Natalia Henríquez: la carta de Pueblo Constituyente para reemplazar a Rojas Vade en la vicepresidencia de la Convención

El brote de Covid-19 que hubo a fines de septiembre en la Convención Constitucional no solo generó preocupación por los afectados y la necesidad de suspender, en esos días, la votación del Reglamento General para evitar mayores contagios. Otra alarma se encendió luego de que se evidenciara que el vicepresidente encargado del protocolo sanitario ya no estaba en funciones. Se trataba de Rodrigo Rojas Vade, convencional electo por la ex Lista del Pueblo y quien había “renunciado” pocos días antes a su cargo luego de admitir que no padecía cáncer, tras una investigación de La Tercera Domingo.

Aunque la situación fue abordada rápidamente y la mesa designó al vicepresidente Rodrigo Álvarez (UDI) para asumir esas tareas, lo que ha demorado en resolverse es quién ocupará el lugar del ahora exconvencional en la testera.

El colectivo Pueblo Constituyente -denominación con que se agruparon varios de los representantes que habían llegado al órgano constituyente en la misma lista que Rojas- busca que sea Natalia Henríquez quien ocupe la vicepresidencia, por lo que el 1 de octubre enviaron un oficio a la mesa ampliada de la Convención solicitando su ingreso a esa entidad con los 21 apoyos requeridos.

En el documento -al que tuvo acceso La Tercera- se explica brevemente que “por el presente acto, la señora Natalia Henríquez Carreño, convencional constituyente por el distrito 9, se postula como vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional (candidatura titular) y, asimismo, se designa como candidatura suplente paritaria a su respecto al señor César Uribe Araya, convencional constituyente por el distrito 19″.

Y a continuación, el texto da cuenta de los nombres y firmas de 21 convencionales en ejercicio que patrocinaron dicha candidatura. Estos son los integrantes de Pueblo Constituyente Camila Zárate, Daniel Bravo, Dayyana González, César Uribe, Loreto Vallejos, María Rivera, Marco Arellano, Ingrid Villena, Fernando Salinas, Francisca Arauna, Francisco Caamaño, Elsa Labraña, Lisette Vergara e Ivanna Olivares. Además, patrocinan a Henríquez: Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo), Adriana Ampuero (Colectivo Mixto), Nicolás Núñez (Apruebo Dignidad) y Damaris Abarca, Yarela Gómez, Ignacio Achurra y Jaime Bassa, del Frente Amplio.

La integración de Henríquez a la mesa, sin embargo, se ha retrasado por casi 20 días por un tema administrativo. De acuerdo a fuentes de la mesa directiva, la postulación fue abordada en una reunión que tuvieron a comienzos de mes la presidenta Elisa Loncón, el vicepresidente Bassa y los vicepresidentes adjuntos. En esa oportunidad se habría planteado “denegarla”, considerando que dado que ya estaba en vigencia el nuevo reglamento, los patrocinios requeridos habían subido de 21 a 24 firmas, por lo que Henríquez debía conseguir nuevos apoyos.

Por lo mismo, convencionales del comité buscaron los tres respaldos adicionales para hacer efectiva la postulación. Así, esta mañana, reunida la mesa, se certificó que al cumplir con todos los requisitos desde este miércoles la convencional podrá hacer ejercicio del cargo.

“Hoy en la sesión de mesa directiva se verificó el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al reglamento vigente que eleva a 24 los patrocinios para integrar la mesa y Natalia Henríquez los tiene. Por tanto, se procedió a certificar su ingreso, el que será anunciado mañana en el pleno”, explicó a La Tercera PM el vicepresidente Pedro Muñoz (Colectivo Socialista).

El reemplazo del cupo que dejó Rojas Vade se da a casi un mes de que el convencional dejara sus funciones en la Convención Constitucional. El cargo de vicepresidente, que ahora asumirá Henríquez, expira en enero próximo. En esa fecha, según el reglamento, está previsto que se elija una nueva mesa.