“Mi drama es Democracia Viva... Esto es solo el comienzo”: PDI encuentra chats entre Andrade y diputada Catalina Pérez previo a estallar el caso Convenios

Parte del futuro de la diputada Catalina Pérez se decide durante la jornada de este lunes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el marco de la audiencia donde el Ministerio Público busca desaforarla y así concretar su formalización en el marco del denominado caso Democracia Viva.

Y si bien la defensa de la parlamentaria ha insistido en que la solicitud que presentó el pasado 19 de diciembre el fiscal Cristián Aguilar se basa en meras especulaciones y rumores, por cuanto su único nexo con el caso -a juicio de ellos- sería relacionado con cuestiones políticas y mediáticas, el persecutor ha sido firme en que sería autora en tres delitos de fraude al Fisco.

Aquello quedó establecido, como expuso Aguilar durante la audiencia, tras la realización de una serie de diligencias, entre ellas la toma de declaración de colaboradores y también de la extracción y revisión de conversaciones entre los coimputados.

Fueron clave, como se expuso, conversaciones de WhatApp, aunque recientemente, el pasado 31 de enero, el Ministerio Público recibió de la PDI un informe que ratifica antecedentes y que les permiten sostener con claridad que hubo coordinaciones evidentes entre Pérez y quien fuera su pareja y mandamás de Democracia Viva, Daniel Andrade.

Como se lee en el informe de 174 páginas, al que La Tercera tuvo acceso: “(de) los antecedentes indicados, se puede advertir que Daniel Andrade y Catalina Pérez utilizaron la aplicación WeChat para realizar coordinaciones relacionadas con Democracia Viva”.

“Un problema a la vez”

Una de ellas, según el análisis policial, tiene que ver con un chat entre la congresista y su entonces pareja, Daniel Andrade, y se refiere a cuando estalló el caso en la prensa. Esta vez lo hicieron por We Chat, una aplicación de mensajería distinta a WhatsApp y a Telegram, por donde comúnmente intercambiaban mensajes y que comenzaron a usar -según el informe- el 30 de mayo de 2023.

01.JUN.023

05:28, Daniel Andrade: Te voy a dejar unas cosas que escribí ahora mientras… son como corriente de la conciencia. Tengo mucho cansancio. Me da pena y me da miedo salir al escrutinio público. Quiero algo más tranquilo. Poder conversar, compartir lo soñado, pero no tener problemas con estas cosas.

Quiero que seamos felices y a veces me agota la política. No termina de ser una actividad mezquina, poco constructiva. Quiero otra cosa, pero a la vez no puedo. No quiero más problemas, con estas cosas me dan ganas de irme al mundo privado, trabajar en una mina o algo por el estilo. SQM, Codelco, la nueva propuesta del litio, qué se yo. Me cansa que se malinterpreten las cosas, es algo constante y permanente. Pienso que quizás lo de Democracia Viva lo pillaron por LinkedIn y lo mismo del Ministerio de Defensa. Qué complejo todo. Tan complejo. No estamos haciendo nada malo, pero parece que hay que ocultarlo.

07:25, Catalina Pérez: Me gustó mucho lo que escribiste.

07:30, Daniel Andrade: Cuando puedas coméntame.

08:39, Daniel Andrade: Te extraño, y me asusta mucho lo de Democracia Viva.

08:40, Catalina Pérez: Pucha sí, exquisito, un problema a la vez. Tenemos que salir ahora de este cacho del pituto.

08:41, Daniel Andrade: Pero tú crees que va a seguir más? Yo pienso que lo más riesgoso en ese cacho es que me echen de la pega.

08:51, Daniel Andrade: Si me echan, tendremos que ver un plan. Pero es distinto a una wea que nos caguen públicamente.

08:52, Catalina Pérez: Sí, es verdad.

19:58:35, Daniel Andrade: Vi la nota de la segunda. Me llegó por muchos lados.

19:58:48, Catalina Pérez: Ya pu. Y?

20:00:00, Catalina Pérez: Realiza videollamada

En la conversación, Andrade se refiere a una nota en la que el diario La Segunda daba cuenta de que estaba asesorando al Ministerio de Defensa, lo que generó polémica y cuestionamientos respecto a qué pergaminos sustentaban dicha labor en esa repartición. Esto, teniendo en cuenta que su profesión es la de ingeniero civil.

Para el Ministerio Público estas conversaciones son de relevancia, ya que dan cuenta -según fuentes del caso- de que cuando se supo lo de la asesoría de Andrade a Defensa, una de las preocupaciones de la pareja es que eso llevara a la opinión pública a la fundación Democracia Viva.

“Estamos tratando de bajar una nota”

02.JUN.023

1:07:41, Daniel Andrade: Y ya sé que es un problema a la vez, pero si crees que deba dejar Democracia Viva tb dímelo. Lo importante exquisitaaaa es que estemos tranquilos y demos las peleas convencidos de lo que estamos haciendo. Es preferible terminar con las botas puestas creo yo.

1:12:52, Daniel Andrade: Creo que tb es importante no sentirse solos. Y responder colectivamente.

12:39:40, Daniel Andrade: Mi drama es democracia viva. Esto es solo el comienzo creo.

12:56:04, Catalina Pérez: Estamos tratando de bajar una nota de T13 ahora. Volvimos al estado de emergencia por aquí

12:57:50, Daniel Andrade: Y qué va a decir la nota? Lo mismo de la segunda?

12:58:37, Catalina Pérez: No sabemos, recién el Chris está llamando. Parlamentarios quieren oficiar se supone, eso estamos averiguando

13:01:32, Daniel Andrade: Yo creo que se debería meter alguien más de peso si no resulta que ustedes la bajen o directamente evaluar en serio mi renuncia.

13:06:28, Catalina Pérez: Queremos hablar con la periodista de la Subsecretaría. Porque ya, la nota va a salir. Porque los diputados van a oficiar. Y porque del canal nos dijeron que estaban también hablando con ella.

13:07:22, Daniel Andrade: Yaaa.

13:07:27, Catalina Pérez: Entonces para coordinar una salida común. Tienes su teléfono? Del canal nos dijeron que ella había dicho que efectivamente era una asesoría política.

13:08:23, Daniel Andrade: Yaa. Te mando por WhatsApp.