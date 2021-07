Se enreda el reemplazo de Künsemüller en la Suprema: Rincón descarta apoyar a Jean Pierre Matus

“Está muy enredado todo”. Así opinan los senadores de la oposición cuando se menciona el nombramiento pendiente en la Corte Suprema en reemplazo del ex ministro Carlos Künsemüller, cuya quina está desde el 20 de abril en manos del Presidente Piñera.

En estas últimas semanas el titular de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya ha conversado con el Ejecutivo que está presionando para que se defina pronto el tema, pero la oposición no logra unanimidad.

Aunque se pensaba que el favorito era el abogado Jean Pierre Matus, a poco andar se percataron que no concitaba tanto apoyo y algunos se han inclinado por José Luis Guzmán o Natalio Vodanovic. Pero ahora la senadora Ximena Rincón (DC) a través de una carta a la accedió La Tercera PM abrió más el naipe al anunciar que su carta es Leonor Etcheberry y que no apoyaría a Matus por las críticas que han deslizado en su contra organizaciones de derechos humanos.

“El candidato para el que se me ha solicitado apoyo, tiene una debilidad, desde mi punto de vista insalvable, ya que como es sabido, tiene cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos por actuaciones en su calidad de abogado integrante que lo llevaron a renunciar por conflictos de interés. Por esa razón, anticipo que no votaré por él si es nominado por el Presidente de la República. No estoy disponible para asumir un costo con la opinión pública por honrar un acuerdo que me parece fuera de lugar en estos tiempos, y que además promueve a alguien con ese cuestionamiento”, señala la senadora en su misiva.

Tortuoso recorrido

En abril, la Corte Suprema tras escuchar a una decena de postulantes conformó la quina de abogados externos para reemplazar en la Sala Penal por el cese de funciones de Künsemüller. El resultado fue Leonor Etcheberry, con 13 votos; María Cristina Gajardo y Jean Pierre Matus, con 9 votos; José Luis Guzmán, 7 votos; y Natalio Vodanovic, con 5 votos.

En el plano más político, en principio a este gobierno le quedaban tres nombramientos. Se había acordado que el primero y el tercero serían de alguien cercano a La Moneda y el segundo a la oposición, pero el fallecimiento de Carlos Aránguiz agregó un cuarto cargo y un cambio en la correlación. El Ejecutivo sostuvo que esa primera vacante le correspondía, envió el oficio y el 26 de mayo María Teresa Letelier fue ratificada por unanimidad por el Senado.

Entonces este segundo cupo de abogado externo debería ser un nombre que satisfaga a la oposición, tema que se ha abordado en las reuniones almuerzo de los 24 senadores. La última definición fue que todos darían su opinión para llegar a un consenso porque no hay acuerdo. “Siguen las conversaciones, no hay unanimidad”, señala escuetamente el senador Araya quien se niega a abordar el tema.

Fuentes indican que el gobierno pensó que Matus concitaría apoyo, pero no fue así, y fue perdiendo apoyo tras conocerse además que brindó asesoría legal al Ejército tras el caso de malversación de fondos por la compra de pasajes.

“¿Cómo explicar entonces que elegimos justo a la persona que tiene un confuso episodio reciente? Hacerlo es repetir las acciones que nos han llevado al descrédito y el desapego de la ciudadanía. No pretendo enjuiciar ni polemizar con esto, pero tendrán que convenir conmigo que fue muy poco estético lo que ocurrió (…) Si algo debiéramos haber aprendido en los últimos tiempos, es que no basta con ser, también hay que parecer”, señala en su carta de dos páginas y media la senadora Rincón, dando cuenta de esa inquietud.

Dentro de la oposición ha emergido el nombre de Guzmán. Si bien no es muy conocido en los círculos políticos, es un académico de amplia trayectoria, actualmente ejerce en la Universidad de Valparaíso y fue elegido presidente del Instituto de Ciencias Penales de Chile, siendo el primer abogado proveniente de regiones en ocupar este cargo.

También se ha mencionado la posibilidad de buscar un nombre más neutral como el de Vodanovic abogado procurador fiscal en Valdivia del Consejo de Defensa del Estado.

Y ahora, de la mano de Rincón aparece el nombre de Etcheberry por varias razones que explica la senadora de El Maule: fue la que obtuvo la mayor votación de la Corte, para avanzar en la paridad, porque es especialista en derecho de familia, sin reparos en derechos humanos. “Es reconocida como una mujer proba, justa y de una gran humanidad. Además, me parece, que también es un aprendizaje importante que debemos hacer, y adecuado en estos tiempos, especialmente por razones de legitimidad, nombrar un juez, que no haya hecho una carrera cerca de los grandes conglomerados económicos ni de algún partido político y que no tenga conflictos de interés relevantes”, remarca en su carta la senadora.

Los próximos nombramientos corresponderán a las ministras María Eugenia Sandoval y Rosa María Maggi.