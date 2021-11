¿La UC ya es más grande que la U? El debate que se abrió con el nuevo trofeo de la vitrina cruzada

Diego Valencia convierte el último penal de la definición a penales. Universidad Católica vence por esa vía a Ñublense y consigue el 27º título en su historia. Los cruzados rompen la igualdad histórica con Universidad de Chile y se instalan detrás de Colo Colo, que, considerados los torneos nacionales e internacionales de carácter oficial, suma 50 celebraciones y es el club más exitoso del fútbol chileno. La pregunta, en cualquier caso, es natural y excluye a los albos de la reflexión: ¿Es ya la UC más grande que la U después de la vuelta olímpica que añadió en el estadio Municipal de Concepción?

Las respuestas son múltiples y multifactoriales. Incluyen elementos numéricos, como el que salta a la vista después de realizar el mero recuento estadístico de las coronas que han alcanzado uno y otro, y otros más subjetivos. “La grandeza es un concepto que se construye a partir de los resultados, pero esos resultados tienen una valoración distinta. La U tiene un título internacional que Universidad Católica no tiene, la Copa Sudamericana. Y el otro factor relevante son los títulos en campeonatos nacionales, en el que los azules también los superan. Si se consideran esos factores, la U sigue siendo más grande entre ambos. Aunque, ojo, la grandeza se mueve en términos deportivos. Por eso Cobreloa, que parte de cero en un momento, llega a ser considerado el cuarto grande del fútbol chileno”, expone Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista digital Tribuna Andes.

Aldo Schiappacasse, premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2001, opta por un camino diferente para llegar a la misma conclusión. “La UC amenaza fuertemente la condición de grandeza de la U en esta comparación. Sin embargo, hay dos valores en los que la U sigue siendo predominante: los títulos en campeonatos nacionales y la obtención de la Copa Sudamericana”, dice el panelista de Todos Somos Técnicos.

Los elementos en discusión

La respuesta considera, necesariamente, varios elementos. Schiappacasse, por ejemplo, repara en una ventaja comparativa que han tenido los cruzados. “A la Católica la ha favorecido que ha sido hegemónica en la última década. Hay muchos más títulos en disputa. Esa hegemonía le permitió reducir la distancia. Es lógico desde la estructura de la UC verlo desde esa perspectiva, pero es muy doloroso desde la minimización de la Universidad de Chile”, sostiene. De la mano de ese éxito reciente, surge otra variable. “Eso establece el mayor peligro desde el punto de vista histórico. Los niños se hacen hinchas del equipo que predomina. La grandeza es un título muy extraño en el que todos esos factores influyen”, amplía.

Luis Navarrete, estadístico de El Deportivo, le atribuye un valor fundamental a la trascendencia de los títulos azules, que los pone sobre el equipo cruzado. “A veces decimos que Messi tiene 50 títulos y varios son copas que se ganaron en un partido. Los números son fríos y Católica tiene un título más, pero en el peso de la historia, los títulos de la U tienen más peso específico, porque tiene más en Primera División y el único trofeo internacional que tiene, la Sudamericana, tiene más valor que la Interamericana que consiguió la UC en 1994. La cantidad de títulos es súper importante a la hora de definir la grandeza de un club o un jugador. Gary Medel, por ejemplo, tiene solos dos títulos: dos Copa América. ¿Alguien puede discutir lo grande que es? Aseguro que cualquier jugador cambiaría diez títulos locales por tener esas dos copas”, sostiene Don Dato.

Igualmente, expone otros argumentos que escapan de la revisión numérica. “De la UC se puede afirmar que como club, como institución, es más sólida, que casi nunca tiene líos económicos, que tiene estadio. La U es un club de fútbol, nada más y ha perdido mucho patrimonio en su historia. La definición es muy compleja, pero la U tiene un margen de ventaja”, concluye.

“Están a la par”

Fabián Estay defendió a los tres involucrados en la discusión. Es uno de los pocos futbolistas chilenos que defendió las camisetas de Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo. En la UC, de hecho, se formó. Con esa neutralidad, opta por equiparar a cruzados y azules. “Para mí, están en la misma línea. A Colo Colo lo pongo un poco más arriba, por los títulos, por la popularidad que tiene. Después, la UC y la U tienen elementos que juegan en favor o en contra de cada uno. La U, por ejemplo, juega en un estadio más grande, en un sector más accesible. Pero la Católica es una institución de lujo. Me atrevería a decir que, en ese sentido, es la más grande. Supera incluso a Colo Colo. Entonces, no es una definición fácil. Son matices”, sostiene el mundialista en Francia 1998.

De lo que sí da fe es que, por haber estado en los tres clubes, pudo advertir las diferencias que conforman la identidad de cada una de las instituciones. “Estando dentro, me di cuenta de la grandeza de los tres. Cada uno con sus cualidades distintas. El hincha de Colo Colo, por ejemplo, es más exitista, el de la U es más pasional. Y está, como dije, la solidez de la UC como club. Lo concreto es que para mí fue un orgullo estar en los tres. Y que en todos sentí que estaba en un grande”, sostiene.

Óscar Wirth, otro de los que vivió la experiencia, también aporta matices. “Los números son indesmentibles. 27 es más que 26, pero no es mi enfoque es más amplio. Hay títulos que se consiguieron en un año, en la mitad de un año o en un día, en una final. Yo jugué tres finales de la Copa Libertadores y eso no me hace el mejor. Hay una parte importante de la reflexión que es subjetiva. Está la visión del hincha, también, que superpone otros elementos. Es difícil ser categórico”, apunta el exguardameta.

Los 27 títulos de la UC

Nacional 1949

Nacional1954

Primera B 1956

Nacional 1961

Nacional 1966

Primera B 1975

Copa Chile 1983

Nacional 1984

Copa República 1984

Nacional 1987

Copa Chile 1991

Interamericana 1994

Copa Chile 1995

Apertura 1997

Apertura 2002

Clausura 2005

Nacional 2010

Copa Chile 2011

Clausura 2016

Apertura 2016

Supercopa 2016

Nacional 2018

Supercopa 2019

Nacional 2019

Nacional 2020

Supercopa 2020

Supercopa 2021

Los 26 títulos de la U

Nacional 1940

Nacional 1959

Nacional 1962

Nacional 1964

Nacional 1965

Nacional 1967

Nacional 1969

Copa Chile 1979

Primera B 1989

Nacional 1994

Nacional 1995

Copa Chile 1998

Nacional 1999

Nacional 2000

Copa Chile 2000

Apertura 2004

Apertura 2009

Apertura 2011

Clausura 2011

Sudamericana 2011

Apertura 2012

Copa Chile 2012

Apertura 2014

Copa Chile 2015

Supercopa 2015

Clausura 2017

Los 50 títulos de Colo Colo