“Mi patria está en peligro ahora”: Igor Volobuev, el ejecutivo de la estatal rusa Gazprom que combate junto a Ucrania

Un ejecutivo del Gazprombank nacido en Ucrania abandonó su vida en Rusia para combatir la invasión impulsada por el Kremlin. Su nombre es Igor Volobuev, y trabajó como vicepresidente de la empresa, subsidiaria de Gazprom, la empresa estatal de gas ruso, y a los 50 años decidió abandonarlo todo y partir al combate.

En una entrevista con el medio independiente ruso The Insider, Volobuev contó las motivaciones tras tan drástica decisión. “Mi patria está en peligro ahora, y no puedo vivir esta vida tan conforme, tan bien alimentado, cuando mis familiares, conocidos y amigos están siendo asesinados”, aseguró.

Con él, ya son cuatro los altos ejecutivos de empresas rusas que han renunciado a todo, poniéndose del lado ucraniano luego de la invasión. A esto se le suman los “sospechosos” suicidios de oligarcas rusos, cuyos cuerpos son encontrados con armas en la mano y sus familias muertas. Volobuev descarta que se trate solo de suicidios.

El logo de Gazprombank en un edificio en Moscú. Foto: Reuters

“Esta visita es como un arrepentimiento. Quiero lavar mi pasado ruso, y quedarme en Ucrania hasta la victoria”, declaró Volobuev al medio ruso The Insider. El ejecutivo nació y creció en Okhtyrka, una ciudad de la región de Sumy, en Ucrania. “No podía ver desde esta barrera lo que Rusia le está haciendo a mi patria”, indicó.

Volobuev llevaba más de seis años como vicepresidente de Gazprombank, la tercera institución de crédito más grande de Rusia. En la empresa, una de las más afectadas por las sanciones de Londres y Washington, el ejecutivo alcanzó a trabajar 33 años. “Los rusos estaban matando a mi padre, a mis conocidos y amigos cercanos. Mi padre vivió en un sótano frío durante un mes. Las personas que conocía desde la infancia me dijeron que se avergonzaban de mí”, confesó a The Insider.

Respecto a la guerra, señaló que los culpables de esta no solo residen en el Kremlin. “Y este es un crimen por parte de Putin, el gobierno ruso y, de hecho, el pueblo ruso. Porque no es Putin quien mata a los ucranianos aquí, no es Putin quien viola mujeres. Este es el pueblo ruso. Y yo también, aunque ucraniano por nacionalidad, soy responsable de ellos”, aseveró el ejecutivo.

En otra entrevista, con el medio ucraniano Liga.net, señaló que había volado a Ucrania el 2 de marzo, encontrándose así con las Fuerzas de Defensa Territorial en Kiev. No tiene mucha experiencia de combate, pero sí “el deseo de defender mi país. En la medida que pueda, lo defenderé”, afirmó Volobuev. Hasta el momento, no hay claridad sobre si el ejecutivo renunció a Gazprombank antes de ir a Ucrania, o sencillamente abandonó su puesto de trabajo sin más.

Igor Volobuev, en su puesto como vicepresidente de Gazprombank. Foto: AP

Con Volobuev, ya son cuatro los altos funcionarios de la economía rusa que han abandonado el país debido a la invasión. Lo mismo hizo el primer vicepresidente del consejo de administración de SberBank, el mayor grupo bancario ruso, Lev Khasis, y Andrei Panov, vicepresidente también de Aeroflot, la aerolínea nacional rusa.

Pero el que más repercusiones causó con su dimisión fue Anatoly Chubais, vinculado al Kremlin desde los tiempos de Boris Yeltsin. Conocido por organizar las privatizaciones de empresas públicas en los años 90, era asesor del Presidente Vladimir Putin en cuestiones medioambientales. A finales de marzo, abandonó el país y se fue a Turquía.

La posición de los oligarcas frente a la guerra rusa en Ucrania no está del todo cuadrada con la visión del Kremlin. Por ejemplo, el magnate del acero Vladimir Lisin señaló: “No entiendo por qué Putin quería invadir Ucrania, creo que fue algo malo para los negocios”. En el mismo rubro acerero, la empresa Lukoil PJSC anunció hace unos días la renuncia de su director ejecutivo, Vagit Alekperov.

La semana pasada, Oleg Tinkov, el multimillonario fundador de banco digital ruso Tinkoff Bank, criticó lo que calificó la “guerra demente” de Rusia en Ucrania e instó a Occidente a ayudar a Putin a encontrar una salida para “detener esta masacre”. Se trata de uno de los rusos de más alto perfil que han condenado públicamente las acciones del mandatario, dijo entonces la BBC.

Soldados de las Defensas Territoriales Ucranianas. Foto: AP

En los últimos meses, una serie de suicidios de oligarcas rusos ha puesto en duda el apoyo de este sector de la sociedad a la invasión rusa. Por lo demás, también se ha puesto en duda si se trataban de suicidios o puestas en escena: hace unos días se encontró el cuerpo del millonario Sergei Protosenya, que según la versión oficial se habría quitado la vida luego de dar muerte a su mujer e hija. El ruso era un miembro destacado el consejo de la empresa Novatek.

Sin embargo, no es el primer caso en que, después de la guerra, un millonario se mata luego de asesinar a su familia: otro ejecutivo de la empresa de Volobuev, Gazprombank, fue encontrado en un lujoso departamento de Moscú, con un arma en la mano y los cadáveres de su mujer embarazada e hija. De 51 años, Vladislav Avayev es sindicado por los investigadores como el culpable de un asesinato-suicidio.

Para su excolega, Volobuev, las explicaciones oficiales de la muerte de estos millonarios no son suficientes. “Creo que fue una puesta en escena. Quizá Avayev sabía algo y representaba un peligro”. Otro caso de un funcionario quitándose la vida tuvo lugar el día siguiente de la invasión, el 25 de febrero, cuando el cuerpo de Alexander Tyulyakov, el director general adjunto del Centro de Asentamiento Unificado para la Seguridad Corporativa en Gazprom, fue encontrado colgando de una viga en una casa de campo cerca de San Petersburgo. Esa vez, existía una carta anunciando la decisión de poner final a su vida.

Según Euronews, ya ascienden a seis los oligarcas rusos que han fallecido en extrañas circunstancias prácticamente desde que estalló el conflicto. Todos tenían en común su vinculación al Kremlin, su inmensa fortuna, su relación con el gas ruso y una postura contraria a la guerra en Ucrania.