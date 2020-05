No sólo Felipe Larraín: Las 30 exautoridades que saltaron del sector público y hoy mantienen cargos en el privado

La semana pasada, el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín se sumó al directorio de Cencosud, conglomerado minorista de propiedad del empresario Horst Paulmann, que opera las cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel y las cadenas de tiendas de departamento Paris y Johnson. El arribo llamó la atención de parlamentarios de oposición que cuestionaron duramente el arribo del ex secretario de Estado -quien también tiene un cargo en Clapes UC- al mundo empresarial, a seis meses de que dejara el gabinete de Sebastián Piñera, en plena crisis social y política.

Pero Larraín no es la única exautoridad de gobierno o estatal que actualmente ocupa un escaño como director en una empresa. Por ejemplo, los grandes grupos económicos de Chile -como los vinculados a las familias Matte, Angelini y Luksic- suelen contar entre sus directivos a expertos en macroeconomía. Las decisiones de sus negocios son supeditadas a los vaticinios de las perspectivas del mercado y si tuvieron un pasado por el sector público resultan ser más apreciados.

En una revisión realizada por La Tercera PM acotada a 61 empresas IPSA e IGPA, al menos 30 son los casos de ex autoridades que pasaron por el sector público, siendo ministros, fiscalizadores y hasta superintendentes que hoy se desempeñan en labores directivas. Los nombres se remontan incluso al régimen de Augusto Pinochet.

Pinochet y el avance de sus ex funcionarios

El caso más emblemático como asesor de grandes grupos económicos es el del ex ministro de Hacienda, Hernan Büchi Buc (1985-1989). El ex candidato presidencial y que fuera pieza clave en el proceso de privatizaciones de empresas públicas, actualmente conforma los directorios de Quiñenco, SQM, Banco de Chile y Falabella. En este último conglomerado controlado por las familias Del Río, Solari y Cuneo ocupa un escaño como director desde 1996. A la fecha, es el segundo director de mayor antigüedad en el cargo después de Sergio Cardone Solari, quien también es presidente de Mallplaza, filial de Falabella.

Al igual que Büchi, Gerardo Jofré, quien fue su asesor en Hacienda, también pasó por la aulas de Universidad Católica y fue compañero del propio Presidente Sebastián Piñera. También fue jefe dde coordinación sectorial y jefe de Planificación de Odeplan. Entre 2010 y 2014 fue presidente del directorio de Codelco. Actualmente es director de CAP y Enel Chile, y fue director de LATAM Airlines hasta 2016.

Igualmente durante régimen militar, Jorge Selume Zaror se desempeñó como director de Presupuestos entre los años 1984-1989. Desde 2004 a la fecha, el economista de la Universidad de Chile y con post grado de la Universidad de Chicago ocupa un escaño como director de Itau Corpbanca. También es director de la Clínica Indisa.

Ministro de Minería, secretario general de gobierno, presidente del Banco Central, embajador de Chile en EE.UU. y canciller. Todos esos cargos tuvo el abogado Hernán Felipe Errázuriz entre 1981 y 1990, más de la mitad de la régimen de Augusto Pinochet. El diplomático -también histórico consejero de Libertad y Desarrollo- mantiene un cargo como director de Enel Distribución desde hace varios años, el que fue confirmado en su última junta de accionistas del pasado abril. Errázuriz es, a la vez, presidente del directorio de Chilena Consolidada Seguros de Vida y Chilena Consolidada Seguros Generales.

Concertación

Entre 1995 y 1999, Pablo Cabrera Gaete -tras una larga carrera diplomática en distintas representaciones chilenas alrededor del mundo- cruzó la frontera y tomó un cargo político. Bajo la administración de Eduardo Frei, ofició como subsecretario de Marina, tras lo cual retomó sus responsabilidades en RR.EE. como embajador de Chile en Londres (1999-2000), Moscú (2000-2004), Beijing (2004-2006) y la Santa Sede (2006-2010). En 2015, Cabrera fue nombrado director de Enel Chile, cargo que mantiene hasta hoy.

La economista Vivianne Blanlot Soza, es directora de Colbún (2012) y Empresas CMPC (2016). La también militante PPD fue directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, subsecretaria de la Comisión Nacional de Energía y ministra de Defensa de Chile entre 2006 y 2007.

Justamente uno de los fundadores del Partido Por la Democracia, Jaime Estévez, ha desarrollado una amplia carrera empresarial luego de dejar su último cargo en el Estado: el de ministro de Obras Públicas (2005-2006), al que saltó luego de pasar por la presidencia de BancoEstado (2000-2005) durante el mandato de Ricardo Lagos, de quien fue un estrecho asesor. El también exdiputado fue director de Endesa y presidente de Cruzados ADP entre 2010 y 2014. Desde 2007 y hasta hoy, es director del Banco de Chile.

