personal anterior de Twitter de 7.500 en aproximadamente un 80%. Los despidos, junto con un ultimátum el año pasado para comprometerse con un flujo de trabajo ‘extremadamente duro’, dejaron a ciertos equipos críticos casi completamente destruidos. De repente, quedaron uno o dos empleados que administraban las funciones principales del sitio”, aseguró.

Al respecto, CNN indicó que el producto Spaces de Twitter no se diseñó necesariamente para albergar eventos con cientos de miles de oyentes. La mayoría de los otros espacios tienen, como máximo, varios cientos de oyentes a la vez. Spaces fue descrito como un “prototipo” e “idiota” herramienta por un exempleado de Twitter familiarizado con su desarrollo. “Spaces fue en gran parte un prototipo, no un producto terminado”, le comentó a la cadena de televisión. “Es una prueba beta que nunca terminó”, agregó.

Agregaron que Spaces se basa en una combinación de la infraestructura técnica de Twitter y los servidores de Amazon Web Services, “cosas que no están destinadas a manejar el tráfico a escala de Twitter”.

Giro conservador

Antes de los problemas técnicos, se esperaba que el anuncio sirviera como un golpe significativo para Musk y Twitter, ya que la plataforma, bajo el control del magnate, ha cultivado una audiencia más republicana, indicó The New York Times. El Post agrega que el evento se produce después de que los conservadores de alto perfil aceptaran la toma de posesión de Musk y personalidades como el despedido presentador de Fox News, Tucker Carlson, dijeron que llevarían contenido exclusivamente a Twitter.

Musk adquirió el sitio por US$ 44.000 millones en octubre con la promesa de restaurar su visión de la “libertad de expresión”, luego de la prohibición de Twitter al expresidente Donald Trump a raíz del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y otras veces en las que cree que la plataforma ha censurado el discurso o el contenido.

El puesto de Musk como propietario y actual director ejecutivo de Twitter, destacó el Post, lo colocó en una posición inusual para presentar un anuncio presidencial, dado el papel tradicional de los ejecutivos de las redes sociales en el arbitraje de la discusión política en sus plataformas. Dijo el miércoles que Twitter buscaba ser un “campo de juego nivelado” que, con suerte, podría “ser una plataforma que reúna a personas de puntos de vista políticos divergentes para intercambiar esos puntos de vista y tal vez algunas mentes cambien de una forma u otra”.

Musk, mientras tanto, ha abrazado abiertamente la política de derecha que choca con la cultura interna progresista de Twitter. El magnate ha elogiado repetidamente a DeSantis y dijo en otoño que lo apoyaría en 2024. “Si DeSantis compite contra (Joe) Biden en 2024, entonces DeSantis ganará fácilmente, ni siquiera necesita hacer campaña”, señaló Musk en julio.

A pesar de su apoyo a DeSantis, Musk escribió en noviembre: “Twitter como plataforma debe ser justo para todos”. El CEO de Twitter se negó esta semana, sin embargo, a ofrecer un respaldo presidencial. “Realmente me gustaría que alguien bastante normal y sensato fuera presidente, eso sería genial”, dijo, aunque evitó evaluar la sensibilidad de los candidatos en la contienda.

El fiasco en el lanzamiento de la candidatura de DeSantis fue aprovechado por los otros protagonistas de la carrera presidencial de 2024. “¿Es el lanzamiento de DeSantis FATAL? Sí”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, luego de que el anuncio en un Space de Twitter presentara retrasos y dificultades técnicas. “Conozco a Ron. La forma en que manejó su anuncio, ¡manejará el país!”, agregó.

Anteriormente, había escrito: “‘Rob,’ Mi Botón Rojo es más grande, mejor, más fuerte y está funcionando (¡VERDAD!), ¡el tuyo no! (según mi conversación con Kim Jung Un (sic), de Corea del Norte, que pronto se convertirá en mi amigo)”.

En tanto, la campaña del demócrata Joe Biden, que busca la reelección presidencial, capitalizó los problemas técnicos al tuitear: “Este enlace funciona”, con un vínculo a su página de recaudación de fondos.