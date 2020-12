Rojo Edwards: “Los republicanos sabemos que nuestro adversario no es Chile Vamos, es la izquierda”

Es la carta del Partido Republicano para competir por la gobernación de la Región Metropolitana. La candidatura del exdiputado José Manuel Rojo Edwards implica -y así lo sienten en Chile Vamos- una amenaza por esa zona al ir por fuera del pacto de la coalición. En esta entrevista, el también exmilitante de RN aborda ese escenario, las conversaciones con el oficialismo para un posible acuerdo en materia de constituyentes y la relación entre el bloque y la colectividad que lidera José Antonio Kast.

¿Cree que tiene opciones de ganar la gobernación metropolitana?

Por supuesto que tenemos opciones de ganar. Y para que ganemos tenemos que ir en conjunto, unidos a través de un pacto por omisión Chile Vamos y Republicanos. Acordémonos de que para las candidaturas para la gobernación en primera vuelta se puede ganar con un 40%. Y nuestro sector fácilmente puede llegar a ese número. Así que creo que la unidad es clave para que logremos ganar la gobernación metropolitana, pero también para que ganemos muchas de las otras gobernaciones en las cuales la izquierda está dividida.

¿Cómo ve la competencia con los candidatos de la oposición, Claudio Orrego y Karina Oliva?

Nosotros vamos a basar nuestra campaña en las cosas positivas nuestras y en las diferencias con la izquierda, pero yo creo que ningún candidato de izquierda va a poder apropiarse de los temas de seguridad ciudadana, mientras se oponen, por ejemplo, a darle herramientas investigativas a las policías para combatir el narcotráfico y tengan parados por motivos políticos 25 proyectos de ley de seguridad.

Chile Vamos hasta ahora no tiene cartas definidas en la Región Metropolitana, aunque se evalúan algunos. Sin embargo, ni en la propia coalición están convencidos de quién podría postular. ¿Cree que eso le abre más posibilidades a usted?

Yo soy partidario de la unidad y tengo clarísimo que si vamos unidos en la Región Metropolitana tenemos una posibilidad de ganar. Espero que la buena voluntad que hemos visto para efectos de los constituyentes que han declarado algunos dirigentes de Chile Vamos, pueda significar avanzar en otras materias que son importantes, como posibles pactos por omisión a nivel de gobernadores y alcaldes y también a través de mínimos comunes con los centros de estudios para poder defender las ideas.

Chile Vamos ha cuestionado la actitud de ustedes y de José Antonio Kast por sus constantes críticas hacia el gobierno. ¿Cree que eso le podría jugar en contra para poder llegar a acuerdos?

Este es el momento para mirar al futuro y no al pasado. Creo que las peleas pequeñas hay que dejarlas de lado. Esto no implica que yo crea o que alguien creería o piense en el Partido Republicano que tenemos que hacer un acuerdo programático, pero sí hay que mirar el futuro y ver la manera más eficiente de defender nuestras ideas. Yo, por lo menos, tengo mirada de futuro y las peleas habrá que dejarlas para después de la convención.

¿Pero no hay alguna autocrítica de ustedes?

Más que autocrítica, lo que ha pasado la verdad es que ya pasó. Tenemos que ser capaces de mirar al futuro. Las personas están viendo la increíble inseguridad que están viviendo, hay un problema de empleo gigantesco, se va a redactar una nueva Constitución, el problema de transporte tampoco se ha mejorado, hay problemas de áreas verdes… Hay tantos problemas a los cuales a Chile le conviene que haya un pacto desde el centro a la derecha unido, especialmente por la deficiencia electoral. La unidad no implica un pacto programático, sino que es mirar para adelante para ver las cosas que nos unen. Los republicanos sabemos que nuestro adversario no es Chile Vamos, es la izquierda, y en eso no nos confundimos ni un solo minuto.

¿Es cierto que ustedes pidieron en principio cerca de un 20% de los cupos para la lista de los constituyentes? Eso es lo que han dicho, en privado, desde Chile Vamos…

Los detalles no los tengo, no lo sé. Pero lo importante acá, más que cupos más o cupos menos, es que seamos capaces de unirnos, porque hay muchos buenos candidatos de Chile Vamos y muy buenos candidatos de Republicanos. La desunión de nuestro sector pone en riesgo la defensa de los principios de la convención y también pone en riesgo a los gobernadores y alcaldes.

¿Por qué no fue posible un acuerdo entre ustedes y Chile Vamos para que en la elección de gobernadores hayan podido ir en conjunto?

Espero que quienes estamos por la unidad desde el centro a la derecha se logre finalmente un acuerdo lo antes posible y que la unidad implique ojalá también pactos por omisión en gobernadores y alcaldes, y más allá también, que la unidad implique mínimos comunes con los centros de estudios. Esa es la propuesta que a mí me gustaría ver, porque evidentemente que la convención constitucional es muy importante, pero las otras materias también, así que no pierdo la fe en que quienes estamos por la unidad ganemos entre comillas en las discusiones internas para lograr unidad no programática, pero sí unidad electoral y pragmática.