José Pablo Arellano Marín, es director del Banco BCI desde marzo de 2011. El economista Cieplan y militante DC fue también Director Nacional de Presupuestos, Ministro de Educación, Presidente Ejecutivo de Codelco y Presidente de Fundación Chile entre los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei.

René Cortázar es otra figura de la Democracia Cristiana que ha desarrollado carrera en el ámbito privado es el ex ministro de Transportes del gobierno de Patricio Aylwin y Michelle Bachelet. A la fecha es director de Inversiones La Construcción, holding controlado por la Cámara Chilena de la Construcción. Anteriormente fue presidente del directorio de Canal 13 de propiedad de Andrónico Luksic. Igualmente Fernando Coloma, ex superintendente de Valores y Seguros actualmente es director de ILC.

Piñera 1 y 2

Pero es de los dos periodos de Piñera de donde vienen la mayor parte de directores que alguna vez tuvieron cargos políticos.

Además de Felipe Larraín, otro ex miembro del gabinete del primer gobierno de Piñera es Félix de Vicente Mingo, ingeniero comercial de la Universidad Católica, que durante 2013 y 2014 estuvo a cargo de la cartera de Economía. Anteriormente se desempeñó como director de Promoción de Exportaciones (ProChile), entidad dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y desde marzo de 2018 es director de Banco Santander Chile.

Ocurre lo mismo con Loreto Silva, abogada de la Universidad de Chile, que ingresó al gobierno como subsecretaria de Obras Públicas en 2010 y culminó como ministra de dicho estamento en 2014. Hoy no solo es socia del estudio que fundaran los abogados Jorge Bofill y Ricardo Escobar -ex director del Servicio de Impuestos Internos ente 2006 y 2010-, sino que también es directora de Aguas Andinas y presidenta de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Además desde agosto de 2019 es directora de Barrick, minera canadiense detrás del megaproyecto Pascua Lama.

En la mayor sanitaria de nuestro país, Silva comparte directorio con el ex ministro de Agricultura y ex Intendente de La Araucanía Luis Mayol. El militante de RN y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) actualmente también es director de Puerto Caldera, Viñas VFC, y MÁS Recursos Naturales S.A.

Pero el listado sigue. Otro de los protagonistas del primer gobierno de Piñera que ocupa un escaño como director en una empresa reconocida es el ex ministro de Interior y de Defensa, el abogado Rodrigo Hinzpeter, quien es director de CCU -controlada por la familia Luksic y Heineken- desde julio de 2015 a la fecha. El 3 de abril de 2014, un mes después de salir del Ejecutivo, asumió como gerente Legal de Quiñenco, holding de negocios del Grupo Luksic.

Bajo la misma alma máter que Hinzpeter, en la Universidad Católica, también estudió Laurence Golborne. El ingeniero civil industrial luego de ser por años gerente general de Cencosud aceptó la propuesta de sumarse al primer gobierno de Piñera en donde participó como ministro de Minería, Biministro de Minería y de Energía y ministro de Obras Públicas. Luego de su frustrada carrera presidencial volvió de lleno al mundo privado y desde abril de 2013 a fecha es director de la matriz de multitiendas Ripley -Ripley Corp- controlada por la familia Calderón Volochinsky. Actualmente es también director de la minera no metálica SQM -ligada a Julio Ponce Lerou y la china Tianqi- y Construmart -cadena de ferretería de propiedad del fondo de inversiones Hammer. Además es director de Arrigoni Metalúrgica.

Quien fuera la mano derecha de Laurence Golborne antes, durante y después de ejercer como ministro en el primer gobierno de Piñera -y también durante su frustrada campaña presidencial-, la ingeniera comercial Luz Granier, militante de RN, también ejerce dos importantes directorios en la actualidad. También subsecretaria de Servicios Sociales entre 2013 y 2014, hoy está en la mesa de la Clínica Indisa y de Colbún, como directora independiente.

Otra exsubsecretaria de la primera administración de Piñera, la economista Soledad Arellano, también figura como directora. Se trata de Enel Generación, donde llegó en enero de 2019, mientras se desempeña como vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Arellano fue subsecretaria de Planificación y luego de Evaluación Social entre marzo de 2010 y marzo de 2014.

