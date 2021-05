(Rebaraje 1) Matthei se baja de la presidencial y en la derecha se instala duda sobre hacer primarias... Lavín con poca infantería

Los planes que habían hasta ayer ya no sirven, o al menos están en duda hasta que esto no termine pasado mañana a la medianoche, cuando se inscriban las primarias (y después aún hay una ventana para retirar nombres). La catastrófica derrota sufrida por la derecha anoche puso el mapa presidencial de cabeza porque con los negros resultados en mano ahora el gobierno está con la idea de que Chile Vamos de verdad sopese desechar la primaria presidencial, saltarse dos meses de competencia y más divisiones y zanjar ya que el sector vaya con un solo candidato a la presidencial.

Esto empezó anoche, con asesores y ministros del comité político de La Moneda -según dicen allá- que comenzaron a plantear a la directiva UDI repensar todo esto para evitar un desgaste que desangre más, si eso fuera posible, al sector luego de quedar muy por debajo del tercio en la Convención Constituyente y de ser arrasados en las gobernaciones y alcaldías. Pero hasta este mediodía la idea era rechazada (fuera de micrófono) en la mesa que capitanea Javier Macaya, y por varios de los otros precandidatos del bloque.

Lo único claro al momento de cerrar esta nota que es que el consejo general se hará sí o sí -aseguran en el partido- a las 18 horas de hoy. Temprano en la mañana no habían decidido si poner en votación las dos preguntas: si ir con uno o con dos, y en caso de dos, si ir con Joaquín Lavín y Evelyn Matthei. La gente de Macaya había estado conversando con la recién reelecta alcaldesa esta mañana, y de ambos lados sostenían -entre las 11 y 12 horas- que ella no había expresado en términos concluyentes si sigue o no en carrera.

Pero ese acertijo se esfumó. Matthei se bajó al final de esta mañana, luego de que el resultado que arrojó Providencia en concejales le impide salir de la comuna aun cuando ella quisiera competir.

De los diez cupos en la comuna la oposición conquista seis, entre ellos la exalcaldesa Josefa Errázuriz y un comunista. Chile Vamos apenas tiene cuatro (ningún militante UDI), y Carolina Plaza solo llega al 2,88%. Eso pulveriza el borrador original de asegurar ese concejo para que después, si Matthei competía por la presidencial, no cayera en manos del bando adversario.

En todo caso, la gente de la alcaldesa venía transmitiendo hace rato que ella no estaba disponible para ser el Plan B de la UDI si es que ésta echaba marcha atrás. No lo iba a hacer, decían, porque después la sensación de haberse sentido abandonada por los suyos de la campaña del 2017, la gresca que se había armado con el bando de Lavín y Macaya le hacía imposible fiarse en caso de repetir la aventura (amén de tener que repetir el guión de “quedarse a recoger los pedacitos”, dicen).

Con esto, la UDI le queda solo la carta de Lavín, por ahora. El alcalde saliente quiere liquidar el flanco interno hoy mismo en la asamblea gremialista, pero tanto en el partido como entre algunos de los suyos reconocen que lo que viene es más incierto que antes. Pero primero está el asunto de la primaria.

La idea de reflexionar si ahora no conviene más bajarla -en el gobierno apuntan al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, como uno de los que ha hecho llamados- sencillamente indigna a algunos en el alto mando UDI y genera sospechas entre algunos históricos del partido.

“La opinión del gobierno no nos importa y no los vamos a escuchar”, braman desde la plana mayor, donde insisten en que Palacio tiene que alejarse todo lo que pueda de esta crítica decisión. Algunos agregan que no les reconocen derecho porque leen que una de las causas basales de la debacle de anoche fue que el sector pagó demasiado caro el voto de castigo contra el gobierno y el Presidente Sebastián Piñera. A él lo responsabilizan de una cadena de errores (posponer las elecciones, la tragedia del tercer retiro de pensiones y otros). Y que el Ejecutivo pecó de “falta de estrategia y en privilegiar más a él que al sector”.

“Tiene sentido hacer estas reflexiones”, ataja un histórico del partido, “pero todo lo que venga del gobierno lo encuentro sospechoso”.

En el mando UDI leen que Palacio trata de maniobrar para que ni el partido ni el sector salgan a criticar a Piñera por haber perdido anoche el voto de clase media (”que ahora votó por el Frente Amplio”, agrega además un dirigente de décadas). Y que el gobierno “quiere evitar que una primaria arrincone a Chile Vamos en el 20% para salir él jugando como el salvador de esto”.

La idea también es refutada por el resto del elenco de aspirantes. Lavín, Matthei y el RN Mario Desbordes ya han conversado de esto. El diagnóstico es que las primarias se tienen que hacer sí o sí. Cada uno de los abanderados, dicen en el sector, ha estado conversando con sus respectivas directivas de partidos.

