“Hay un abuso de la diputada que aprovechó su amistad con Hassler”: todos los chats que justificaron el allanamiento a Cariola

Es un caso que impactó de lleno al mundo político y generó críticas transversales. Se trata de la investigación por presunto tráfico de influencias que el Ministerio Público lleva adelante en contra de la diputada Karol Cariola, actual presidenta de la Cámara de Diputados, y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, ambas militantes del Partido Comunista.

Y es que pese a que todo se tramitaba de forma reservada y secreta, sin que las investigadas, ni nadie supiera de ella, el lunes 3 de marzo el caso estalló cuando la PDI irrumpió en el domicilio de la parlamentaria con una orden de allanamiento. La autorización la había dado días antes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tras analizar una serie de antecedentes exhibidos por el fiscal regional Patricio Cooper.

Contexto

Pudo haber sido una diligencia como cualquier otra, pero las críticas al actuar de la Fiscalía surgieron entre parlamentarios -desde el PC a la UDI-, debido a que ese mismo día que los policías se hacían de las pertenencias de Cariola, notebooks y celulares, ella estaba en el hospital teniendo a su primer hijo. El encargado del caso, el fiscal Cooper, explicó que la urgencia de la diligencia se debía a que ese mismo día Hassler accedió a un informe de la PDI, el 487, en que se detallaban conversaciones con Cariola que podrían ser constitutiva de delito y -debido a su nexo de amistad- se ponía en riesgo el éxito de la investigación.

Con todo, las críticas siguieron y Cariola envió un comunicado deseando que a ninguna mujer le volviera a pasar lo mismo. Lo que no se sabía, eso sí, hasta ahora era qué antecedentes sustentaron la orden de entrada y registro del departamento -ubicado en Providencia-, que la diputada comparte con su pareja, el también diputado Tomás de Rementería (PS).

Ayer, T13 reveló parte de los chats de Cariola que habían sido borrados y que se encontraron en el celular que fue incautado a la exalcaldesa Irací Hassler en el marco del caso Sierra Bella.

Hoy La Tercera reproduce la petición del Ministerio Público que determinó que un tribunal accediera a la medida intrusiva en contra de la tercera autoridad de la República.

Los chats borrados

Las observaciones del informe 487 de la PDI, que cita el fiscal en su solicitud al tribunal, dan cuenta que se trata de conversaciones entre dos autoridades, que además comparten militancia, pero que también se desprende son amigas, ya que mantienen convivencia social.

“La totalidad de la conversación entre Irací Hassler y Karol Cariola fue borrada y recuperada con el programa forense, durante el periodo de conversación, se observó una amistad entre ambas donde abordan diferentes temáticas, entre ellas, el 18 de enero de 2022, Karol CARIOLA le solicita ayuda a Irací HASSLER para su amigo empresario chino llamado Emilio YANG, quien era propietario de un mall chino en Santiago, ubicado en calle Gorbea, de la mencionada comuna”, se lee en el informe.

La PDI observa que -según el tenor de los chats-, “el problema surge porque no alcanzaron a renovar la patente de alcohol necesaria para el funcionamiento del local, lo que podría derivar en la clausura del negocio. Karol CARIOLA menciona que se envió una carta oficial al municipio solicitando un plazo adicional para pagar y evitar la clausura. En respuesta a la solicitud, Irací HASSLER investiga la situación y le informa a Karol CARIOLA que la patente figura como vigente en el sistema, pero con un pago pendiente del segundo semestre, por lo cual la sección “Rentas” está presentando la patente al Concejo Municipal para no renovar debido a la falta de antecedentes necesarios”.

Junto con esto, el documento policial destaca como relevante que ambas hablan de la situación de ese local. “Además, Inspección General y Carabineros registraron denuncias y decomisos previos por expendio sin patente en el lugar. Sin embargo, Iraci HASSLER se compromete a asignar a alguien para hablar con el empresario y revisar si la situación puede resolverse y evitar la clausura”, se lee en la petición de allanamiento.

