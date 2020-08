“He decidido que debería no seguir”: El impacto en Japón por la dimisión de Shinzo Abe

Las especulaciones sobre la salud de Shinzo Abe habían aumentado en las últimas semanas, en especial después de que el primer ministro japonés acudiera el pasado 17 de agosto a realizarse unas pruebas en un hospital de Tokio y volviera a visitar dicho centro este lunes. Y hoy finalmente la situación se ha dilucidado. En conferencia de prensa, el político de 65 años, con reputación de conservador y nacionalista, anunció su dimisión debido a sus problemas de salud, si bien esperará a abandonar el cargo a que su partido le busque un sucesor.

“Como ya no estoy en condición de responder con confianza al mandato de los ciudadanos, he decidido que debería no seguir en el puesto de primer ministro”, señaló Abe. Pero no es la primera vez que el líder del Partido Liberal Democrático (PLD) abandona el cargo por sus problemas de salud. Ya en 2007, apenas un año después de haberse convertido en primer ministro, tuvo que dimitir debido a una dolencia intestinal e ingresó al día siguiente en el hospital. Tras regresar al poder en 2012, aseguró que había superado los problemas de salud que lo llevaron a su renuncia.

Según explicó, aunque durante los últimos ocho años había conseguido mantener controlada su colitis ulcerosa, a partir de mediados de julio comenzó a sentirse más cansado y los médicos confirmaron este mes que la dolencia había reaparecido. Abe sufre esta enfermedad inflamatoria del colon crónica desde que era un adolescente. Se cree que la dolencia se ve agravada por el estrés. Además, según informa la agencia Kyodo, el premier considera que ahora es el momento adecuado para anunciar su dimisión puesto que los casos de Covid-19 parecen estar disminuyendo y se han puesto en marcha nuevas medidas de control.

El anuncio de su partida se produce tan solo cuatro días después de que Abe se convirtiera el lunes en el primer ministro japonés que más tiempo ha estado en el cargo, tras cumplir este lunes 2.799 días consecutivos al frente del gobierno, superando así, precisamente, el récord que hasta ahora ostentaba su tío abuelo Eisaku Sato, en el cargo entre noviembre de 1964 y julio de 1972.

Abenomics y Constitución

Tras un paso fallido por el poder en 2006-2007, acortado por una serie de escándalos y por dicha enfermedad del intestino, Abe volvió a la jefatura de gobierno como un salvador en diciembre de 2012. En un artículo de una revista, argumentó que su fracaso inicial lo motivó a “darlo todo por Japón”. Cerraba así el periodo en el que la centroizquierda ocupó el Ejecutivo, entre 2009 y 2012, marcado por los trágicos terremoto y tsunami de marzo de 2011, que originó la catástrofe nuclear de Fukushima.

Abe se hizo conocer en el extranjero por su estrategia de reactivación económica, conocida como el “Abenomics”, lanzada a partir de 2012, en la que mezclaba flexibilización monetaria, masiva reactivación presupuestaria y reformas estructurales. Sin embargo, a falta de reformas realmente ambiciosas, este programa solo ha tenido éxitos parciales, ahora claramente eclipsados por la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. Durante sus años a la cabeza del gobierno, ha fortalecido la defensa de Japón e incrementado el gasto militar, pero no pudo cambiar el artículo 9 de la Constitución nipona, el cual veta el uso de las Fuerzas Armadas más allá de la defensa.

(Foto: AP) Shinzo Abe, en el centro, celebra la selección de Tokio para la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, en septiembre de 2013.

“En 2007, Abe dimitió por motivos de salud, aunque ahora su fortuna política en retroceso influyó en la decisión de marcharse”, comentó a La Tercera Jeffrey Kingston, director de Estudios de Asia de la Universidad Temple de Japón. Pero la renuncia de un premier nipón por motivos de salud no es nueva. “Tanzan Ishibashi en la década de 1950 e Hayato Ikeda en la de 1960 también dimitieron debido a sus problemas de salud”, dijo a este medio Mikitaka Masuyama, cientista político y profesor del Instituto Nacional para Estudios Políticos de Postgrado (GRIPS) de Tokio.

Respecto a las consecuencias que genera la dimisión de Abe, Masuyama explica a La Tercera que “dado que ha trabajado durante casi ocho años, que es el récord en la historia política japonesa, su renuncia tiene un impacto sustancial en el panorama político”. A su juicio, ahora todo “depende del sucesor”. “Puede haber algunos cambios en la orientación de las políticas, aunque en la situación actual del coronavirus, quienquiera que se haga cargo, no habrá cambios sustanciales a corto plazo. El mandato de los miembros de la Cámara Baja expirará el próximo año. Quién lidera el partido gobernante puede afectar significativamente los resultados electorales”, enfatiza.

A juicio de Kingston, el legado de Abe “es limitado y variado, pero deja un gran vacío en el centro que ninguno de sus sucesores parece capaz de llenar”. “En el lado positivo, ahora que el Abenomics se ha retirado, son posibles nuevas e innovadoras contramedidas para la pandemia, como la expansión de los subsidios de empleo y la política de reemplazo de ingresos”, comenta.