Según Desbordes, las primarias “tienen que seguir a todo evento, de lo contrario, estaríamos regalando a Jadue la franja y los dos meses de campaña”. Y agregó: “La primaria es más importante que nunca”.

Sichel -que cree que con esto sus chances en la primaria mejoran, pero que nada seguro se ve en la presidencial- también dijo esta mañana que las primarias deben realizarse.

En RN ven tres escenarios posibles:

Uno, hacer la primaria, pero con la duda si habrá una participación baja como el 2013 o una mucho mejor como el 2017. Dos, bajarla, hacer encuestas y cuadrarse con quien resulte mejor ubicado y competitivo. Tres, no hacerla pero además que los competidores vayan a primera vuelta, una opción que creen sería desastrosa.

Este laberinto ha cruzado conversaciones entre el gobierno, lo mandos de los partidos del bloque y los precandidatos. RN tiene su consejo general a las 19:30 horas para aquilatar los números.

Pero esto sigue líquido. Consultada específicamente sobre el punto, la secretaria general UDI María José Hoffmann, dice a La Tercera PM que “las primarias son una oportunidad para desplegarse, para comunicar y para legitimar candidaturas, Sin embargo, en este nuevo escenario no hay que cerrarse de nada”.

El mismo Macaya -a primera hora de hoy en Radio Duna- ante la pregunta de si acaso hay que tomar un candidato único, respondió que “es parte de la reflexión que creo que se tiene hacer”.

El peligro de quedar fuera de la segunda vuelta

El problema ahora, hacen ver dirigentes del partido de Lavín, es que lo de anoche planta otras dudas. Una es que con la irrupción de los independientes en la Convención podría haber masa crítica para que una nueva candidatura de izquierda que recoja eso y que ya no sería Pamela Jiles (la desastrosa votación de su pareja, Pablo Maltés), y que podría ser captado o no por Jadue.

Y lo otro es el temor transversal que dejó la lección de la Gobernación Metropolitana, que junto con el factor anterior abre la severa duda de si la derecha no arriesga quedar fuera del balotaje presidencial, incluso con Lavín.

“Hay que bajar la primaria de plano, pero no necesariamente para nominar a Lavín”, insisten voces de La Moneda.

El peligro de quedar fuera después de la primera vuelta ya lo expresó anoche la vicepresidenta UDI Isabel Plá en Estado Nacional de TVN: “Tal como en la RM pasa a segunda vuelta el candidato de la DC y una candidata del FA, ¿por qué no, a lo mejor, enfrentamos un escenario en que pasan a segunda vuelta no un candidato de la derecha y una de la izquierda, sino que dos candidatos de izquierda? Ese es el escenario que enfrentamos. A eso nos estamos enfrentando (...) aprendimos que la política hoy es impredecible en Chile”.

Los lavinistas no niegan ese peligro, pero también hacen ver que el alcalde tiene claro eso y que su campaña debería insistir más en ir en busca del jabonoso centro político (la clase media que él mismo ha dicho le dio la espalda a Piñera). El problema, reconocen, es que tendría que hacerlo con bastante tacto para que no se le abra un forado por la derecha más dura.

“Lavín tiene que despegarse de la derecha, pero sin renegar de ella”, coinciden en la directiva.

Pero para que estas piezas cuadren, asumen en la UDI y algunos amigos de Lavín, ahora el partido y Chile Vamos tienen que intentar convencer a José Antonio Kast que participe en las primarias (aunque el Partido Republicano no consiguió sus objetivos militares ni en Las Condes ni en Vitactura), para evitar llegar fraccionados a noviembre y quedar fuera de la segunda vuelta (sobre todo luego de lo que pasó con Rojo Edwards y Catalina Parot). Creen que les dirá que no.

“Tenemos que aprender de lo que pasó en la Metropolitana”, insiste una versión.

A esto se agrega otro peligro, advierte otra voz UDI adscrito a Lavín. Una cosa es dibujar un discurso hacia el centro (que dicen que él lo puede hacer), pero otra es cómo diantres se hará una campaña sin la crucial infantería territorial que se perdió de un plumazo anoche, con comunas con alta población y estratégicas, como Maipú, Viña del Mar, Ñuñoa y Santiago (más allá del shock de perderla a manos del PC). Y además, las gobernaciones.

Lo que sí, agregan, es poder contar con los candidatos a parlamentarios que competirán a fin de año.

Por último, en el partido ven que está el riesgo de que las oposiciones muevan más gente si terminan haciendo una primaria Jadue-Boric, y otra con Yasna Provoste, con la complicación que eso último lo sabrán mañana, ahora que la DC pospuso su junta nacional de hoy.