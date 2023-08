El primer traspié de la era Cataldo en el Mineduc: los infructuosos intentos por destrabar pugna de Fundación Integra

La noche del lunes había confianza en los equipos de trabajo del nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ese día, tanto el secretario de Estado como sus principales asesores sentían que habían avanzado a paso firme en la resolución del conflicto que hace varias semanas, incluso antes del arribo del nuevo titular del Mineduc, mantiene movilizados a los sindicatos de trabajadores de Fundación Integra desde el 1 de agosto. Pero no.

Y es que a pesar de la esperanza que rondaba en el ministerio, finalmente los sindicatos -85% de la fuerza laboral- de la fundación que tiene a su cargo más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles en todo Chile y cuya máxima autoridad es designada por el ministro de Educación, rechazaron la propuesta entregada el lunes por el ministro Cataldo.

La desazón del secretario de Estado tras conocer ese pronunciamiento, señalan en su entorno, fue evidente, justo en momentos en que, en paralelo, está a la espera de los resultados de la votación del Colegio de Profesores y Profesoras que determinará si es que el gremio se va a un paro indefinido.

“Él esperaba cerrar rápido este flanco con Integra”, señalan fuentes del Mineduc a La Tercera, quienes agregan que la idea del ministro es cerrar velozmente los conflictos gremiales -este y el del Colegio de Profesores- “para centrar los esfuerzos en la reactivación y el reordenamiento de prioridades”.

Sin embargo, la respuesta de los sindicatos de Integra, que básicamente buscan mejoras en sus condiciones laborales y salariales y que fue propuesto de resolver por el Mineduc a través de dos grandes puntos, fue decidora: 74% de las bases rechazaron la proposición “debido a que no repara la equidad de los sueldos bases en un mismo cargo y función, y en relación al compromiso de aumentar la dotación de educadoras de párvulos en marzo de 2024 estas no podrán estar sujetas a la aprobación del presupuesto anual”, según explicaron en un comunicado.

Es más, luego de esta definición, los sindicatos anunciaron el endurecimiento de sus manifestaciones, las que, entre otras, las tuvieron afuera de La Moneda el mismo día del cambio de gabinete en que Cataldo asumió como ministro, como una suerte de presagio de lo que se vendría. “Señalamos las nuevas orientaciones que claramente tienen como objetivo llevar toda la movilización a la calle, liberando los jardines infantiles y salas cunas y visibilizar el malestar en cada territorio tal como se ha estado realizando”.

Para esto, el instructivo señalaba, por ejemplo, que ayer las trabajadoras movilizadas no debían asistir a los recintos educacionales; que debían poner en globos negros, carteles y consignas en los mismos; y organizar marchas y concentraciones para los próximos días. “Si no cumplen los acuerdos, no habrá retorno”, cerraba el escrito firmado por seis sindicatos.

La propuesta de Cataldo

A sabiendas de que es un conflicto arrastrado desde la época de Marco Antonio Ávila, su antecesor, el nuevo ministro Cataldo debió hacerle frente rápidamente a esta situación. Y, por ello, junto a la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, así como los equipos de ambos, intentaron dar término al entuerto por medio de diálogos y, en concreto, un escrito donde se aterrizaban y llevaban al papel las conversaciones.

Este, enviado ese lunes 21 de agosto, reforzaba que “reparar las inequidades remuneracionales es un compromiso establecido en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, razón por la cual se han realizado gestiones para avanzar de manera paulatina en esta temática”.

En tal sentido, la propuesta “de equidad interna gradual y progresiva para las y los trabajadores de salas cunas y jardines infantiles de Fundación Integra, considerando el complejo escenario fiscal y de restricción presupuestaria” consistía, como se ha dicho, en dos grandes puntos: equidad interna salarial e incorporación de nuevas educadoras de párvulos a la red.

Así, se proponía trasladar a los trabajadores de jardines infantiles del Grupo A, que son quienes tienen menores rentas, al Grupo B1, lo que según el Mineduc beneficiaría al 54% del total de funcionarios que poseen brecha interna, que se traduce en 5.092 trabajadores.

Sobre el segundo punto, la carta de Cataldo señalaba que “el coeficiente técnico en la educación parvularia es esencial para brindar procesos educativos de calidad a niñas y niños” por lo que, añadía, desde el inicio de la administración la Subsecretaría de Educación Parvularia ha trabajado con la Dirección de Presupuesto “para avanzar en la contratación de nuevas profesionales en todo el sector parvulario”. Esto, aseguraba, había permitido sumar 98 educadoras de párvulos desde octubre de este año y otras 74 desde marzo de 2024, sujetas a la aprobación de la Ley de Presupuestos.

“Esperamos que esta propuesta sea bien recibida por las y los trabajadores que pertenecen a los seis sindicatos de la Fundación Integra. Apreciamos el compromiso y la colaboración demostrada en la búsqueda de soluciones que benefician al sistema de educación parvularia en su conjunto. Si bien hemos alcanzado acuerdos importantes, reconocemos que el camino hacia una mejora continua es constante”.

Consultados por el futuro de este conflicto hasta el cierre de esta edición el Mineduc no se había pronunciado.