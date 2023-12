“¿Mi primera chamba?”: la factura número 1 de Democracia Viva que RD iba a rendir ante el Servel como gastos de campaña

En febrero pasado Revolución Democrática comenzó a prepararse para la elección de consejeros constitucionales. Para levantar información y poder construir una estrategia comunicacional contrató una organización cercana: la Fundación Democracia Viva. Sin embargo, y al estallar el denominado caso líos de platas, la factura por el pago de ese servicio que iba ser rendida ante el Servel para el reembolso de los gastos de campaña, revelaría que Daniel Andrade, presidente de la ONG y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta -ambos militantes- mintieron a la directiva del partido.

Esa situación es algo que expuso el propio partido en el marco de la investigación que sigue el Ministerio Público en contra de la fundación dirigida por Daniel Andrade y los tres convenios alcanzados con el Ministerio de Vivienda en Antofagasta. Y es que en julio pasado, la abogada de RD, Libertad Triviño, envió un escrito al fiscal Cristian Aguilar entregando nuevos antecedentes.

Dicho escrito era para dar cuenta que RD emitió una factura a la organización actualmente cuestionada, por lo cual le entregaron más antecedentes “y se explica a qué concepto corresponde la mencionada factura y la importancia de la misma en los hechos de la causa”.

El partido explica que contrataron por $4 millones a la ONG para la realización de focus group para contar con insumos para elaborar una estrategia electoral. En ese sentido, afirman que contrataron a la organización por ser la mejor oferta económica. Sin embargo, antes del pago el denominado caso líos de plata estalló y consigo quedó al descubierto la versión de Andrade y Contreras respecto a la idoneidad y experiencia con la que contaba la fundación.

El primer servicio rendido

En abril, Revolución Democrática realizó el primer pago por un millón de pesos a la persona jurídica de Democracia Viva por el estudio realizado, quedando pendiente otros tres millones que serían pagados a través una factura una vez que el Servel realizara la devolución por el pago de votos.

Aquello quedó expuesto en uno de los correos que constan en la carpeta de investigación, en la cual Daniel Andrade el 13 de abril envió un mail al partido señalando que “los dejo en contacto para poder llevar adelante la generación de la factura para el posterior pago cuando llegue el reembolso de los votos. Marcelo es el encargado de finanzas de Democracia Viva. Te pido por favor Manuel que puedas indicar qué debemos hacer para la factura, datos, plazos, fechas, etc”.

Aunque antes de que se concretara ese pago, y que se conocieran -el 26 de junio- los millonarios convenios entre la misma ONG y la seremi de Vivienda la directiva se reunió con Andrade y Contreras. El 6 de junio, los dirigentes de RD pidieron que ambos entonces militantes explicaran, entre otras cosas, si es que la fundación contaba con experiencia para realizar los trabajos en los campamentos.

En esa cita, según el escrito, tanto Andrade como Contreras “les aseguraron que Democracia Viva tenía experiencia en ese ámbito y que todo había sido visado legalmente por el ministerio, incluyendo la relación entre ambos”.

Pero días después Manuel Inostroza, administrador de fondos del partido, informó que en mayo la organización dirigida por la expareja de la diputada Catalina Pérez había enviado la factura por los tres millones pendientes. En esa línea, el escrito enviado al fiscal advierte que aquello “fue un antecedente muy relevante puesto que el hecho de que la factura sea la Nº1 significaba que lo señalado por los Sres. Contreras y Andrade acerca de la experiencia de Democracia Viva en el rubro urbanístico, probablemente no era cierto. Esto significó un aumento de las sospechas acerca de que algo no estaba bien y se fundaban los cuestionamientos de la fundación en cuanto institución”.

A raíz de esos cuestionamientos, el partido decidió rechazar la factura y consigo no se pagó. “En otras palabras, Revolución Democrática no ha querido correr el riesgo de entregarle dinero a una Fundación cuestionada y cuyos miembros, especialmente su presidente, el Sr. Daniel Andrade, fue expulsado del partido y se encuentra siendo investigado penalmente. En cualquier caso, a riesgo de ser redundante, el pago de la factura significaría que Revolución Democrática desembolsaría dinero para la Fundación, no al revés, por lo que no podría siquiera plantearse la hipótesis de financiamiento irregular de la campaña”, agrega el escrito.

Lo anterior, pese a que una vez estallado el caso líos de plata, Andrade le insistió al partido que este pago se realizara.

“Hay un tema con Democracia Viva”

La factura de Democracia Viva a RD es algo que también se habló en la interna del partido. El 13 de junio en el grupo de WhatsApp llamado “Directiva Nacional RD” se habló de qué hacer con el documento tributario, tomando así la decisión de no pagarlo.

Según consta en los antecedentes de Fiscalía, la conversación fue:

Sofía Valenzuela: “Querides, estoy viendo el tema con Manuel de la factura por pagar a Democracia Viva a la campaña. Manuel no cachaba el contexto (de) la situación con Antofa y me plantea que es súper delicado. Que recomienda bajar esa factura y por último que paguemos como partido, con platas nuestras, los 3 palos que quedaron por pagar. Tiene tiempo hasta el viernes para poder hacerlo. @AraceliFarías, Ari @Edson Dettoni ¿no sé si podríamos juntarnos por zoom hoy a las 17:00 hrs brevemente con Manuel y poder zanjarlo?”.

Días después, el 22 junio, Valenzuela volvió a hablar en el grupo:

Sofía Valenzuela: “Hay un tema con Democracia Viva que debemos abordar en la tarde. Me están preguntando por boletas de Democracia Viva en las candidaturas recientes. Entiendo no tenemos de candidaturas, pero está el tema de la factura. Manuel recomienda que en el contexto actual no paguemos no más, pero son temas que deberíamos hablar con ellos porque, si no lo cuadramos, nos va a reventar igual”.

Lorena Cisternas: “Yo también creo que no deberíamos tener nada que ver ni con boletas particulares ni menos con factura emitida desde nadie con vinculación a la fundación”.

Sofía Valenzuela: “Mi tendencia es a trasparentar todo con el CPN para que después no nos rebote, pero en estricto rigor es gasto de campaña que estamos transfiriendo al partido, eso no corresponde y, si se llega a filtrar, es delicado”.

Juan Ignacio Latorre: “Claro, mejor ordenar primero la info. No mostrar cosas que no son necesarias por ahora”.

Lorena Cisternas: “A mí me preocupa que la decisión de contratar a Democracia Viva fue del equipo de campaña y Tomás Flores también está vinculado a la fundación. Esa decisión no pasó por la DN (Directiva Nacional)”.

Matías Sembler: “Y el estado actual es de no pago, pero ellos emitieron la factura, entiendo”.

Lorena Cisternas: “Entendí que Manuel pediría anulación. No sé en qué está eso”.

Sofía Valenzuela: “Con Daniel habló y estaba de acuerdo. Se sacó la factura de la rendición, pero quedó de hablar con el administrador de la fundación. Daniel le dio el contacto para resolver cómo se haría el pago final, (pero) hasta ahora no se había podido contactar. Hay que cerrar bien si se paga o no y efectivamente ver que esa factura se haya anulado. Voy a reu al Servel y veo a Manuel”.