Hernán Cheyre, ingeniero comercial de la UC y máster en Economía de la Universidad de Chicago, fue ex vicepresidente de Corfo durante la primera administración Piñera. Es director de Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM Chile), holding controlador de Aguas Andinas. Ahí comparte la mesa -aunque en calidad de director suplente- con Carlos Mladinic, economista de la Universidad de Chile, quien fue ministro de dos carteras durante el gobierno de Eduardo Frei. Durante el gobierno de Ricardo Lagos fue consejero del Banco del Estado, presidente del Sistema de Empresas Públicas y del directorio de TVN.

Fernando Echeverría es recordado por su fugaz paso -de sólo tres días- por el ministerio de Energía, cargo al que llegó en julio de 2011, tras 14 meses al frente de la intendencia de Santiago. Por conflictos de interés con la cartera, el militante de RN debió salir del ministerio, y un año después, como presidente del directorio de la empresa de ingeniería, construcción y desarrollo inmobiliario Echeverría Izquierdo, lideró su debut en bolsa. Hoy sigue siendo su cabeza.

El sucesor de Echeverría en Energía fue Jorge Bunster, donde estuvo entre el 3 de abril de 2012 y el 11 de marzo de 2014. Al recibir el llamado de Piñera, puso fin a 18 años como gerente general de Empresas Copec –holding del Grupo Angelini-, y actualmente se desempeña como director de Arauco, brazo forestal y papelero del mismo conglomerado.

En Arauco, Bunster comparte directorio con otro ex ministro. Se trata de Alberto Etchegaray, quien es director de la compañía desde el 11 de abril de 1994, habiendo ocupado el cargo de presidente del directorio entre el 4 de enero de 2005 y el 4 de mayo de 2007. El Ingeniero Civil de la Universidad Católica, socio de Domet Ltda., también es director de Salfacorp S.A. Entre los años 1990 y 1994 se desempeñó como ministro de Vivienda, durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Quien fuera intendente de la región de O’Higgins y ministro de Vivienda durante estos cuatro años, el ingeniero civil y académico Rodrigo Pérez Mackenna, es actualmente director de SMU, propiedad de la familia Saieh, y que maneja las cadenas de supermercados Unimarc, Alvi, Ok Market, entre otros. Pérez Mackenna -cercano a la UDI- es también Presidente del Directorio BTG Pactual Administradora General de Fondos y consejero de Libertad y Desarrollo.

En tanto, Anita Holuigue actual presidenta del directorio de Televisión Nacional, también es directora de Parque Arauco de propiedad del Grupo Said.

Expertos en macroeconomía

Por su parte, del Banco Central también han salido rostros de importantes directorios. En este grupo de expertos en macroeconomía figura Vittorio Corbo. El expresidente del Banco Central entre los años 2003- 2007, asumió como director de CCU en abril 2012, cargo que desempeña en la actualidad. Igualmente fue director de la Compañía de Seguros SURA-Chile. También es asesor de diversas empresas nacionales y extranjeras.

El economista Jorge Desormeaux, entre 1999 y 2009 fue vicepresidente del consejo del Banco Central. Desde 2011 es director de Viña Concha y Toro.

El expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, también ha concentrado varios directorios desde que dejó esa institución en diciembre de 2016. Actualmente, el economista -que formó parte de los equipos programáticos de la candidatura presidencial de Piñera y también es investigador senior del Centro de Estudios Públicos- es parte del directorio de la empresa constructora Besalco, Coca Cola Andina (desde abril de 2018), y Banco Santander. José de Gregorio, quien también ocupó el máximo cargo en el Banco Central entre 2007 y 2011 (donde además fue vicepresidente y consejero), es director de la Sudamericana de Vapores. El reputado economista ligado a la Democracia Cristiana, es también el decano de la facultad de Negocios de la Universidad de Chile, y entre marzo de 2000 y junio de 2001 fue triministro de Economía, Minería y Energía durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Por ocho años -entre 2007 y 2015- Ramiro Mendoza tuvo el cargo de Contralor General de la República. Dos años después de su salida, el ahora decano de la facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez decidió integrarse al equipo programático de Sebastián Piñera, para la elección de 2017. Durante el actual gobierno, ha oficiado como asesor y también como presidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado, cargo que mantiene hasta hoy. En términos empresariales, Mendoza se activó en 2016 -un año después de salir de la institución ubicada en Teatinos- para asumir como director de CMPC, Consorcio Financiero y Clínica Las Condes. Hasta hoy sigue siendo director de CMPC, cargo por el que incluso se enfrentó con el fiscal nacional Jorge Abbott en 2017, cuando señaló que la empresa “no es corrupta”.