La PDI agrega que “Cariola le pide a Hssler que se puedan reunir con un empresario que la ha apoyado en sus campañas políticas, quien correspondería a Emilio YANG, misma persona a por quien solicitó ayuda para evitar la cláusula de su negocio, cuyo vinculo es a través de Juanito GONZÁLEZ , ya que el mencionado empresario tenía un proyecto de crear huertos urbanos”.

Otro aspecto importante, que el tribunal tuvo a la vista para acceder a la entrada y registro, es la conversación del 27 de marzo de 2023. “Cariola le reenvía un mensaje a Hassler de Emilio YANG, que en virtud a lo conversado, Irací HASSLER indique cuales son las áreas en que el municipio necesita colaboración por parte del gobierno chino; cuáles son las necesidades y objetivos; cuáles son las situaciones dramáticas que afectan a la comunidad y por qué son difícil de resolver, además de información presupuestaria del municipio, comprometiéndose Iraci HASSLER a responder las consultas”, se lee en el libelo.

La influencia

Tras analizar las conversaciones, la PDI llega a la conclusión de que podría existir un tráfico de influencias y lo plantea de esta forma.

“Las conversaciones ya señaladas dan cuenta de una intervención irregular por parte de la Honorable Diputada Carol Kariola Oliva al objeto de favorecer a un tercero ante la llustre Municipalidad de Santiago en relación con la renovación de una patente de alcoholes, intervención directa ante la principal autoridad de la comuna, como era la alcaldesa doña Irací Hassler Jacob”.

“Por su parte, esta influencia ejercida tiene inmediatos efectos ya que a su vez la propia Alcaldesa interviene frente a un funcionario público (Reynaldo Morales, Coordinador del Departamento de Actividades Comerciales de la Municipalidad de Santiago) para que este a su vez intervenga frente a otros funcionarios a objeto de proceder a la renovación de la patente de alcoholes como queda demostrado en los intercambios de mensajes sucesivos”.

“A lo anterior se agregan reuniones coordinadas por la Honorable Diputada Cariola con la Alcaldesa Hassler y el empresario chino Emilio Yang, (beneficiado con la renovación de la patente) y finalmente las donaciones efectuadas por el mismo empresario chino a la llustre Municipalidad de Santiago vía intervención de un tercero, sujeto identificado como Juanito González, todos elementos indiciarios al menos de posible delito de tráfico de influencias del artículo 240 bis del Código Penal”.

“Aguante mi jefa de campaña”

En el escrito ante el tribunal, la Fiscalía plantea que “en este caso y en el contexto del intercambio de mensajes entre Cariola y Hassler, no cabe duda de que ha habido un abuso o prevalimiento de parte de la diputada Cariola, abuso sustentado en la amistad entre ellas, en una afiliación política común del partido Comunista y en la ayuda que en general la diputada le da a la alcaldesa (incluso la Alcaldesa le escribe, “aguante mi jefa de campaña”) en diversos ámbitos, empezando por el comunicacional donde orquesta en los medios y al interior del conglomerado de Gobierno la defensa de la Alcaldesa por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella”.

En este estadio procesal, para el Ministerio Público -y en los informes de la PDI-, se dan cuenta que existen “elementos que demuestran que la intervención de la diputada fue decisiva para renovar la mencionada patente de alcoholes y que lo siguió en cuanto a proceso formal no fue más que una mera formalidad carente de un análisis objetivo. Lo cierto es que, conforme a estos relevadores mensajes y no obstante que estamos al inicio de una investigación criminal y que se requiere sin lugar a dudas una serie de diligencias en orden a obtener declaraciones de los funcionarios públicos que participaron en el proceso formal de renovación de patente y obviamente la documentación respectiva, surge la necesidad imperiosa de incautar el teléfono que figura a nombre de la Cámara de Diputados y utilizado por la Honorable Diputada Karol Cariola Oliva”.

Transcripción textual

El primer caso, que se lee en la petición de allanamiento, es respecto a la intervención de la diputada Cariola para ayudar a un empresario chino, amigo suyo, para renovar una patente de alcoholes. El chat, que fue recuperado por un software especial de la PDI, data del 18 de enero de 2022, cuando Hassler era alcaldesa de una de las comunas más importantes de la RM, Santiago. A juicio de la Fiscalía, de ahí se desprende que la parlamentaria abusó de su posición y amistad con la jefa comunal para beneficio de un cercano suyo, que además la ha ayudado en campañas.