Posibles sucesores

Tras la renuncia de Abe, el PLD votará por encontrarle un sustituto al frente de la institución. Después, se votará en el Parlamento para elegir un nuevo primer ministro. El ganador permanecerá en el cargo hasta la fecha final original del mandato de Abe: septiembre de 2021, precisó la BBC.

En todo caso, la carrera por la sucesión de Abe ya está en marcha. El portavoz del gobierno de Japón, Yoshihide Suga, y el ministro de Finanzas, Taro Aso, suenan con fuerza como posibles sucesores. A continuación, algunos posibles contendientes para tomar el timón de la tercera economía más grande del mundo.

Taro Aso, especialista de los errores

Taro Aso, de 79 años, acumula desde 2012 las funciones de ministro de Finanzas y viceprimer ministro.

Muy cercano a Abe, este aficionado a los mangas que cuida con esmero su apariencia, ocupó el cargo de primer ministro en 2008-2009, hasta el fracaso histórico del PLD.

Este veterano, procedente de una rica familia de industriales y políticos (es nieto de un ex primer ministro), ambiciona desde hace tiempo volver al cargo.

Su carrera política, sin embargo, está plagada de sonados errores. En 2013, instó a las personas enfermas en fase terminal a morir “rápidamente” para reducir los gastos sanitarios. Unos meses más tarde, sugirió que Japón podría “inspirarse” de la Alemania nazi para reformar su Constitución.

Yoshihide Suga, el consejero leal

Yoshihide Suga tuvo un papel importante en el regreso al poder de Abe, tras el fracaso de su mandato como primer ministro en 2006-2007.

Abe lo recompensó nombrándolo en 2012 secretario general del gobierno, un puesto estratégico desde donde coordina las acciones de los ministerios y del partido en el poder y consulta a los gobiernos regionales.

Con 71 años, Suga, portavoz del gobierno, es el rostro del gabinete, ya que se expresa todos los días ante la prensa.

Este hijo de agricultores tuvo que financiarse él mismo sus estudios. Estos orígenes humildes contrastan con los de la mayoría de miembros del PLD, que vienen de grandes familias de políticos.

Shigeru Ishiba, el experto militar

Exministro de Defensa, Shigeru Ishiba está muy apegado al Ejército y a las tecnologías militares. También es un admirador de la música pop japonesa de los años 1970.

Este exbanquero de 63 años es considerado como un orador carismático y un hombre con experiencia: con 29 años, logró ser diputado y mantiene su escaño desde entonces.

Como Shinzo Abe, Ishiba defiende reforzar el lugar de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en la Constitución pacifista del país.

Para la opinión pública, Ishiba es un buen candidato a la sucesión de Abe. Pero no goza de unanimidad entre los diputados del PLD, sobre todo porque dejó el partido en una ocasión.

En 2018, en la elección del presidente del partido, sufrió una severa derrota frente a Abe.

Taro Kono, el reformador arrepentido

Con 56 años, el ministro de Defensa Taro Kono, otrora considerado como un reformista ambicioso e independiente, se plegó al gobierno al hacerse cargo de puestos estratégicos en el gabinete de Abe.

Por ello, últimamente ha evitado recordar su oposición al tema nuclear, una energía defendida por el gobierno.

Formado en la prestigiosa universidad estadounidense de Georgetown, Kono también fue ministro de Relaciones Exteriores de 2017 a 2019.

Se le compara a menudo con su padre, el antiguo secretario general del gobierno Yohei Kono, conocido por haber publicado en 1993 una declaración en la que Japón presentaba sus “disculpas” y sus “remordimientos” por la prostitución forzada de mujeres asiáticas durante la Segunda Guerra Mundial. Taro Kono es, sin embargo, mucho menos conciliador en materia de relaciones diplomáticas.

Fumio Kishida, el discreto favorito

El exministro de Relaciones Exteriores Fumio Kishida (2002-2017), jefe de estrategia política del PLD, ha sido considerado muchas veces como el favorito de Shinzo Abe para sucederle. Pero su reservada personalidad y su falta de carisma podrían impedirle llegar al puesto.

Diputado de Hiroshima, Kishida, de 63 años, fue el artífice de la visita de Barack Obama en 2016, el primer viaje de un presidente de Estados Unidos en ejercicio a la ciudad devastada por la bomba atómica.

Shinjiro Koizumi, joven y carismático

El nombre de Koizumi, de 39 años, ahora ministro de Medio Ambiente e hijo del carismático ex primer ministro Junichiro Koizumi, suele aparecer como un futuro líder, pero muchos lo consideran demasiado joven.

Comparte algunas de las opiniones conservadoras de Abe y presentó sus respetos en el controvertido Santuario Yasukuni de Tokio por los muertos en la guerra a principios de este mes.

Koizumi ha proyectado una imagen reformadora sobre la base de los esfuerzos para cortar el respaldo de Japón al carbón, el combustible fósil más sucio, pero por lo general se ha cuidado de no ofender a los ancianos del partido.

Seiko Noda, una mujer en busca del cargo

Noda, de 59 años, no ha ocultado su deseo de convertirse en la primera mujer primera ministra de Japón. Una crítica de Abe, la exministra de Asuntos Internos, que también ocupó la cartera para el empoderamiento de las mujeres, no logró respaldo para unirse a la carrera por el liderazgo del partido en 2018.