El factor Jiles y la pugna PS que tienen en pausa la presidencia de la Comisión de Constitución en pleno debate del tercer retiro

Nada salió como se había planificado esta semana en la rotación de la presidencia de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, que está en el ojo del huracán porque debería empezar a analizar los proyectos que proponen un tercer retiro de los fondos previsionales en medio de la presión de sus autores.

El actual presidente, Matías Walker (DC), ha presentado dos veces su renuncia y no ha sido aceptada por alguno de los integrantes, mientras que la bancada del Partido Socialista terminó cambiando al diputado Leonardo Soto -quien se presumía como carta segura- por Marcos Ilabaca, todo en el marco del pacto administrativo de la oposición de 2018.

El martes, el diputado Walker presentó “su renuncia indeclinable” a la presidencia de la comisión, solicitando la unanimidad para no aplicar los plazos que considera el reglamento para este tipo de rotaciones, y de esa manera este miércoles se podría haber elegido al sucesor.

Pero la diputada Pamela Jiles no estuvo disponible: “Quiero invocar el Artículo 240 del reglamento, que señala claramente que deben pasar 45 horas antes de aceptarse o no su renuncia, y que debe producirse en sesión ordinaria. Por lo tanto, no doy mi acuerdo para que se produzca hoy, sino que se respete el reglamento y ocurra en el plazo”.

De acuerdo a esta normativa, entonces la renuncia debía producirse el próximo martes, sin embargo hoy Walker trató nuevamente de lograr la unanimidad: “Me gustaría insistir y pedirle respetuosamente a la comisión que se acepte mi renuncia a la comisión conforme a los acuerdos que habíamos adoptado”. Tampoco le resultó.

Esta vez fue el diputado Miguel Mellado (RN) quien no concedió la unanimidad -”no voy a aceptar la renuncia, entonces no voy a dar unanimidad”-, provocando la molestia de la diputada Camila Vallejo (PC): “No me sorprende, es lamentable esta mañosería de retrasar un cambio que se va a producir igual sólo por fastidiar a la oposición”.

Contienda en el PS

Paralelamente a este proceso formal, en la bancada del PS se vivía otra tensión. Es que en principio se había señalado que el sucesor de Walker sería el diputado Leonardo Soto, sin embargo esta aseveración sorprendió a sus pares, porque, aseguran, el acuerdo administrativo plantea que el cupo es del partido, pero el nombre es definido por la bancada. Indican que Soto se adelantó.

Fuentes cercanas al diputado Soto comentaban que la diputada Jiles hizo campaña en su contra por problemas anteriores, mientras que el diputado Ilabaca sería de un perfil más cercano a ella.

Ayer, en el almuerzo de bancada, con algunos conectados telemáticamente, se conoció que el diputado Ilabaca también estaba interesado en esta presidencia. Se procedió a votar, y por nueve votos contra cinco se decidió por Ilabaca, quien llegó a reemplazar a Marcelo Díaz en esa instancia y tuvo un rol protagónico en la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick.

“Este es un mero trámite que se realiza en nuestra bancada, se opta por un diputado u otro para las comisiones, los nombres de las presidencias no están definidos previamente. Acá estaba la intención de ambos, y hubo una definición”, precisó el jefe de bancada, Luis Rocafull restándole dramatismo a la votación.

4 DE NOVIEMBRE DE 2020/VALPARAÍSO El diputado Leonardo Soto ofrece un punto de prensa en la Cámara de Diputados. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDÍA/AGENCIAUNO

Puntos en conflicto

Como están las cosas, el martes 9 debería concretarse la renuncia de Walker, y si hubiese unanimidad se procedería a votar a su sucesor. Sin embargo, la diputada Jiles ya anunció que no daría ese voto, para que corrieran los plazos determinados en el reglamento, que son otras 45 horas en sesión ordinaria, lo cual correspondería sólo a las reuniones de martes y miércoles. Por lo tanto, lo más probable es que en dos semanas más recién se materialice la rotación.

De todos modos, tampoco la postulación de Ilabaca está asegurada, pues este es un pacto sólo de la oposición, que en principio cuenta con seis votos de los 13, versus seis votos de la oposición, mientras que el integrante 13, y que sería el voto dirimente en caso de haber dos candidatos, es de la diputada Jiles, quien ha aclarado que ella no forma parte de esas conversaciones.

El diputado Manuel Monsalve (PS) puntualizó que la votación de su bancada no se realizó en virtud de la cercanía con Jiles, o de si estaban a favor o no del tercer retiro, porque tienen una posición común frente al tema, y es que votarán a favor de este desembolso desde los fondos previsionales.

Por lo mismo, sostuvo que ese no debería ser un tema de duda a la hora de apoyar al candidato PS: “Nosotros entendemos que la oposición tiene un acuerdo y debería respetarlo y votar por Marcos. Y asumo que la diputada Jiles es parte de la oposición y debo suponer que ella va a votar por un candidato de la oposición y no de derecha”.

En todo caso, en las últimas 24 horas ha habido sendos llamados de los diputados patrocinantes FRVS del proyecto del tercer retiro para que el tema sea puesto en tabla de la comisión, por lo que, sin lugar a dudas, será el primer punto que deberá enfrentar el nuevo titular de Constitución.

“Queremos el 10% ahora. No se puede esperar más y estamos esperando que la Comisión de Constitución se decida y lo discuta”, indicó la diputada Alejandra Sepúlveda, mientras que “no queremos que el diputado Walker se transforme en el Nerón de la Cámara levantando o bajando el dedo cuando él quiere”.

Cabe recordar que esta instancia es tan relevante como la de Hacienda, pues por su seno pasan una serie de proyectos, como todos los cambios constitucionales transitorios con los cuales se ha pretendido torcerle la mano al gobierno para empujar algunos temas, aquellas iniciativas relacionadas al ámbito electoral, seguridad, notarios, entre otros.