Karol CARIOLA: Hola mejor alcaldesa de Chile, ¿Cómo estás?

Irací HASSLER: Bieen y tu querida

Karol CARIOLA: Yo bien, esperando ansiosa el gabinete para liberarme de este rol que me dieron que me ha traído muchos problemas. Pero además tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos Chinos empresarios, tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar. O algo así

Karol CARIOLA: Les quitarán la patente, que solo requería renovación

Karol CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO)

Karol CARIOLA: Estos son los datos de la empresa, tú crees que se pueda hacer algo? Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren?

Irací HASSLER: Voy a averiguar de q se trata y te comento

Karol CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO) (Imagen eliminada)

Karol CARIOLA: Esa carta se envió con la solicitud formal

Karol CARIOLA: Quedo atenta

(Al día siguiente, 19 de enero 2022)

Irací HASSLER: (MENSAJE REENVIADO) *RESUMEN* La patente de alcohol Depósito de bebidas alcohólicas, en el Sistema de Patentes, aparece vigente y al día. Pero en el sistema de pagos, figura sin pago el segundo semestre. En cuyo caso debería estar Anulada o al menos bloqueada (es giro limitado). * Situación recurrente que he detectado con Rentas. *SITUACIÓN ACTUAL* El contribuyente no presentó antecedentes para la renovación de la patente de alcohol. Y por su parte Rentas, la está presentado al Concejo, en el grupo 11 para NO renovar, a la espera del decreto de patentes no renovadas. Ante ello, seguramente ingresaron la carta adjunta. Materia que se encuentra en Rentas para resolver. Como información adicional, Inspección General (de mi Dirección), ha formulado 4 denuncias por expendio de bebidas alcohólicas sin patente, además Carabineros ha efectuado *decomiso de alcohol* en el lugar”.

Irací HASSLER: Karito hasta acá va el reporte veré q alguien hable con ellos pq falta su pago, a ver si aún se puede resolver. No se pq no habrán pagado

Irací HASSLER: Mandame el nro de la persona para q vean su situacion

Karol CARIOLA: Gracias Irá!!

Karol CARIOLA: Ojalá lo puedan ayudar

Karol CARIOLA: (contacto Emilio Yang (empresario Chino) +56 9 XXXXXXXX)

Karol CARIOLA: Ira cenemos hoy?. Me desocupo a las 21.30.

(20 de enero de 2022)

Irací HASSLER: (Audio Eliminado)

Karol CARIOLA: Gracias Ira!!

Karol CARIOLA: Termine recién mi reunión

Karol CARIOLA: Y me vine a la casa

Karol CARIOLA: Te mando un abrazo

Karol CARIOLA: Gracias por la invitación disfruten

Irací HASSLER: (MENSAJE REENVIADO) “Alcaldesa, la última información es que Rentas enviará la solicitud de la persona a la Dirección jurídica, para que determine si hay posibilidades de habilitar el giro para su renovación de patente alcohol. Ahora debiese firmar Víctor Soto el envío a Jurídico”.

Irací HASSLER: Sobre el caso

Irací HASSLER: (MENSAJE REENVIADO) Lo más probable es que Jurídico encuentre que tiene lugar los argumentos de los solicitantes y deriva la solicitud para verse en Concejo Municipal

Karol CARIOLA: Aa que bueno

Karol CARIOLA: Almorcemos juntas?

Karol CARIOLA: Puedes?

Irací HASSLER: Karitoo. Muy tarde ya almorce :(

Irací HASSLER: Si andas por aca tengo tiempo hasta las 3

Karol CARIOLA: ajjajaja

Karol CARIOLA: estoy en mi casa

Karol CARIOLA: oye cuando nos podemos juntar con el equipo terriotrial

Karol CARIOLA: para que cerreemos eso

Karol CARIOLA: ?

