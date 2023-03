Ni perdón ni olvido: senadores en alerta por nombramiento de exconvencionales en cargos de ministros o subsecretarios

Un trascendido corrió rápido ayer por el Congreso.

Posiblemente a horas de que el Presidente Gabriel Boric ejecute un nuevo cambio de gabinete, que involucre la llegada de nuevos ministros y subsecretarios, algunos senadores reaccionaron con incomodidad e, incluso, molestia ante la versión de que exintegrantes de la disuelta Convención Constitucional -cuya propuesta de Carta Fundamental fue rechazada en el plebiscito de septiembre del año pasado- asuman roles de primera línea en el gobierno.

En el Senado, hay un grupo mayoritario de sus miembros que aún no olvida ni perdona la ofensiva de los exconvencionales que intentaron disolver o, al menos, refundar la Cámara Alta.

Si bien ciertos exconvencionales ingresaron al gobierno en calidad de asesores de la ministra del Interior, Carolina Tohá, como Ricardo Montero (PS) y Constanza Schönhaut (Convergencia Social), si llegasen a convertirse en ministros o subsecretarios tendrían una mala recepción de parte de ciertos senadores, adelantan algunos parlamentarios. A ellos se sumaban otras exconstituyentes como Bárbara Sepúlveda (PC), Marcos Barraza (PC) y los frenteamplistas Jaime Bassa y Fernando Atria, quienes son figuras influyentes en sus respectivos sectores políticos y podrían figurar como potenciales cartas para ingresar a un gabinete.

“Si el Presidente, que tiene todas las facultades de hacerlo, actúa con responsabilidad con los procesos que le vienen para su propio gobierno, creo que no va a cometer el error de provocar una vez más al Senado nombrando a exconvencionales que justamente vieron en el Senado una forma de destruir la institucionalidad del país por un lado. Sería una señal muy clara de que no tiene ningún ánimo de querer mejorar las relaciones con el Parlamento”, señaló el senador socialista Fidel Espinoza.

“Es cosa de que le pregunte a otros senadores que escucharon que querían nombrar incluso al señor Montero. Eso quiere decir que la ministra del Interior está detrás de eso y me parecería extremadamente grave y una nueva ofensa y provocación a quienes queremos que nos vaya bien en los próximos años como Gobierno”, añadió Espinoza.

En términos más sutiles, su par y vicepresidente PS, Alfonso de Urresti, quien asumió la jefatura de bancada, añadió que “creo que los cambios tienen que ser para reforzar, para convocar nuevos actores, para tener experiencia y no simplemente para sillitas musicales”.

El jefe de senadores de la UDI, Iván Moreira, quien también tuvo conocimiento de las mismos trascendidos, expresó que “no entiendo cómo el Gobierno se sigue pegando en la cabeza, frase que dio a conocer hace mucho tiempo una ministra de Estado”. “Sería una demostración de que el Gobierno se contradice permanentemente, cuando dice que quiere transparencia, probidad, que no haya cuotas políticas. Lo que trata de hacer el gobierno es traer a exconvencionales para pagar favores políticos y no gestión. Por eso yo no le creo nada al Presidente”, remarcó el gremialista.

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, comentó que “sería altamente complejo que el Presidente nombrara a un exconvencional, no me cabe la menor duda que el gobierno debiera alejarse lo más posible del anterior proceso constituyente. Nombrar a uno de los integrantes de la antigua Convención es no entender el mensaje de la ciudadanía con el plebiscito de salida y el 62% de la votación”.

Otros integrantes de la Cámara Alta que son parte del Socialismo Democráctico y del mundo falangista al ser consultados por La Tercera prefirieron no opinar del tema, aunque admitieron que sería una señal compleja.