La resurrección de Joe Biden: Un camino casi despejado para la nominación presidencial demócrata

Joe Biden consolidó ayer su liderazgo en la carrera por la nominación del Partido Demócrata al imponerse en las primarias que se realizaron en seis estados. Además, se anotó una victoria en Michigan, un estado clave que ayudó a impulsar la candidatura insurgente de su rival, Bernie Sanders, hace cuatro años.

El triunfo del exvicepresidente allí, además de en Missouri, Mississippi e Idaho, supuso un serio revés para el senador de Vermont y prácticamente despejó el camino de Biden a la nominación.

Sanders, por su parte, ganó en Dakota del Norte y aún no se conocían los resultados de Washington, pero se especulaba que serían muy estrechos. Así, en el conteo de delgados, el senador tiene 684, mientras que Biden lidera con 846, según los datos de The New York Times.

El periódico señala que Biden ya tomó control de la carrera por la nominación gracias a una “poderosa coalición en el sur y en el medio oeste dejando de lado a Sanders”. El político de 77 años volvió a mostrarse fuerte entre los votantes de clase trabajadora y negros, un electorado que es clave para conseguir la nominación demócrata. Además consiguió el respaldo de los electores blancos tanto urbanos como rurales.

Foto: AFP

El buen desempeño de Biden en las primarias de ayer refleja un cambio drástico para una campaña que hace apenas dos semanas parecía al borde del colapso. Ahora es Sanders, cuya candidatura estuvo en auge recientemente, quien debe reevaluar su presencia en la carrera. “Los resultados reflejaron más que un golpe de buena suerte efímero, sino que significa que muchos votantes demócratas respaldan su precandidatura y, de esta forma, borre los reveses vergonzosos del mes pasado en Iowa y New Hampshire”, escribió The New York Times.

Tras conocer los resultados en un acto en Filadelfia, el exvicepresidente dijo que muchos habían “declarado que esta candidatura estaba muerta” hace apenas unos días, pero “ahora estamos muy vivos”. Además, pidió a los seguidores de Sanders que de ahora en adelante lo respalden a él.

”Los necesitamos, los queremos, y hay un lugar en nuestra campaña para cada uno de ustedes. Quiero darle las gracias a Bernie Sanders y a sus partidarios por su incansable energía y su pasión”, sostuvo Biden y añadió: “Compartimos un objetivo común y juntos derrotaremos a Donald Trump”.

Sanders, eso sí, no hizo declaraciones anoche y la prensa reportó que viajó inmediatamente a Vermont. Según el portal Politico, el resultado en Michigan socava la pequeña posibilidad que Sanders tenía de ser votado por el electorado blanco y de clase trabajadora. Mientras que los estrechos resultados en Washington muestra que aún conserva el voto de su base. Los expertos señalan que una de las falencias del político de 78 años es que no ha conseguido ampliar su electorado.

Foto: Reuters

En este sentido la candidatura de Sanders recibió algunas advertencias importantes el martes. Una vez más, tuvo problemas para convencer a al electorado negro. Alrededor del 70% de los votantes en las primarias demócratas de Mississippi son afroestadounidenses, y el 86% de ellos se decantó por Biden, según la encuesta la agencia The Associated Press VoteCast.

Uno de los pocos puntos positivos de la noche para Sanders fue su fortaleza entre los jóvenes, pero incluso eso tuvo su lectura negativa porque no consiguió suficientes votos para seguir siendo competitivo. Sanders obtuvo el 72% de los votos de menores de 30 años en Missouri y el 65% en Michigan, de acuerdo con AP VoteCast. El senador estuvo casi empatado con Biden entre los votantes de 30 a 44 años.

Según un análisis de The Associated Press, Biden habría logrado el martes al menos 150 nuevos delegados: 51 en Michigan, 40 en Missouri, 29 en Mississippi, cinco en Dakota del Norte, 17 en Washington y ocho en Idaho. Sanders sacó 88: 35 en Michigan, 23 en Missouri, dos en Mississippi, seis en Idaho, cinco en Dakota del Norte y 17 en Washington.