Irací HASSLER: (MENSAJE REENVIADO) (Imagen eliminada)

Irací HASSLER: Yo pedi un arroz chaufan con carne y estaba rico

Irací HASSLER: Dime si te tinca eso o alguno de los q vienen en la imagen

Irací HASSLER: Para pedirte mientras

Karol CARIOLA: salpicon de verduras

Irací HASSLER: Oki

Irací HASSLER: Esta servido tu almuerzo querida

Karol CARIOLA: Voy llegando

Irací HASSLER: Super

Irací HASSLER: Avisame cuando estes por entrar

Karol CARIOLA: Estoy acá

Karol CARIOLA: Esperando

Irací HASSLER: Abaji de la muni?

Karol CARIOLA: En tu oficina

Karol CARIOLA: Ya subí

(24 de enero de 2022)

Irací HASSLER: Hola karito!

Irací HASSLER: Querida llegaste??

Irací HASSLER: Oye de opciones pa la reu de gestores/as: Mañana 12.15 Mañana 16.30″.

Irací HASSLER: Avisame si alguno puedes

Karol CARIOLA: Acabo de aterrizar. En honduras

Karol CARIOLA: Ahora voy a saber más de mi agenda

Karol CARIOLA: Y te cuento más tarde

Karol CARIOLA: Aca son 3 horas menos que en Chile.

Irací HASSLER: Uuu okii

Karol CARIOLA: Ira, te acuerdas del caso de la patente de mi amigo Chino

Karol CARIOLA: ?

Irací HASSLER: Si

Karol CARIOLA: Quería saber si existe alguna opción de ayudarle

Karol CARIOLA: Me está preguntando porque no lo han llamado

Irací HASSLER: Si lo loamaron y no contesto

Irací HASSLER: (Contacto compartido Reynaldo Morales/ +56 9 XXXXXXXX)

Irací HASSLER: Que llame a reynaldo

Karol CARIOLA: Aaa chuta

Karol CARIOLA: Le pregunto directamente a Reynaldo.

Karol CARIOLA: Gracias

El otro caso

La Brigada Anticorrupción de la PDI encontró además en la conversaciones de ambas, otra gestión que hoy es investigada en la arista tráfico de influencias que involucra a ambas.

(26 de noviembre de 2022)

Karol CARIOLA: Oye necesito pedirte un Gabrie

Karol CARIOLA: Quise decir favor

Karol CARIOLA: Hay un empresario cercano, que me apoyo en mi campaña

Karol CARIOLA: Última y también anteriores

Karol CARIOLA: Que se dedica a la publicidad a gran escala

Irací HASSLER: Hola Karito

Karol CARIOLA: Y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo

Karol CARIOLA: Quiere juntarse a almorzar o cenar

Karol CARIOLA: Contigo y conmigo

Karol CARIOLA: El vínculo con él lo tengo a través de Juanito González.

Karol CARIOLA: El tipo siempre financia proyecto sociales, de hecho anda con la idea de un proyecto de huertos urbanos que te comenté hace un tiempo

Karol CARIOLA: Cómo lo ves??

(27 de noviembre de 2022)

Karol CARIOLA: Hola compañera querida

Karol CARIOLA: Cómo estás??

Karol CARIOLA: La reunión con el señor que te comenté

Karol CARIOLA: Sería en mi casa

Karol CARIOLA: A las 21:30

Karol CARIOLA: Q es la hora en que yo alcanzaría a llegar de Valparaíso

Karol CARIOLA: Nos vemos

Karol CARIOLA: Confirmame si esta todo bien

Karol CARIOLA: O lo cambiamos

(29 de noviembre de 2022)

Irací HASSLER: Karito

Irací HASSLER: Va a las 21.30?

Irací HASSLER: Yo estoy terminando en la muni

Irací HASSLER: Dame tu direccion?

Irací HASSLER: ??

Karol CARIOLA: Suecia XXX depto. XXX

Irací HASSLER: Okaa

Karol CARIOLA: Llegaste ira?

Karol CARIOLA: Ahora si

Irací HASSLER: Siii

Irací HASSLER: (emojis)

Karol CARIOLA: Que bueno

Karol CARIOLA: Mañana comentamos

Karol CARIOLA: Besitos

Karol CARIOLA: (emoji)

Irací HASSLER: Yaa super!!

