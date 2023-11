La pasantía en el Banco Central, la ausencia del PRO y los “tosedores” que lo perturbaron: los entretelones del debate en que Massa opacó a Milei

Según la prensa argentina, el debate realizado anoche en la imponente Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se trataba del momento más importante previo al balotaje. Era el espacio donde los candidatos buscarían romper la balanza, puesto que, según encuestas, se mantienen prácticamente igualados en cuanto a intención de voto a pocos días de los comicios, este domingo 19. Y el resultado, coinciden la mayoría de los analistas y medios locales, fue una victoria del oficialista Sergio Massa, ante el libertario Javier Milei.

Pese a tener todo en contra –una inflación del 140% interanual y tres escándalos al interior del kirchnerismo–, el ministro de Economía del Presidente Alberto Fernández demostró sus años de circo como político, logrando imponer su ritmo en gran parte del debate. Analistas incluso hablaron de una suerte de entrevista por parte del tigrense a Milei, que tuvo sus puntos álgidos en el cruce de Massa sobre el pasado de su rival en el Banco Central, organismo que el abanderado de La Libertad Avanza (LLA) quiere dinamitar de llegar a la presidencia.

Pero también le disparó por un supuesto plagio en los libros del economista libertario, además de vivirse un insólito en que Milei se limitó a replicar “te lo cedo” ante una pregunta de Massa sobre el “sistema de inhibidores en las cárceles que sacó (Patricia) Bullrich, tu compañera”.

Sergio Massa, representante de Unión por la Patria, durante el debate del domingo 12 de noviembre. Foto: Reuters

De ese modo, salieron a la palestra pública los supuestos negocios y propiedades en Miami de “El Jefe”, Karina Milei, la hermana y mano derecha del candidato, o la información de que el economista no habría superado un examen psicotécnico para ingresar al Banco Central, lo que no fue desmentido por el líder de LLA.

“Si el éxito del debate se mide por la capacidad oratoria, de llevar adelante la discusión y de enumerar propuestas, pero sobre todo de evitar los lugares incómodos, Sergio Massa resultó un claro ganador de la puesta en TV”, planteó el periódico Clarín en un artículo sobre quién venció en el debate. “Ni siquiera en el ámbito económico, que lo tiene como exclusivo jefe de área, el ministro se vio forzado a responder por promesas incumplidas y datos (muy malos) de gestión. De arranque, Milei entró en el juego que planteó Massa, y quien se suponía el atacante terminó defendiéndose. Por momentos, más que debate, pareció una entrevista del candidato de Unión por la Patria a su oponente”, agregó el periódico.

Carlos Pagni, periodista y columnista de La Nación, aseguró que “si el éxito de un candidato en un debate se evalúa por la consistencia retórica, la plasticidad gestual y el conocimiento de las debilidades del contrincante, anoche el triunfador fue Sergio Massa. El ministro de Economía demostró haber preparado muy bien los argumentos, muchas veces los sofismas, para explicar cada tema. Y también tener una radiografía minuciosa de las flaquezas de Javier Milei”.

La artillería de Massa

El candidato-ministro sacó las armas pesadas durante el debate, y aprovechó la posición defensiva de Javier Milei, que, pese a tener a la mano numerosos flancos abiertos por los que podía atacar al peronista, como el “Yategate” de Martín Insaurralde, los recientes casos de espionaje ilegal o el “Chocogate”, donde un funcionario cobraba los salarios de numerosos trabajadores públicos de distintos colores políticos, no lo hizo.

Sin embargo, quien lanzó los mayores dardos fue el ministro de Economía, quien parecía más el candidato opositor que el oficialista. Massa no solo demostró haber estudiado las declaraciones más polémicas de Milei, sino también el tener detalles poco comentados de la vida personal y laboral del libertario.

La mayor revelación fue cuando Sergio Massa dejó descolocado a Javier Milei luego de asegurar que su propuesta de eliminar el Banco Central no se debe a razones técnicas, sino a un rencor personal luego de que, en 1993, la institución no le renovara el contrato de pasantía por un bajo desempeño, a diferencia de otros colegas, consignó el medio digital La Política Online (LPO).

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Foto: Reuters

“Y contale a la gente por qué no te renovaron la pasantía, contale. Porque entiendo que estás enojado con el Banco Central porque en algún momento te sentiste rechazado, pero no se trata de eso, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”, disparó Massa. Un documento empezó a circular en redes sociales confirmando que Milei tuvo un convenio de pasantía no rentada en el organismo financiero entre el 22 de diciembre de 1992 y el 22 de junio de 1993.

Ramiro Marra, legislador de la ciudad de Buenos Aires por LLA y candidato que no logró ser electo como jefe de gobierno de ese reducto durante la primera vuelta del 22 de octubre pasado, señaló al canal televisivo TN que “siendo amigo de Javier, no tenía noción de esa pasantía”. También planteó que “Massa está usando los servicios de inteligencia para conseguir información de Javier”, añadió. Sin embargo, según LPO, la mencionada pasantía ya había sido mencionada en programas periodísticos como el de María O’Donell.

