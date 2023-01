Ronald Von Der Weth, intengrante de la Unidad Consultiva para la Reforma a Carabineros: “No hemos avanzado nada”

Desde marzo del 2020 que la Unidad Consultiva para la Reforma de Carabineros busca la modernización total de Carabineros. En ese entonces -en la administración de Sebastián Piñera- aparecía como una necesidad urgente para todos los sectores, luego de los constantes cuestionamientos a la institución por los casos de corrupción y violencia policial que se atravesaba, al menos, desde el 2017.

El estallido social empujó la creación de esta instancia, la que con el nuevo gobierno, en marzo de 2022, cambió de integrantes. La contingencia, además, ya no hacía parecer necesaria una reforma a Carabineros y hoy, la institución aparece con una aprobación de un 78%.

¿Qué pasó con la Reforma? Uno de los 21 integrantes de la unidad consultiva que fue convocada por el Ejecutivo, Ronald Von Der Weth -exsecretario ejecutivo de la mesa del gobierno anterior-, es crítico de los avances y cómo se ha ido desarrollando esta mesa de trabajo, liderada por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

¿Cuáles han sido los resultados hasta hora?

La exministra del Interior, Izkia Siches, nos citó en agosto del año pasado para integrar esta mesa, y hasta el momento nos hemos reunido solamente dos veces y la verdad es que no ha habido avances concretos en la materia.

¿Qué temas se han tratado?

En la primera reunión solicitamos formalmente el ingreso de la PDI a esta instancia, pero el gobierno tiene la visión de que solo tiene que ver el tema de Carabineros, al menos en los primeros dos años, para luego ver si entra la PDI. Creemos que ahí hay un error, porque la policía de civil tiene que estar participando en la unidad desde el día uno por temas comunes; como la especialización de funciones, los temas de bienestar, la seguridad social integral y otros temas que son atingentes a ambas instituciones.

¿Y cómo se puede agilizar esta instancia, tomando en cuenta la contingencia en materia de seguridad, donde pareciera que la reforma ya no es tema?

Creo que la ministra del Interior, Carolina Tohá, tiene que tomar el liderazgo de la reforma desde una perspectiva más práctica que estratégica. La ministra pueda activar diligencias en materia legislativa y administrativa y, por lo tanto, ella debería tomar el control total. El gobierno tiene la oportunidad de construir una agenda de seguridad, pero lo que vemos es que a diez meses de instalados en La Moneda siguen culpando a la administración pasada. Si no somos capaces hoy de construir un sistema de seguridad e inteligencia que permita detectar oportunamente estos riesgos y amenazas, mañana va a ser tarde.

En ese sentido, ¿la unidad para la reforma es fundamental?

La unidad para la reforma es un espacio táctico y técnico, pero sin directrices desde arriba es difícil de avanzar.

¿Qué rol ha tenido Carabineros en esta unidad?

Tiene representación en la mesa, pero para mí, el general director, Ricardo Yáñez, no ha puesto la urgencias en los aspectos que son claves a la hora de enfrentar la crisis de inseguridad. Y no solo para por tener buenos números en las encuestas, nuevos uniformes o banderas LGBT en los autos, la urgencia está en el personal. Debemos preocuparnos de la vitalidad de Carabineros, de aquellos policías que tienen que arrendar una pieza con su familia y que no llegan a fin de mes. De las gratificaciones especiales de riesgo, de la salud. Esas cosas en general no están consideraras.

¿Y eso no se ha discutido en la mesa?

Aún no se llega a ese punto.

¿En qué temas han logrado avanzar en estas dos reuniones?

En ningún tema, en la práctica.

¿Ve que esto prospere y que sirva en tres años más?

La izquierda tradicional ha vivido durante años con un trauma del pasado, sin modernizarse en materia de inteligencia, seguridad y defensa, por eso el Presidente Boric, que representa a una nueva izquierda, tiene la oportunidad de dar vuelta la página respecto a estos fantasmas. Para hacer una agenda modernizadora enfocada en la seguridad integral.

Carabineros propone tener al nuevo policía para el centenario de la institución, en 2027, ¿Llegan a ese plazo?

Yo creo que no. Porque no están los tiempos, las prioridades, además hemos tenido solamente dos secciones en cinco meses y la verdad es que veo un ánimo de los demás participantes de participar y aportar, pero mientras el gobierno no nos cite, es difícil.