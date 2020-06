Frente Amplio post acuerdo: La autocrítica de RD tras su bajada y el debate de qué hacer con los proyectos

“Cuando el diputado (Giorgio) Jackson se retira, fue sorpresivo para todos y no fue bien recibido por varios miembros de la comisión (...) y él fue bien transparente en decir: miren, yo valido el trabajo que hemos hecho, ha sido una experiencia notable pero no tengo piso político para seguir”.

Así relató hoy el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en una entrevista con Radio Cooperativa, lo ocurrido en horas de la tarde del sábado, cuando el diputado Giorgio Jackson (RD) le informó que no seguiría en las tratativas del diálogo que el gobierno a esas alturas ya finiquitaba con parte de la oposición para alcanzar un acuerdo en medidas sobre ayudas sociales y de reactivación económica.

El titular de Hacienda agregó que el hecho le recordaba a la “vieja política”... “esto de que las bases o la política partidista me lo impide y por eso me niego o me resto de una instancia tan valiosa”, explicó Briones.

Pero la decisión de Jackson no solo desconcertó al gobierno sino que también a varias personas de su partido, Revolución Democrática, y al resto de las colectividades del Frente Amplio que no habían sido convocadas a la mesa negociadora. Durante el fin de semana, varios en el conglomerado realizaron críticas internas tanto por la decisión como por la forma en que se salió de un acuerdo que solo horas después se concretó.

Y la sorpresa fue aún mayor para algunos cuando el propio diputado por Santiago y la presidenta de RD, la diputada Catalina Pérez, explicaron ese mismo día las razones por las cuales se bajaban del acuerdo.

“En RD damos por concluida nuestra participación y aportes para mejorar las medidas para las familias y esperamos apoyarlas en el Congreso cuanto antes”, señaló Jackson a La Tercera el sábado, mientras Pérez comentó el domingo en Canal 13 que a pesar de haberse bajado de la mesa, aprobarán los proyectos que sean mayores ingresos para las familias.

Desde la directiva que lidera Pérez se señaló en privado que la decisión quizás no se entendió de forma correcta porque fueron “muy rápidos” en señalar que, de igual forma, se aprobarían los proyectos que envíe el gobierno esta semana.

El hecho recordaba, para algunos, algo que le pesa al bloque de izquierda desde sus orígenes: la dificultad de llegar a acuerdos con otros sectores y la “mala administración” de estos cuando se producen. A pesar de eso, varios recuerdan que el Frente Amplio ha llegado a acuerdos relevantes con el gobierno como los de infancia y el constitucional, si bien por este último la bancada de diputados y el partido Convergencia Social terminaron quebrándose.

Quienes fueron parte de las negociaciones del fin de semana señalan que el diputado Jackson dejó la mesa cuando el gobierno se había abierto a subir los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a 90 mil pesos por persona, 10 mil pesos menos del monto que finalmente se acordó cuando RD ya no estaba en la mesa.

Según se señala, RD venía conversando internamente la idea de salirse de la mesa si es que no se subía el IFE hasta alcanzar o superar la línea de la pobreza. De hecho, ese fue el tema de conversación de un consejo político el martes pasado.

Fuentes de RD consultadas por los dichos de Briones respecto a una presión de las bases del partido por salirse de la mesa, señalan en privado que no hubo ninguna reunión ni de la bancada de los diputados del partido ni de la comisión política nacional durante el fin de semana donde se le haya pedido a Jackson que se saliera de las tratativas. Finalmente, también pesó para la decisión de bajarse la publicación de Ciper durante el fin de semana donde se dejó en evidencia que el Minsal informó a la OMS cifras de fallecidos superiores a las que se dieron a conocer en Chile.

Lo cierto es que antes de bajarse de la mesa, desde RD se le comunicó la decisión al resto de los partidos del FA. Según relatan, desde Convergencia Social y Comunes se compartió la medida mientras que solo el Partido Liberal la rechazó.

“No compartimos la decisión de RD de restarse del acuerdo. Nosotros los liberales no nos restamos de algo que es urgente para la gente, pero además nosotros no queremos seguir dividiendo a la oposición”, señaló el diputado del PL, Alejandro Bernales.

Pero hubo críticas internas a cómo se comunicó la salida. “El acuerdo final se ve bien y hay que asegurarse de que cuando se presente sea tan bueno como se ve. Si es así, nuestro apoyo va a estar. No nos perdemos ni un minuto en eso. Ahora, ¿se entendió la jugada? No tanto como hubiese querido”, señaló el diputado Pablo Vidal (RD) a La Tercera PM.

“Atentos a la letra chica”

Hoy en la mañana, la bancada de diputados de RD tuvo una reunión en la cual se analizó tanto lo ocurrido el fin de semana como las directrices a seguir cuando el gobierno presente esta semana algunos de los proyectos del acuerdo.

Algunos de los presentes en esa cita señalan que finalmente el partido votará a favor los proyectos que sean aumentos de ingresos para las familias pero que estarán “atentos” a la “letra chica”. Asimismo, se acordó buscar un entendimiento con todo el FA para tener una postura única cuando se ingresen al Congreso las iniciativas.

Esto, a pesar de que dirigentes de Convergencia Social como de Comunes consideran que algunas de las propuestas alcanzadas en el acuerdo y parte de la oposición son “insuficientes”. La presidenta de ese partido, la diputada Gael Yeomans, señaló que su partido votará a favor de “todos los proyectos que impliquen recursos económicos directos hacia las familias".

“Hay razones suficientes para evaluar lo que ingrese. No están las condiciones para un apoyo a ciegas para los proyectos que ingrese el gobierno con todo el manejo que han tenido de la crisis y de la pandemia”, indicó Yeomans.

Por su parte, el diputado del mismo partido Gabriel Boric es cauto. “Los proyectos de ley se votan en función de su mérito y no de los anuncios comunicacionales que los anteceden. Vamos a estudiar con seriedad y responsabilidad cada uno de los proyectos que emanen de este marco de entendimiento económico, proponer las mejoras que creamos correspondan en diálogo con nuestros representados y votar en consecuencia atendiendo la urgencia que demanda hoy la crisis y la necesidad de miles de familias chilenas”, señaló.

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, valoró el acuerdo "pero lamentamos que este acuerdo de unos pocos, mantenga una mirada empresarial de la reactivación económica, donde siguen siendo las y los trabajadores los que cargan con el peso de la crisis. Estas limitaciones son resultado de una política de diálogo excluyente y el Frente Amplio debe aprender que para empujar propuestas que beneficien a las mayorías se requiere unidad política y una alianza sólida con el mundo social”.