Especialmente en la primera sección, el debate se asemejaba más a una entrevista de Massa a Milei que a una contraposición de ideas, donde el ministro incluso hizo una lista de preguntas de “sí o no” sobre los temas más polémicos que rodean al libertario.

Massa no se quedó ahí, y también tuvo palabras para “El Jefe”. “No es mi familia la que tiene departamentos, propiedades y cuentas en Estados Unidos. Es la tuya”, atacó, en una aparente referencia a Karina Milei, agregó el mismo medio.

Para Joaquín Morales Solá, analista transandino, el ministro-candidato “podría haber ganado el debate si no hubiera sido tan evidente su intención de desestabilizarlo a Javier Milei (…). O tal vez podría haberlo ganado si no hubiera repetido la vieja estrategia del kirchnerismo de revolear carpetazos cuando se queda sin argumentos. ¿A quién le importa por qué se fue Milei del Banco Central luego de hacer una pasantía cuando era muy joven? ¿O si alguien lo denunció de plagio por alguno de sus libros?”, criticó el periodista.

En cambio, para Carlos Pagni ese minucioso conocimiento de detalles de la vida de su rival le permitieron alcanzar, “con destreza, un objetivo dificultoso: correrse del lugar del interpelado y poner allí a Milei, que es el desafiante. Massa probó que no pasaron en vano los cinco lustros de entrenamiento en la esgrima política”.

La respuesta de Milei

Creado al calor de los debates televisivos, Javier Milei tampoco se contuvo con los ataques directos. “Si vos fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo”, le lanzó. Pero, a juicio de analistas, quedó corto.

En opinión del economista, el equipo de su rival intentó constantemente sacarlo “de las casillas” y mostrarlo como alguien “desequilibrado, que no está capacitado para gobernar”, señaló la mañana del lunes en una entrevista a Radio Continental. ¿Cómo? Mediante “tosedores”.

La teoría del candidato de La Libertad Avanza es que el público que Massa llevó al debate “era un coro de tos” que buscaba lograr un “desborde emocional”. En opinión de Milei, hubo “un cambio de último momento sobre la disposición de la gente y me pusieron de mi lado las personas de él, entonces cuando yo hablaba, todos tosían buscando perturbarme”.

“Massa fue muy agresivo, tuvo frases muy ofensivas hacia mi persona”, lo que incluso se demostró con la posición del atril, acusó. “Como todo el aparato juega a favor de Massa, en su equipo tenía un conjunto de psicólogos que estaban buscando puntos con los cuales agredirme, y una de las cosas que lograron fue que el público que llevaba cada uno, en lugar de estar en el lugar en el que uno estaba en el atril, lo pusieron en diagonal”.

También reconoció que, con miras al debate, incluyó en su equipo a una fonoaudióloga para trabajar en su lenguaje corporal. “Podría haber salido del atril y ponerme histriónico. Recuerden que fui cantante de rock, por lo que esa lógica la manejo, pero me parece que la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio”, dijo a la radio.

La excandidata presidencial Patricia Bullrich, el exaspirante Horacio Rodríguez Larreta y el expresidente de Argentina Mauricio Macri, tras las primarias de agosto de 2023. Foto: AP

Quien brilló por su ausencia fue la gente del PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich, quienes rápidamente entregaron su apoyo al libertario tras la primera vuelta, en lo que significó un virtual quiebre en la coalición Juntos por el Cambio. Sin embargo, ningún representante del espacio apareció en el debate.

“Tus nuevos compañeros te abandonaron esta noche”, aprovechó de atacar Sergio Massa en el debate, no solo una vez, sino que en dos ocasiones. El cruce no tuvo respuesta por parte de Milei. En la citada entrevista radial, el candidato de LLA fue consultado por esto, a lo que respondió que “son de otra fuerza política, no tenían por qué estar en ese lugar”.

Según detalló La Política Online, el economista incluso retiró, enojado, las invitaciones que tenía pensado entregarles a los representantes del PRO. Su molestia se venía acumulando a raíz de las promesas incumplidas por Macri, pero estalló el sábado, cuando la Cámara Nacional Electoral advirtió al espacio libertario de que los apoderados de LLA no estaban entregando las boletas necesarias que luego son utilizadas para sufragar. A esto se sumó la falta de fondos internos en La Libertad Avanza para los fiscales.

En parte del macrismo, el análisis posdebate fue poco esperanzador. “Excelente, Massita. Gran candidato de la oposición. Peronismo, haz tu gracia una vez más”, señaló, con ironía, el diputado nacional Fernando Iglesias, según LPO.

Un poco más optimista se mostró Mora Jozami, quien trabajó durante años en los discursos del expresidente Macri. “Los votantes de Milei pueden estar un poco desilusionados con esta versión de él, y los de Massa creyendo que ganan, pero para los votantes que había que captar, la zaraza y el tono de Massa irritan, y Milei sin dar miedo, suma”, planteó.

Mucho más sombrío se mostró el saliente intendente de Pinamar, Martín Yeza, detalló La Política Online: “El 19 voto Milei y el 20 de noviembre a mejorar y fortalecer el PRO para no volver a mirar una cosa así ni tener que vivir una situación como en la que estamos”.