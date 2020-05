José Miguel Insulza: “Piñera no goza de un consenso para liderar un acuerdo nacional”

Para el senador José Miguel Insulza (PS) un eventual pacto social o acuerdo nacional debe abarcar tres pisos mínimos: respeto a la democracia, lucha contra la desigualdad y desarrollo económico. De hecho, el legisaldor, junto al presidente de RN, diputado Mario Desbordes, trabajaron una propuesta la respecto.

En ese sentido, el exministro del Interior asegura que el camino hacia ese acuerdo debe ser que los distintos sectores se sienten primero a resolver juntos los problemas de la crisis sanitaria. “Si enfrentamos la pandemia como nación vamos a tener con qué hacer muchos acuerdos después”, dice.

Esta semana verán el proyecto de límite a la reelección. ¿Cómo lo votará?

En general los límites no me gustan, la gente tiene derecho a elegir a quién le dé la gana y si quiere reelegir a un parlamentario también. Sin embargo, entiendo que ha habido una preocupación, a mí juicio muy motivada por un grupo de parlamentarios. Voté a favor del proyecto en general, pero tengo dudas respecto de la forma en la que se ejecuta.

¿Y aprobará la retroactividad?

No, no estoy de acuerdo con la retroactividad. Eso es con nombre y apellido, es gente que quiere sacarse la competencia o cobrarse cuentas personales dejando a su contrincante fuera de servicio. Eso no me parece bien. El Congreso puede soportar el votar en contra de la retroactividad aunque en las redes sociales les van a decir de todo, lo que no puede soportar es el desprestigio institucional que significa que se use el Congreso para fines particulares.

¿A quiénes ve con esa agenda?

No voy a aludir a ninguno, pero hay varios. Hay diputados que han promovido con entusiasmo este proyecto porque quieren postular a una senaturía que creen que les toca y hay un senador que les obstaculiza el camino.

Hace días se reactivó la idea de un pacto económico social. ¿Qué materias debe abarcar?

Me gusta más "acuerdo nacional”. Esto es algo de largo plazo o de mediano plazo y son los criterios fundamentales con los que vamos a tratar de avanzar en el desarrollo económico y social después de la pandemia, pero esto es difícil plantearlo hoy, hay que referirse también a la pandemia, porque sería raro aparecer diciendo un montón de cosas de cómo debe ser el futuro y no preocuparse de lo de ahora.

¿Pero qué pisos mínimos deben tener?

Debe haber tres compromisos fundamentales. Primero, uno con la democracia, porque a veces eso se pone en duda. Segundo, un acuerdo sobre que el tema central de que este no es un país pobre, pero sí uno tremendamente injusto. Tercero, el tema de la economía. Esto lo dijo Mario Marcel, que este país no aguanta tres crisis seguidas, entonces, si alguien piensa que no va a pasar nada y que después de la pandemia vamos a seguir en lo mismo, está equivocado. Y si alguien piensa que vamos a tener más estallidos sociales también. Con un nuevo estallido la plata para distribuir mejor la riqueza va a ser cada vez menos.

¿Se debe plantear un cambio de modelo económico?

Un cambio en la gestión económica sí, pero no creo que podamos reemplazar el mercado de la noche a la mañana por una forma de distribución centralizada. No conozco ningún país que no sea una economía de mercado, salvo Corea del Norte. No quiero cambiar la economía de mercado, quiero regularla de una manera algo distinta. Pero cuando hablamos de acuerdo nacional, mis ideas las quiero conversar, no imponer.

¿Un acuerdo del mundo político solucionará el problema?

Es muy esencial que haya una cierta idea de que todo debe ser conversado de cara a la sociedad y con participación de los grupos sociales.

¿Y está dispuesto a que lo encabece el Presidente Piñera?

Esto no son cosas que las encabece una determina persona, esto debería ser fundamentalmente objeto de las fuerzas políticas. Me bastaría con que se pusieran de acuerdo en los temas de la pandemia y eso cambiaría el clima para ir mucho más allá.

¿Pero lo debe liderar?

El Presidente está en una actitud francamente agresiva con la oposición, entonces evidentemente no vamos a llevar mucha gente de la oposición a encabezar esto, eso es real. El Presidente puede participar, pero si él se sienta en la Moneda a decir "vengan al acuerdo", no van a ir, a menos que esté dispuesto a detallar previamente cuáles serían todos los términos de este acuerdo. Aquí hay que buscar formas de encontrar el camino intermedio con la oposición democrática, con un grupo importante del mundo democrático de derecha y de centroderecha y eso requiere de un liderazgo distinto, que es el de los partidos políticos. El Presidente Piñera no goza de un consenso para liderar un acuerdo nacional.

¿Y qué le parece incluir a los expresidentes Frei, Lagos y Bachelet como los convocantes?

La Presidenta Bachelet está en un cargo internacional y si le empezamos a exigir que se venga a meter a la política chilena le estamos diciendo que deje su cargo. No me imagino a la alta comisionada sentada en una mesa hablando del acuerdo nacional. Siempre serán bienvenidos, pero los que están a cargo de la política ahora tienen que mostrar su capacidad de hacerlo, no pueden irse al pasado, no podemos ser la gente mayor la que le dicte cátedra a todo el resto.

¿Tiene viabilidad esto ahora?

Lo que tiene viabilidad es que nos sentemos a resolver los problemas pendientes de la pandemia en lugar de pelearnos en el Congreso semana por medio. Si enfrentamos la pandemia juntos como nación vamos a tener con qué hacer muchos acuerdos después.

¿La oposición ha sido obstruccionista durante este tiempo?

No creo. No hay ningún proyecto rechazado.

¿Pero ayuda la vorágine de proyectos inadmisibles que han presentado desde el sector?

Soy muy contrario a eso y es negativo porque si empezamos a violar esta Constitución ahora estamos anunciando que la próxima la vamos a violar también cuando no nos guste. Qué sentido tiene violar la Constitución cuando queremos dictar una nueva.

¿El gobierno se ha equivocado en su manejo de la pandemia?

No creo. El gobierno ha buscado actuar de una manera que sea dura, pero no molestar demasiado a la gente, entonces ha ido por cuarentenas parciales y eso tiene que ver con las fuerzas con las que partió en esta pandemia. El gobierno ha hecho bien lo que puede hacer con el apoyo que tiene.

¿Se deben exigir responsabilidades políticas?

No. Eso por ningún motivo.

¿Ni ahora ni después?

Ni nunca. No lo aceptaría jamás. No creo que nadie esté actuando en esta materia de mala fe. El ministro Mañalich puede no gustarnos, se puede equivocar a veces, pero de que se saca la cresta en esto no me cabe ninguna duda. Me parecería muy injusto e inaceptable.