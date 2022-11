“Estamos pasando por un momento difícil”: la comentada intervención de Briones en tenso consejo general de Evópoli

“Yo creo que no hay para qué esconderlo que estamos pasando por un momento difícil. Hay señales de división interna que a mí me preocupan”.

Cuando el exministro de Hacienda y excandidato presidencial, Ignacio Briones, tomó la palabra en el consejo general de Evópoli de este sábado, no escondió el enfrentamiento interno por el que pasa la tienda de la derecha liberal, y que se sustentan en la división entre la facción que apoya a la presidenta del partido, la exministra Gloria Hutt, y la que respalda al senador Luciano Cruz-Coke. Ambos se enfrentaron en la interna por la presidencia del partido el pasado 24 de octubre, dejando un tenso panorama en el partido fundado por Felipe Kast.

En su discurso, Briones -quien fue el candidato presidencial de Evopoli el año pasado- hizo un llamado a la unidad. “Creo que a lo que todos nos convoca es querer ir hacia adelante con unidad”, dijo.

En ese sentido, el exjefe de las finanzas tocó otro foco de tensión en la interna: las elecciones de consejeros generales del partido que se hicieron la semana pasada. En esa oportunidad, figuras relevantes de la colectividad -como los expresidentes Francisco Undurraga, Hernán Larraín Matte y Luz Poblete, además del exministro del Interior, Gonzalo Blumel- quedaron fuera de la instancia. Por esos días se acusó a la directiva de “pasar máquina” a los dirigentes que no la apoyaron en su opción, algo que fue descartado por la propia timonel.

El sistema de votación consiste en que la militancia elige a consejeros regionales, quienes a su vez después eligen en una segunda a los consejeros generales. Sin embargo, la semana pasada ocurrió que algunos dirigentes quedaron fuera del consejo general pese a tener más votos, en su elección a consejeros regionales. Así ocurrió, por ejemplo, con Blumel que fue electo consejero regional metropolitano con la segunda mayor votación, pero luego en la segunda elección de consejeros generales no resultó elegido.

Justamente este punto fue tocado por Briones en su alocución. “Para mirar con unidad el futuro es importante que como consejo general, como partido, nos demos el espacio de revisar ciertas reglas”, dijo.

Y agregó: “Quiero decirlo derechamente, siempre hablo de frente: creo que el mecanismo de votación que hemos tenido recientemente para los consejeros generales genera incentivos hacia comportamientos estratégicos. Quiero decir con esto que haya bandos que se asientan y en definitiva generan equilibrios y creo que no son siempre representativos de la diversidad que nuestro partido debiera tener. Y por lo tanto, con mucho respeto quiero permitirme proponer a la mesa que ojalá pudiéramos revisar ese mecanismo de votación”.

En esa misma línea, el exministro enfatizó que “a mí francamente me apena, me parece que no es razonable, tampoco es bueno para el partido, que en la elección de consejeros generales hayan quedado fuera, producto de este comportamiento estratégico figuras que han fundado el partido. Finalmente cada cual de nosotros en su fuero interno puede saber si actuó estratégicamente, y por lo tanto es un llamado también a cada uno de nosotros a conversar sobre el futuro del partido”.

Su mensaje de unidad concluyó argumentando que “la lógica de la división, de dejar fuera directa o indirectamente a personas que solo quieren contribuir al partido, que lo han hecho, y que han sacrificado parte importante de su vida, me parece que habla muy mal (...) Y reiterar ese mensaje de unidad. Eso es lo que debiera convocarnos, lo he dicho tantas veces: Evópoli no puede caer en la lógica de las facciones, de las peleas internas. Al final somos todos un equipo, todos queremos remar para el mismo lado, por el futuro de Chile”.

Las palabras de Briones fueron respondidas por Hutt quien, según asistentes, afirmó que la democracia interna estaba funcionando, y que si habían algunas diferencias fue porque por primera vez hubo competencia interna en el partido. Además mostró tener un compromiso porque se respetara la institucionalidad e hizo un llamado a las figuras consolidadas para que fueran referentes y que podían tener otros espacios en el partido.

El consejo general de este sábado tuvo la particularidad de representar otra medición de fuerzas en Evópoli, pues se conformó la comisión política. Ahí Cruz-Coke se impuso por sobre Hutt con ocho comisionados electos y siete de la exministra.

Dentro de otras alocuciones, otra que fue comentada fue la de Felipe Kast, quien según asistentes fue en la misma línea que Briones criticó las divisiones y falta de unidad en el partido.

Además algunos disidentes afirmaron que la instancia tuvo poca participación y que representantes del Parlamento se restaron.