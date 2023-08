“Las relaciones personales y de pareja no están quebradas”: la salida judicial que busca Carlos Ruiz en causa por violencia intrafamiliar

Carlos Ruiz Encina (60). Foto Juan Farias / Diario La Tercera

El ideólogo del Frente Amplio pidió poner término a la investigación que la Fiscalía sigue en su contra por lesiones en contra de su pareja. A juicio de su defensa se "sobreinterpretaron" los hechos y, además, ambos retomaron la relación, por lo que no es necesario mantener la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. El Servicio Nacional de la Mujer, por su parte, no pudo asumir la representación, pues la mujer no aceptó ayuda jurídica ni sicológica.