Irací HASSLER: Aguante mi jefa de campaña

(18 de enero de 2023)

Irací HASSLER: (Mensaje Reenviado) Hola cra cómo estás consulta se puso de acuerdo con karito para que nos juntemos con el amigo saludos y cuidese

Irací HASSLER: Juanito

Irací HASSLER: No se si alcanzamos antes de tu partids

Karol CARIOLA: Hola querida

Karol CARIOLA: Ayer estuve en cama

Karol CARIOLA: Con gripe

Karol CARIOLA: Ahora estoy

Irací HASSLER: Verdaaad si supe

Karol CARIOLA: En comsiion votando de Jackson

Irací HASSLER: Porque envidie al Juan que pudo volver a dormir

Karol CARIOLA: Jajajajja

Irací HASSLER: Te sientes mejor??

Irací HASSLER: Jaja ya esta bien... y como ira a salir eso?? En sala cuando se vota?

Karol CARIOLA: Juanito Gonzalez me dice que el “amigo” nos quiere invitar a cenar con él.

Karol CARIOLA: Y su esposa

Karol CARIOLA: En un lugar que nos quiere mostrar

Karol CARIOLA: Después de lo que hizo con el árbol

Karol CARIOLA: Me parece bien

Irací HASSLER: Ya buena

Irací HASSLER: Siii

Irací HASSLER: Se lo agradezco mucho

Karol CARIOLA: Que vamos

Irací HASSLER: Demosle

Karol CARIOLA: Una opción es el viernes

Irací HASSLER: Quiza podemos dejar ya agendado pero en febrero

Karol CARIOLA: En la noche.

Irací HASSLER: No puedo :(

Karol CARIOLA: O el sábado

Karol CARIOLA: Noo yo no puedo en febrero

Irací HASSLER: Ahhh a ver

Karol CARIOLA: (emoji)

Karol CARIOLA: Jajajaja

Karol CARIOLA: Estaré fuera de santiago

Irací HASSLER: Bieeeen

Irací HASSLER: Oye y lunes 23?

Irací HASSLER: Ando hasta retarde estos dias con actividad

Karol CARIOLA: Y el sábado

Karol CARIOLA: Te complica mucho?

Karol CARIOLA: El lunes puede ser, pero yo termino super tarde de valpo

Karol CARIOLA: Llego a santiago tipo 20:45

Irací HASSLER: Sii esq tengo algo de teatro a mil a las 21.30 en el parque ohiggins

Irací HASSLER: El sabado

Karol CARIOLA: Aaaa

Karol CARIOLA: Y a que hora terminas?

Irací HASSLER: El sabado? Tipo 22.30 yo creo

Karol CARIOLA: Será muy tarde?

Karol CARIOLA: A mi me parece bien

Karol CARIOLA: Igual

Karol CARIOLA: Le dire sábado 22:40 o lunes a las 21

Karol CARIOLA: Te parece?

Irací HASSLER: Si? No se medio tarde igual

Irací HASSLER: Y domingo?

Irací HASSLER: Pero me sumo si se animan

Irací HASSLER: Total el dgo no me levanto temprano

Karol CARIOLA: Domingo a las 19:00

Karol CARIOLA: ?

Karol CARIOLA: Voy a proponer las 3 opciones

Karol CARIOLA: Te parece?

Irací HASSLER: Ya

Karol CARIOLA: Ya quedamos para el domingo a las 19:00

Karol CARIOLA: Yo te puedo ir a buscar y vamos juntas

Karol CARIOLA: (emoji)

Irací HASSLER: Yaa bakan

Irací HASSLER: (emoji)

Irací HASSLER: Aunque puede que este en peñalolen antes

Karol CARIOLA: Ahí nos ponemos de acuerdo.

(20 de marzo de 2023)

Karol CARIOLA: Iraaaa yo denuevo

Karol CARIOLA: Te acuerdas que te había dicho que Juanito González estaba organizando una cena con Emilio

Karol CARIOLA: El chino empresario al que queremos convencer de que levanten el barrio chino

Karol CARIOLA: Y que tiene un Restorant en santiago

Karol CARIOLA: Nos invitó a su Restorant mañana

Karol CARIOLA: Creo que sería bueno ir

Karol CARIOLA: A conocerlo y presentártelo

Karol CARIOLA: Había olvidado decirtelo

Karol CARIOLA: Perdón

Karol CARIOLA: Pero si no puedes, no importa

Karol CARIOLA: Voy yo, y tanteo terreno

Karol CARIOLA: seria alas 21

Irací HASSLER: Holaaa

Irací HASSLER: Me tinca irl pero ando agotada y tengo un dia full... te puedo confirmar mas tarde si me sumo?

