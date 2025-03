Los “neopiñeristas”, las autoridades de segunda línea del expresidente que hoy dan un paso al frente con Matthei

Más de 900 personas coparon el Teatro Oriente en Providencia durante el lanzamiento del “Plan de Acción Inmediata” de la candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei. Tanto en el discurso del jefe programático, Juan Luis Ossa, como en el de la abanderada, apuntaron de forma directa a la curva de aprendizaje del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La mención a ello no es al azar. Dentro del relato de la exalcaldesa de Providencia es apuntalar la idea de la experiencia en el Estado de Chile Vamos y la gobernabilidad que puedan ofrecer. Y eso vale tanto para el actual oficialismo como para los contendores de la misma derecha, Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Partido Republicano). De hecho, a estos últimos se les recrimina que en su principal “test de gobernabilidad” en el Consejo Constitucional, no lograron conducir el órgano a un resultado favorable.

En un video que se proyectó al inicio de la actividad -narrado por Matthei- señaló que “esto no se soluciona con discursos bonitos ni promesas que se las lleva el viento. Chile necesita soluciones reales y ahora. Por eso, estamos formando un equipo sólido, preparado y con experiencia. No venimos a improvisar ni a jugar con las esperanzas de la gente (…). Gabriel Boric prometió mil cosas que no pudo hacer. Los chilenos saben que las palabras vacías ya no sirven. No llegaremos a improvisar sino que a hacer que las cosas pasen. La gran diferencia con la izquierda que hoy gobierna el país es que sabemos gobernar y sabemos ejecutar”.

Lo mismo señaló Ossa, cuando explicó por qué el equipo programático viene trabajando desde hace casi un año. “No hay tiempo que perder, no podemos llegar al gobierno a improvisar”, acotó.

Por eso mismo, Matthei ha dotado su equipo de exfuncionarios de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, quienes estuvieron presentes en la jornada programática. En seguridad, figura el excoordinador de seguridad para la Macrozona Sur Pablo Urquízar, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones Álvaro Bellolio y el exdirector de Gendarmería nombrado por el exmandatario Cristián Alveal.

En el área de bienestar, está la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; el exministro de Educación, Raúl Figueroa; la exministra de la Mujer, Isabel Plá; el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, el exsubsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda y María José Abud, exsubsecretaria de Mujer.

Así, en desarrollo también está el exministro de Hacienda Ignacio Briones, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber, la exsubsecretaria de Ciencias Carolina Torrealba y la exministra de Agricultura, María Emilia Undurraga.

La tónica se repite en el equipo de bases institucionales con el exsubsecretario de la Segpres Máximo Pavez, el exministro Segpres Juan José Ossa, la exjefa de Relaciones Políticas e Institucionales de dicha repartición, Constanza Castillo y la exjefa de la División Jurídica de la Segpres, Fernanda Garcés.

De todas formas, la presencia de equipos del gobierno anterior ha sido una materia de constante controversia con el Partido Republicano. Arturo Squella. El timonel republicano ha asegurado un eventual gobierno de Matthei será una continuidad de Sebastián Piñera. “Ellos buscan tratar de asimilar los equipos de trabajo, lo que se estaban haciendo en ese entonces, y nosotros en el Partido Republicano tenemos una visión bastante crítica de cómo se enfrentó la delincuencia y la seguridad pública, en términos generales, en el segundo gobierno de Chile Vamos”, aseveró a inicios de esta semana.

En todo caso, ese calificativo está lejos de molestar a la propia Matthei. Ayer su discurso lo finalizó con una sentida mención al fallecido expresidente Piñera.

“El Presidente Piñera nos enseñó en el terremoto, en el rescate de los mineros, en la pandemia cómo se trabaja en serio. Tenemos los conocimientos. Tenemos experiencia. Pero sobre todo, tenemos sangre en las venas y pasión por nuestro país. Chile va a salir adelante. Con respeto, sin descalificaciones a los que piensan distinto, con profesionalismo, con rigurosidad, con honestidad, con todos ustedes, con este maravilloso equipo”, selló.