La férrea postura del Mineduc ante el paro de profesores en Magallanes y las razones de Cataldo para no ir a la región

“Acá no se reconoce realmente la labor docente, siendo que las condiciones de vida en la Región de Magallanes son mucho más caras que en todo el resto del país. Nosotros nos levantamos de esa mesa (negociadora) hasta una próxima oportunidad en que realmente se hable del tema salarial (...) Queremos la presencia del ministro de Educación (Nicolás Cataldo)”.

Así de tajante fue con La Tercera Alicia Aguilante, presidenta regional del Colegio de Profesores de Magallanes, a la hora de referirse a la posibilidad de deponer el paro docente, que hasta este jueves suma 30 días de vigencia con el aumento salarial como principal requerimiento. Y como todas las comunas de Magallanes ya fueron traspasadas al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), la medida de presión implica que 12.000 estudiantes de la región homónima que van a colegios públicos no pudieran iniciar el año escolar normalmente.

El tema es que este miércoles el conflicto parecía llegar a su fin luego de que se informara que los dirigentes gremiales y sindicales habían consensuado con el SLEP Magallanes “una propuesta de protocolo con una serie de iniciativas que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”. Pero esto debía ser ratificado por el resto de los profesores pertenecientes al colegio regional, lo que no ocurrió. La noche de la misma jornada de miércoles, de hecho, desde el directorio regional aseguraron que aunque el protocolo establecía mejoras en las condiciones laborales y de infraestructura, no presentaba avances sobre los sueldos ni ahora ni a futuro.

Asimismo, los directorios comunales del gremio docente también pidieron que Cataldo llegue hasta la región. “Exigimos la presencia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga, en la zona, puesto que el seremi de Educación no posee las facultades para llevar al Ejecutivo la propuesta de aumento de asignación de zona para los docentes del SLEP Magallanes (...) Seguimos movilizados, hasta que la dignidad se haga costumbre”, señaló, por ejemplo, la directiva docente de Punta Arenas, comuna que tiene la mayor cantidad de profesores agremiados en la región.

Pero eso no mueve al ministro Cataldo. No por ahora, al menos, según revelan en su entorno, donde añaden que lo más clarificador respecto de esto es que hasta este jueves no tiene contemplado acudir a la región, como lo demandan los profesores. De hecho, tampoco ha ido Rodrigo Egaña, director de Educación Pública, que tiene a cargo la supervisión de los SLEP.

“Quien vaya dará la misma respuesta que ya dieron otros: no hay billetera para lo que están pidiendo”, cuentan otras fuentes. Los mismos entendidos aseguran que si desde La Moneda al secretario de Estado le llegan a dar la instrucción de acudir a la zona sur del país será para repetir lo mismo que ya expuso, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel: no hay plata. En el fondo, que lo que se puede acordar ya se acordó, y que lo que se puede responder a los profesores ya se dijo.

Esa postura ministerial, de hecho, ha quedado clara cada una de las veces que el propio Cataldo se ha referido al tema. “No tenemos ninguna posibilidad” de aumentar los sueldos de los profesores, dijo este martes en La Prensa Austral, mientras que en CNN ya había dicho que la movilización “tiene un grado de irresponsabilidad importante”. La dureza con los profesores es evidente, aun cuando se hayan sentado a conversar con ellos y se haya logrado el acuerdo de este miércoles.

Pero que se haya votado en contra colmó la paciencia de varios.

“Seguimos lamentando muy profundamente el hecho que se mantenga el paro en un contexto en el que no hubo una mesa de negociación en el sentido estricto. Es una demanda que emerge porque hay brechas salariales que los profesores identifican con los asistentes de la educación. No hubo un proceso como el que estamos llevando con el magisterio (de profesores) a nivel nacional que nos planteó una agenda de trabajo. Acá no, simplemente hay una demanda por subir los salarios. Frente a esa demanda, desde que empezamos a tener esta conversación siempre dijimos que no hay recursos para financiar esto. Se les dijo en enero, en marzo, ha estado presente en cada una de las conversaciones. Se los dijo el Presidente, el ministro Marcel”, se extendió este jueves el ministro.

Pero quizás si lo más relevante dentro del análisis es que el hecho de que Cataldo vaya, además, aunque pueda tener la voluntad de ir y que se evalúa constantemente, esto no asegura que el paro finalice. “Han sido superintransigentes”, comentan conocedores de las conversaciones para definir la estrategia con que se enfrenta este conflicto.

La lectura que hacen en el ministerio es que los profesores están pidiendo algo que no se puede lograr, calificando -puertas adentro- como inmoral su postura. Y que da lo mismo a quién tengan al frente mientras mantengan esa posición, recordando que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, ya ha estado dos veces en Magallanes intentando darle salida al paro.

Y si bien en algún punto de la crisis que vivió el SLEP Atacama se le criticó a Cataldo no acudir antes a la zona a tratar de destrabar el conflicto, la lectura que se hace en esta oportunidad es distinta. De hecho, el íntimo análisis que han efectuado los equipos del secretario de Estado es que esa vez, aunque fue una movilización en extremo extensa, algún mérito tenían los profesores para llevarla a cabo, entre la mala administración del SLEP y los problemas de infraestructura. Pero que en el caso de Magallanes los docentes solo piden más sueldo “a destiempo y solo porque vieron que los asistentes ganan más que ellos”.

Pero hay también otras razones del tipo prácticas. Desde la esfera del Mineduc apuntan que están ocupados de los problemas de un ministerio completo, que casos como el de Magallanes tienen secretarías regionales o la subsecretaria Arratia. Y que, además, el propio Cataldo está citado a diversas sesiones de la Cámara y el Senado para discutir proyectos educativos. Sin ir más lejos, entre lunes y martes de la semana que viene está convocado para participar de tres sesiones de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para continuar el debate sobre el FES.

Asimismo, la agenda del titular de Educación ha devenido en otras actividades y se mantendrá así: este martes participó del lanzamiento de ‘Diálogos Ciudadanos: “Hacia un nuevo financiamiento para la educación superior’, y este miércoles fue parte de la entrega de resultados del mapa nutricional de la Junaeb.

En la ecuación, además, no puede dejarse algo de lado: poco a poco hay profesores que se han descolgado del paro. Y eso es algo que, creen, podría seguir produciéndose a mayor escala, aunque el desgaste se ha descartado como estrategia. Este jueves, por ejemplo, el SLEP Magallanes informó que la Escuela Villa Las Nieves de Punta Arenas “retornará a clases a contar de mañana (viernes) con dos cursos para una reincorporación total del alumnado a partir del lunes 7 de abril”. Lo anterior “como consecuencia de la decisión de los profesores de retirarse del paro”. Esto implica que 586 menores podrán acudir a clases.

Pero no son los únicos. Este miércoles ya se había informado que Porvenir y Cabo de Hornos, otras dos comunas que pertenecen al SLEP, también retomarían sus actividades luego de que los profesores de ambas comunas informaran que sí aceptaban el protocolo de acuerdo. “Valoramos profundamente que en el caso de las comunas de Porvenir y Cabo de Hornos podamos avanzar en un acuerdo que permitirá, por un lado, destrabar el paro de brazos caídos y por fin retornar a la normalidad del servicio educativo en esas comunas, pero que además conlleva una serie de beneficios laborales y organizacionales. Esperamos que la misma tónica se replique en la comuna de Punta Arenas”, señaló el seremi de Educación, Valentín Aguilera.