Karol CARIOLA: Obvio

Irací HASSLER: Ya subi foto y bio!

Karol CARIOLA: Te llamo más tarde

Karol CARIOLA: Creo que es importante

Karol CARIOLA: Que puedas estar en la noche

Karol CARIOLA: Con el chino

Karol CARIOLA: Tengo info relevante

Karol CARIOLA: Sobre barrio chino

Irací HASSLER: Ya

Irací HASSLER: Karito voy entonces

Irací HASSLER: Tu me puedes buscar?

Karol CARIOLA: buenisimo

Karol CARIOLA: sii, te paso a buscar

Karol CARIOLA: yo salgo de aca tipoi 19:30

Karol CARIOLA: me demoro 1 hora 30

Irací HASSLER: Karitoo

Irací HASSLER: Yo voy llegando a mi hogar por siaca.

(27 de marzo de 2023)

Karol CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO) Estimada Karol, Respecto al tema que hemos conversado ayer, quisiera que le hace llegar las siguientes consultas a la persona que tiene el manejo de informaciones: Cuales son las áreas (seguridad, limpieza, etc) que quiere como municipio para que el gobierno Chino(nivel gobierno o nivel local da lo mismo) se colabore. Cuales son las necesidades concretas? (asesoría, recurso, tecnología, etc) Cuales son objetivos? Un relato previo sobre el municipio (presupuesto que maneja, etc) cuáles son situaciones dramáticas que están afectando a la comunidad, cuáles las razones por las cual se hace difícil para resolver(falta de recurso, estrategia, etc)”

Karol CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO) Se agradece que me lo envíe en un documento word contestando a cada punto.

Karol CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO) Hablé con personas allá, y necesitan ese tipo de información. Ojalá con toda confianza y sinceridad. Ya que buscamos apoyos reales y soluciones concretos.

Karol CARIOLA: Hola amiga querida

Karol CARIOLA: Te mando estas preguntas

Karol CARIOLA: Que me hizo llegar Emilio (el chino)

Karol CARIOLA: Había olvidado enviarlas

Karol CARIOLA: Para que las puedan responder

Karol CARIOLA: (Contacto Emilio Yang (empresario Chino) +56 9 XXXXXXXX)

Karol CARIOLA: Ese es su contacto por si te interesa escribirle directo también

Irací HASSLER: Hola Karitoo

Irací HASSLER: Gracias!!

Irací HASSLER: Armare las respuestas

Karol CARIOLA: Súper

(15 de abril de 2023)

Karol CARIOLA: Oye aproposito

Karol CARIOLA: Le enviaron las respuestas a nuestro amigo chino?

Karol CARIOLA: Y por otro lado el otro “amigo” quiere juntarse con nosotras porque ya tiene propuestas concretas

Karol CARIOLA: Para Santiago

Karol CARIOLA: Quizás el lunes en la noche podría ser

Irací HASSLER: Nooo, perdon esta semana si o si, se me paso entre todo :( el pipo lo va a armar esta semana

Karol CARIOLA: Ok

Karol CARIOLA: Y esto?

Irací HASSLER: Demosle pero no el lunes

Karol CARIOLA: Miércoles ?

Irací HASSLER: Mas a fines de la semana

Irací HASSLER: Jueves a las 20 hrs podrias?

Karol CARIOLA: Si

Karol CARIOLA: Puedo

Karol CARIOLA: Le daré esa fecha y hora a Juanito

Karol CARIOLA: Para que coordine

Irací HASSLER: 20.30 mejor

Karol CARIOLA: Ok

Karol CARIOLA: Listo

Karol CARIOLA: Yo lo veo

Karol CARIOLA: Agéndalo

Karol CARIOLA: Te confirmo en breve.