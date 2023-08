En la capilla del Ejército, pero sin honores: el velorio del brigadier (R) criticado por Boric que tensiona a las FF.AA.

La capilla de la Academia de Guerra del Ejército está ubicada en la comuna de La Reina.

El general (R) Héctor Chacón Soto (86) se quitó la vida, luego de ser condenado a 25 años de cárcel por el homicidio a Víctor Jara, en 1973. Sin embargo, no fue hasta que el Mandatario comparó su muerte -"cobarde para no enfrentar a la justicia"- con la de Guillermo Teillier que en las Fuerzas Armadas no era un tema que removiera sus ánimos. El exuniformado será despedido por sus familiares y quienes fueran sus compañeros, en la Academia de Guerra de la institución castrense.