Presidente de Municipios Rurales responde a ministro Valenzuela: “Vamos a seguir lloriqueando por defender a nuestros vecinos”

Las reacciones desde los municipios rurales no se hicieron esperar. Luego de que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dijera este lunes “dejémonos de llorar, los municipios tienen más plata porque con el royalty minero les metimos plata a los municipios rurales”, las comunas aludidas sacaron la voz casi al unísono.

Sus declaraciones en entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, generaron un inmediato rechazo por parte, precisamente, de alcaldes de comunas rurales, quienes cuestionaron tanto el tono del secretario de Estado como su visión sobre la seguridad en estos territorios, especialmente tras los recientes hechos ocurridos en Graneros, donde un matrimonio fue asaltado y asesinado en su domicilio.

Uno de los más críticos en ese sentido es el alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Jaime Escudero (ind.), quien reprocha la actitud del ministro y le responde.

El ministro usó la frase “dejémonos de llorar” a propósito de los recursos para enfrentar la seguridad de los municipios rurales. ¿Qué piensa de ese tono?

Le digo al ministro que vamos a seguir “lloriqueando” por defender los derechos de nuestros vecinos. Vamos a seguir “lloriqueando” por tener más atribuciones, por tener mayor presupuesto y por conseguir más seguridad en las zonas rurales. Hoy día no solo los vecinos están expuestos a la inseguridad, sino también los empresarios agrícolas, que ven con temor el trasladar sus productos, que sus bodegas sean robadas y que la violencia se normalice.

¿Cómo interpreta ese tipo de palabras por parte de una autoridad de gobierno?

Quiero entender que el ministro estaba pensando en la Sociedad Nacional de Agricultura, que representa a grandes empresarios. Aquí no estamos hablando de agricultores con grandes sumas de dinero, estamos hablando de comunas que apenas pueden financiar su salud y educación.

El ministro también dijo que los municipios rurales tienen más recursos gracias al royalty minero y que estos fondos podrían destinarse a seguridad.

Aunque yo quiera destinar esos recursos a seguridad no puedo contratar más gente. Hay una planta municipal que nos limita, y los funcionarios municipales para ejercer esas labores deben tener responsabilidad administrativa, seguro, y cumplir con una serie de requisitos. Aunque tuviéramos la plata no podemos. Por eso, más que esas declaraciones, lo que necesitamos es que el gobierno nos ayude, que le dé celeridad a la ley de seguridad municipal y que los parlamentarios se pongan de acuerdo para resolver este problema. Nosotros recibimos el royalty, sí, pero un ejemplo: en Pirque, solo para trasladar a nuestros niños al colegio nos gastamos más de un millón de dólares al año. Y el royalty nos entrega 300 millones de pesos. Si bien es un aporte que nos sirve, no nos cambia la vida. Las comunas urbanas reciben cuatro veces más que nosotros.

¿Cómo describiría la situación de seguridad en las comunas rurales?

Estamos sobrepasados, se nos movió la agenda. Si nuestra mayor preocupación en las comunas rurales eran el transporte y la conectividad, de repente la tipología del delito cambió y los delitos aumentaron, y eso se volvió una prioridad. Comunas que no estaban preparadas para esto se han visto afectadas.

¿Qué factores explican este aumento?

Creemos que el Plan Calle Sin Violencia, que en su momento fue visto de buena manera, generó un efecto globo: apretaron las comunas urbanas y la delincuencia se desplazó hacia las rurales. Sumado a lo anterior, para llegar a un sector rural podemos demorar media hora o más. Nuestra realidad es totalmente distinta y por eso tenemos una AMUR, porque tenemos que ver los delitos de otra manera. Antes uno de los problemas en el mundo rural era la seguridad, pero no con este nivel de violencia. Hoy nos ha caído este flagelo con delitos de una tipología que nunca habíamos visto.

¿Desde la AMUR han planteado propuestas específicas para mejorar la seguridad en estas zonas?

Sí. Hace diez días nos reunimos con el general director de Carabineros junto con la alcaldesa de Calle Larga y le contamos que en su comuna hay un solo retén. Esa es la realidad de muchas comunas rurales. El general se comprometió a aumentar la cantidad de radiopatrullas en nuestras comunas. Además le pedimos que evaluara la reincorporación de suboficiales en retiro que aún están en condiciones de seguir cumpliendo funciones.

Actualmente se está discutiendo la Ley de Seguridad Municipal. ¿Qué postura tienen los municipios rurales frente a esta iniciativa?

Queremos que salga rápido. Puede que tenga cosas por mejorar, pero la necesitamos ya. No queremos que los parlamentarios sigan retrasando la discusión. Obviamente nos preocupa el financiamiento. Estamos acostumbrados a que el Congreso apruebe leyes sin financiamiento, pero lo más importante es que, con o sin plata, hoy día ni siquiera tenemos atribuciones para contratar más personal municipal. Nos gustaría que en la discusión de esta ley se incluyeran armas no letales para los funcionarios municipales, porque es una herramienta que podría ayudarnos a reforzar la seguridad local.