Estudio en 10 países de la región: Rusia y China registran la peor imagen entre los latinoamericanos

Con el nombre de “¿Qué se piensa en América Latina sobre la Unión Europea?”, Latinobarómetro acaba de publicar una encuesta a pedido de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la revista Nueva Sociedad/Grupo Diálogo y Paz en la que profundiza sobre la imagen que tienen los habitantes de 10 países latinoamericanos, no solo del Viejo Continente, sino también sobre la relación con Estados Unidos, Rusia, China, y los problemas más acuciantes para la región.

Según el sondeo, cuando a los encuestados se le preguntó en qué otro país le gustaría vivir, un 39% se inclinó por naciones europeas, mientras que Estados Unidos y Canadá se llevaron el 26% de las respuestas. Dentro de Europa, España e Italia llevan la delantera como destino más deseado por los latinos.

Respecto a las ideas fuerzas con las cuales se asocia a Europa y la Unión Europa, el 62% de los latinos habló de “monumentos, museos y cultura”, el 46% de “integración económica”, y el 44% de “Estado de bienestar”. Solo un 10% mencionó el colonialismo, y un menor 4% habló de extrema derecha cuando pensó en el bloque continental.

Por otra parte, en cuanto a liderazgo, los puntos fuertes de la Unión Europea fueron la defensa del medioambiente (59%), la defensa de los derechos humanos (58%), la promoción de la paz mundial (57%) y el combate a la pobreza y la desigualdad (52%). En cambio, Estados Unidos aparece a la cabeza en combate al terrorismo (61%) y poder militar (64%). China, en tanto, lidera en desarrollo tecnológico, con un 76%, según los encuestados.

Respecto a la calidad de las democracias, en una escala del 1 al 10, los latinoamericanos pusieron a Francia en un 7,7, y a Alemania en un 7,5. Estados Unidos también se llevó un 7,7, mientras que Rusia y China tuvieron puntajes más bajos, 5,1 y 4, respectivamente.

Una bandera de la Unión Europea flamea a la salida del edificio de la Comisión Europea, en Bruselas. Foto: Reuters

Respecto a los motivos que dan esta valoración positiva de Europa en general, una de las autoras del estudio, la profesora brasileña de Relaciones Internacionales, Mónica Hirst, comenta: “Es bastante fuerte el lado cultural, la identidad cultural europea tiene mucha presencia, incluso un tema histórico. También el tema de la integración regional, que es un tema muy valorado, y cuando se piensa en eso se piensa en la Unión Europea como ejemplo. En este caso, en el tema ambiental, Europa aparece con un liderazgo normativo muy fuerte, contundente”, señala. En ese sentido, un 41% de los encuestados eligió como modelo de desarrollo el de Alemania, un 20% el de Suecia y un 19% el de España. En tanto, España y Portugal destacaron por ser países en los que “tratan mejor a los migrantes”, con un 27% de las menciones.

Las dos preocupaciones más importantes en Latinoamérica son claras: a la pregunta “¿cuáles son los problemas globales que más le preocupan?”, el 73% de los entrevistados respondió que la pobreza extrema, mientras que el 71% habló del cambio climático. En tercer lugar, la violación de los derechos humanos llegó a un 65%.

Por otra parte, los problemas medioambientales muestran una preocupación generalizada, en la que el 47% afirmó estar “muy preocupado” por estos temas, mientras que el 40% dijo que “bastante”. En tanto, a pesar de haber una percepción muy positiva de los efectos de la tecnología digital, la mayoría de los latinoamericanos coincidieron en dos cosas: si bien consideran que “conecta más y mejor a las sociedades”, consulta en la que se mostró “de acuerdo” y “muy de acuerdo” el 87% de los encuestados, también creen que “facilita la difusión de noticias falsas”, con un 82% “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con esta afirmación.

En otros ámbitos, más de la mitad de los encuestados se mostró a favor de la idea de que “debe haber equidad de género” (29% “de acuerdo” y 60% “muy de acuerdo”), que “la protesta es un derecho” (42% y 46%, respectivamente), y que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (33% y 51%, respectivamente).

Respecto a si “los militares son gobernantes eficientes”, solo un 20% se mostró a favor de la afirmación. “Yo creo que esto es muy importante subrayarlo, porque hay una tendencia a decir que no, a negar que a los latinoamericanos no le interesa la democracia. No es así: se quiere seguir la democracia, se quiere tener los derechos de protesta, los derechos de la mujeres, todo esto aparece mucho en la encuesta. Hay una valoración de todo esto, que solo se logra en regímenes democráticos”, considera Hirst.

Protesta de la Confederación General del Trabajo en Buenos Aires. Foto: Bloomberg

En tanto, China fue visto como un buen socio, principalmente en el ámbito de la tecnología digital (71%), comercio e inversión (46%) e infraestructura (36%). Hirst destaca el lugar de China en el imaginario latinoamericano: “El desarrollo económico, la presencia económica y tecnológica. Eso se subraya mucho en la valoración de China. China no es un referente político, o normativo, o de valores. Y en el tema militar, está, pero no tanto como Estados Unidos”, compara la académica.

Por otra parte, si les dieran a elegir entre Estados Unidos, Alemania, Rusia y China, el país con el que los latinos tienen peor opinión es el tercero: solo el 17% eligen a Rusia, y solo un 19% a China. Más de un cuarto de los encuestados, al ser preguntados, respondieron que el régimen del Kremlin “no era una democracia”.

En el otro extremo, Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente Alemania, tienen posiciones destacadas y cosechan las mejores opiniones entre los entrevistados: EE.UU. reúne un 47% de imagen positiva y Alemania, el 43%.

Bolivia (29%) y México (28%) son los países que mejor clasifican a Rusia, mientras que México y Guatemala son los que tienen mejor opinión de China: ambos con 28%. Brasil es el que manifiesta peor imagen de China y Rusia, con 10% y 4%, respectivamente. En el caso de Chile, estos índices son de 14% y 12%.

“No representa a algo que se aspire ser. No es un modelo de sociedad, no es un tipo de régimen político, ni líder internacional. No hay una percepción de Rusia como referente de la política internacional que compita con China o Estados Unidos o la Unión Europea”, señala la profesora Hirst, recordando que de todos modos, la encuesta se hizo en octubre de 2021, por lo cual los hechos en Ucrania no tocan los resultados del estudio.

En ese sentido, los países que sí son vistos como modelo de desarrollo a imitar para los latinoamericanos son Estados Unidos, con un 44%, y Alemania, con un 41%. Mientras tanto, solo un 15% dice lo mismo de Rusia, y un 29% de China.

La encuesta incluyó a habitantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. En cada país se realizaron 1.200 entrevistas, con cuotas de sexo, edad, escolaridad, estrato social y región, para así mantener la representatividad del universo a estudiar.