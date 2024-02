La carrera del gobierno para reubicar a los albergados de los colegios antes del inicio del año escolar

El comienzo del año escolar 2024 se ha convertido en una preocupación extra para las familias afectadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso. Pero no sólo para ellos, sino que también para aquellas que tienen a sus hijos en recintos que han sido utilizados como albergues o centros de acopio. Sobre todo luego de que la tarde de este jueves la ministra Secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, señalara que este viernes 23 de febrero los establecimientos educacionales que estaban siendo utilizados debían ser desocupados y estar disponibles para el regreso a clases programado a partir del 5 de marzo.

La frase de la secretaria de Estado trajo incertidumbre a parte de las 211 familias que, según la Subsecretaría de Servicios Sociales, se mantienen albergadas al cierre de esta nota y que están en proceso de zanjar el lugar donde serán reubicados. Desde el Ejecutivo se ha señalado que a ellos se les realizará acompañamiento y se les dará solución transitoria a través de bonos de acogida, viviendas de emergencia e incluso un convenio con hoteles para recibirlos.

Hasta la publicación de esta nota eran 14 los establecimientos educacionales que seguían siendo utilizados para la emergencia: nueve como albergues (seis en Viña del Mar y tres en Quilpué) y tres como centros de acopio (uno en Quilpúe y dos en Viña), además de dos como sedes veterinarias (uno en Quilpúe y otro en Viña), aunque la desocupación tiene plazos diferentes.

Según detallan desde el Ministerio de Educación (Mineduc) a La Tercera, este viernes todos los centros educacionales que estén funcionando como acopio o sedes veterinarias deben ser entregados para las labores de limpieza y reordenamiento. Mientras que el lunes 26 de febrero es la fecha límite para los establecimientos que estén siendo utilizados como albergues de daminificados.

Escuelas Abiertas, Cerro Castillo.

“Nuestra prioridad es garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes que asisten a dichos recintos educativos. Sin perjuicio de ello, como gobierno hemos estado coordinando la entrega de soluciones a las familias que hoy se encuentran albergadas. En ese sentido, transmitir tranquilidad a estas familias porque a través del Ministerio de Desarrollo Social se están considerando distintas alternativas, como la entrega del bono de acogida, viviendas de emergencia, oferta hotelera o la reubicación en otros recintos para las personas que lo requieran”, afirma la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

La diversidad de opciones para la reubicación de las familias ha permitido al Ejecutivo dejar como última solución la utilización de hoteles, algo que está viendo el Ministerio del Interior. Así también lo señaló la vocera de gobierno, indicando que “mujeres embarazadas, personas adultas con dependencia severa o moderada” podrían ser reubicadas en estos lugares. Hasta el momento, eso sí, la infraestructura hotelera no ha sido definida. Lo que sí es seguro es que se dispondrá de infraestructura hotelera para recibir a aquellas familias que no puedan sostener sus necesidades con el bono de acogida o no dispongan de un terreno para vivienda de emergencia.

Pero la reubicación y desocupación de los colegios y liceos utilizados como albergues no es la única preocupación del Mineduc, pues para asegurar el regreso a clases también se debe contra con una infraestructura óptima y a la fecha son tres los establecimientos que mantienen daños estructurales y que deben ser reparados por las autoridades: dos en Viña del Mar y uno en Villa Alemana.

Al inicio de la emergencia la cifra fue mayor, puesto que diferentes establecimientos sufrieron afectaciones en jardínes, ventanas y puertas, entre otros. Sin embargo, los daños se han ido reparando, lo que ha permitido no comprometer la utilización de sus instalaciones para las clases.

La escuela Villa Independencia (Viña del Mar) fue la que sufrió mayor afectación en su infraestructura, por lo que según el municipio se trabajó de manera urgente en la postulación de un proyecto con Desafío Levantemos Chile a fin de poder habilitarla durante marzo. Los trabajos iniciaron el pasado 20 de febrero y consisten en instalaciones modulares en un sector de baños, cocina y comedor que se perdieron con los incendios.

Desde Desafío Levantemos Chile afirman que al tratarse de daños mayores las obras excederán el plazo del seis de marzo, por lo que las y los alumnos podrán volver a clases recién el 11 de marzo. En paralelo, desde el Mineduc dicen estar coordinando el regreso a clases con la Corporación Municipal de Viña para “iniciar el año escolar lo antes posible” y que no se descarta como posibilidad para evitar la pérdida de días de clases “la reubicación en otro establecimiento”.

Las afectaciones también alcanzaron a la Escuela John Kennedy (Viña del Mar) con daños menores, los que según el ministerio se están reparando, por lo que las condiciones mínimas para retomar las clases el seis de marzo estarán.

En la escuela El Patagual (Villa Alemana) se está contemplando un horario flexible a coordinar con el equipo directivo del establecimiento, que permita realizar los arreglos menores de infraestructura y el desarrollo de las clases. Aquí, el retorno a clases será el cinco de marzo.