Ricardo Núñez (PS) tras quedar fuera por paridad: “Hay que estudiar otras disposiciones sin vulnerar el sentido de la norma, pero tampoco la voluntad ciudadana”

En las elecciones de este domingo Atacama tenía dos escaños para el Consejo Constitucional y Ricardo Núñez (PS), con 15.013 votos, fue la segunda mayoría regional, aunque con un gran ‘pero’: quien lo superó también es hombre -Paul Sfeir, republicano- y producto de la regla de la paridad el cupo pasó a manos de su colegionaria Marcela Araya, quien había obtenido 9.610 preferencias.

Araya, de hecho, no fue ni siquiera la mujer más votada de la región. Antes de ella estuvieron Patricia Hurtado (9.744 votos) y Yorka Quinteros (10.297). En la sumatoria global fue apenas la octava de las preferencias, pero las reglas del juego -sumatoria del subpacto con Núñez dentro de la lista y paridad- la posicionaron ahí.

Hoy y a pocas horas de consumada su derrota, Núñez, otrora senador por Atacama durante 30 años, embajador de Chile en México y presidente en tres oportunidades de su colectividad, analiza justamente los factores que, a pesar del apoyo que consiguió en las urnas, no le permitieron ser consejero constitucional a sus 83 años.

¿Cómo analiza su resultado en las elecciones de ayer?

Me siento profundamente orgulloso de la votación en Atacama. Es un reconocimiento grande después de tantos años como senador en una región que llevo en el corazón. A los que creyeron les envío mi más profundo agradecimiento. Por otro lado, lamento mucho que por la aplicación de una disposición que es legal no haya podido cumplir con la tarea que me había propuesto de representar al mundo de la izquierda progresista.

¿Qué le parecen las correcciones por paridad?

Entiendo que habían distitnas interpretaciones y que en el propio Partido Socialista no existía unidad de criterio para aplicarla. Lamentablemente -para mis intereses por cierto- la interpretación más restrictiva terminó por perjudicar mi opción. Felizmente quien me va a reemplazar es una compañera socialista, a quien le deseo el mejor de los éxitos en esta función tan importante.

¿Hay que repensar la paridad?

Tengo la impresión de que la paridad llegó para quedarse en el sistema chileno, entonces lo que hay que estudiar es un sistema más justo y que no vulnere tan visiblemente la voluntad ciudadana. Por eso entiendo a otros candidatos que desplegaron todas sus energeias, pero que quizás por una ley que no fue tan bien estudiada se termina vulnerando la voluntad ciudadana en un porcentaje enorme. No fueron pocos los votos que fueron a personas apoyadas mayoritariamente. Son miles de votos que fueron a candidatos que no tendrán opciones de expresarse. Entiendo que a partir de esta experiencia hay que estudiar otras disposiciones, sin vulnerar el sentido de la norma de paridad, pero tampoco la voluntad ciudadana.

¿Qué piensa del amplio triunfo del Partido Republicano?

A la luz de los resultados miro con mucha preocupación el destino de Chile. Espero que al final la sensatez se imponga. A partir de la experiencia reciente lo veo bastante difícil, pero, al mismo tiempo, instalado el Consejo debieran imponerse los criterios sanos y patrióticos en todos los componente de esa instancia. Lo que está en juego en este momento es el futuro de Chile, no el de la derecha, no el del centro, no el de la izquierda. Si se impone una lógica sectaria como la que percibo en muchos componentes del Partido Republicano, lo más seguro es que a fin de año, tal vez por amplia mayoría, se va a rechazar el texto. Si ello ocurriera no sé cuál será el futuro de Chile. Lo único que sé es que estará plagado de violencia y profundas divisiones y llagas al cuerpo de la nación. Y eso será muy difícil de poder subsanar.

¿Por qué se dieron estos resultados en un proceso que comenzó con un amplio respaldo a cambiar la Constitución y ahora eligiendo a quienes se han mostrado contrarios a hacerlo?

En primer lugar porque la experiencia anterior fue un total fracaso no sólo para las aspiraciones democráticas y las fuerzas progresistas de Chile que pretendían una Constitución decente para todos los chilenos. La responsabilidad de quienes llevaron a un extremismo ideológico contrario a Chile es enorme e histórico. Han sido ellos, pero por cierto no los únicos los que explican este viraje pendular de las opciones políticas de chilenos y chilenas. Hay otras, como un gobierno que no termina por generar un entendimiento más profundo entre las dos almas que lo respaldan o el hecho de que ahí también hay ambiciones que no se compatibilizan con las aspiraciones más inmediatas del país. Es un factor no menor. Pero lo principal creo que es que los partidos políticos en su desprestigio no están siendo capaces de elevar la consciencia cívica de los chilenos. Una sociedad que vota A y luego vota Z habla extraordinariamente mal de la sociedad política de los últimos años. Y eso no es solo responsabilidad de la ex Concertación, también es de la extrema izquierda y la extrema derecha que han polarizado al país.

¿Cuál cree que será el rol del Socialismo Democrático en el trabajo que se viene? ¿Ve disposición a sentarse a conversar con republicanos?

Espero que el rol -muy reducido por cierto- tenga esa disposicion. Tengo plena seguridad que en ellos va a primar el interés patriótico de darle un destino a Chile. Si se atrincheran, las disposiciones ultraderechistas del Partido Republicano se impondrán incluso por sobre las posiciones democráticas de algunos sectores de la UDI, RN y Evópoli.

¿Y qué viene para Ricardo Núñez? ¿Esta derrota es un adiós a la política?

Espero tomarme un respiro, terminar un trabajo que concluya con un libro y volver a la cátedra. (La política) ya forma parte del pasado. Fue una muy linda experiencia, una gran aventura. Me alegro mucho de haber conquistado tantos corazones democráticos de Atacama.